Una jueza dictaminó que Tennessee debe preservar toda la evidencia relacionada con la ejecución fallida de Christa Pike

Christa Pike es la única persona registrada en la historia que sobrevivió tras la administración de fármacos de inyección letal (MAY MARTINEZ/SPECIAL TO THE NEWS SENTINEL).

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Una jueza de Tennessee ordenó preservar los registros, medicamentos y materiales médicos utilizados en la fallida ejecución de Christa Pike, quien recuperó la conciencia tras recibir dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre y continúa hospitalizada. La medida busca resguardar elementos que podrían resultar determinantes en futuras acciones judiciales.

Durante una audiencia celebrada este miércoles 7 de octubre, la defensa también solicitó visitas regulares de sus abogados, acceso a un dispositivo electrónico, notificación previa ante cualquier traslado y el retiro de las esposas mientras permanezca hospitalizada.

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Pike, de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

De acuerdo con Associated Press, es la única persona de la que se tiene registro que haya sobrevivido tras la administración de fármacos de inyección letal.

Los abogados defensores solicitaron el retiro de las esposas y el acceso a un dispositivo electrónico durante la internación hospitalaria (George Walker IV/Pool vía REUTERS).

La orden abarca drogas, vías intravenosas, grabaciones y comunicaciones

La jueza de la Corte de Cancillería del condado de Davidson, I’Ashea Myles, ordenó la preservación amplia de “todo lo que se encontraba en la habitación”.

En consecuencia, la medida alcanza fotografías, videos, audios, imágenes de vigilancia, jeringas, agujas, vías y tubos intravenosos, fármacos, insumos médicos, registros, listas de verificación, anotaciones manuscritas, informes y testimonios de testigos.

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Asimismo, deberán resguardarse las comunicaciones relacionadas con la ejecución y con cualquier posible incumplimiento del protocolo, complicación, demora, falla de equipamiento o dificultad para acceder a las venas de Pike.

El fiscal general adjunto Will Ayers aseguró que no era necesaria una orden judicial, dado que los objetos ya habían sido recogidos y trasladados a un área de resguardo, incluidos libros de registro, notas de observación, residuos y productos médicos, además de los registros del electrocardiograma, reportó ABC News.

No obstante, Ayers advirtió que algunos artículos como las vías intravenosas podrían no estar en posesión del Departamento Correccional de Tennessee (TDOC).

En su orden judicial, la magistrada aseveró: “En la medida en que cualquier información o evidencia ya haya sido descartada, eliminada, destruida o ya no exista, quiero que el TDOC tome medidas afirmativas para intentar recuperar esa información e implemente políticas y procedimientos mientras este litigio esté pendiente para garantizar que no se descarte ni se destruya ninguna información”.

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Will Ayers afirmó que el Departamento de Corrección de Tennessee ya recolectó y resguardó materiales de la cámara de ejecución (George Walker IV/Pool vía REUTERS).

La defensa pidió acceso a una tablet y poder visitar a Pike

En la misma audiencia, los abogados solicitaron que el Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) les informe, con 48 horas de anticipación, cualquier traslado de Pike; que le retiren las esposas mientras permanezca en la cama del hospital y que le permitan acceder a un teléfono o una tablet.

Durante su encarcelamiento, Pike tuvo acceso a una tablet para comunicarse con sus amigos y familiares. Esos mensajes eran supervisados por las autoridades, indicó CNN.

La jueza dejó pendiente la solicitud y pidió a los fiscales estatales que aportaran información sobre el funcionamiento del dispositivo y la posibilidad de utilizarlo fuera de prisión, ya que, según señaló, la tablet sería propiedad del TDOC.

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En cuanto al retiro de las esposas, Myles preguntó al defensor federal Luke Ihnen si contaba con una declaración jurada del personal médico que respaldara la solicitud. El abogado respondió que podía presentarla.

El Estado objetó la medida y aludió a antecedentes de fugas de Pike. Myles especificó que la petición no incluye las esposas en los pies y explicó que tomará una decisión luego de conocer la opinión de un equipo médico.

Por otro lado, los defensores solicitaron visitas regulares de su equipo legal. Ihnen alegó que esperaron dos horas y media en el vestíbulo del hospital antes de poder verla, informó NBC News.

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Por consiguiente, la magistrada resolvió que los abogados envíen por correo electrónico sus solicitudes de visita a los responsables de la prisión al menos dos horas antes del horario previsto y que los agentes respondan dentro de ese mismo plazo.

Myles dispuso que Pike tenga acceso a su defensa “como si estuviera encarcelada en la prisión de mujeres” y subrayó que su internación no puede restringir ese derecho. Los letrados, a su vez, deberán cumplir con las normas de visita del hospital donde recibe tratamiento, detalló CNN.

La jueza I’Ashea Myles ordenó preservar los materiales de la ejecución fallida de Christa Pike y dejó pendientes varias solicitudes de su defensa (George Walker IV/Pool vía REUTERS).

Pike volvió a hablar después de seis días inconsciente

La condenada permaneció seis días inconsciente y conectada a un respirador tras el intento de ejecución. Su defensa sostiene que la vía intravenosa pudo haberse desplazado, lo que habría impedido que el pentobarbital ingresara al torrente sanguíneo.

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Sus abogados informaron el martes 6 de octubre que había despertado y podía hablar; Ihnen dijo ante el tribunal que “habla de manera limitada”.

En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, Randy Spivey, abogado de Pike, contó que ella despertó y comenzó a hablar el martes por la mañana, después de que la noche anterior se temiera que tuviera muerte cerebral y se evaluara retirarle el soporte vital.

Spivey aclaró que no estuvo presente cuando recobró el conocimiento. Según le informaron, sus primeras palabras fueron: “¿Dónde estoy y quién eres tú?”.

El letrado señaló que Pike mantiene “mucha confusión cognitiva”, aunque comprende que el estado intentó ejecutarla. “Ha querido saber qué ha pasado y ha preguntado por varias personas. Creo que ahora mismo está enfadada y confundida con todo”, expresó en declaraciones recogidas por CNN.

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Asimismo, según NBC News, Spivey describió que la mujer atraviesa diversas complicaciones médicas, entre ellas un coágulo de sangre en un brazo, neumonía, dificultad para tragar y pérdida de movilidad en los brazos.

Randy Spivey explicó que Christa Pike aún presenta confusión cognitiva, aunque comprende que el estado intentó ejecutarla (REUTERS/Seth Herald).

La ejecución se detuvo tras dos dosis de pentobarbital

El procedimiento comenzó alrededor de las 19.30 del 30 de septiembre, cuando Pike tuvo la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. Unos cinco minutos después, levantó la cabeza y dijo que le dolía un brazo, precisó Associated Press.

Documentos obtenidos por ABC News revelan que durante la administración de las dosis se la oyó llorar, gemir y respirar con dificultad; en un momento afirmó que sentía que el brazo “estaba a punto de reventar”.

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La defensa denunció que se utilizaron al menos siete agujas para intentar obtener acceso intravenoso y que una de ellas quedó doblada en un ángulo de 90 grados.

Pike perdió el conocimiento en algún momento del proceso, aunque los testigos pudieron oír su respiración hasta que los medios fueron retirados de la sala a las 20.53. Una ambulancia llegó a la prisión a las 21.14 para trasladarla a un hospital.

El Departamento de Corrección de Tennessee (TDOC) manifestó que siguió el protocolo estatal autorizado, el cual no contemplaba medidas adicionales a las aplicadas esa noche.

El gobernador republicano Bill Lee calificó lo sucedido como “profundamente perturbador”, ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones previstas en Tennessee durante el resto del año. Los defensores piden que el funcionario conmute la pena de Pike por cadena perpetua sin libertad condicional.

Tras el episodio, el comisionado del TDOC, Frank Strada, anunció su renuncia. Lee designó al exfiscal federal Ed Stanton para revisar el intento de ejecución, determinar si se cumplió el protocolo y evaluar posibles recomendaciones.