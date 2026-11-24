El Zoológico de San Francisco eutanasió a Mojave, una tortuga del desierto de 79 años que era el animal más longevo de sus instalaciones (X:@sfzoo)

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El zoológico de San Francisco perdió al animal más longevo de sus instalaciones cuando el 19 de noviembre fue eutanizado Mojave, una tortuga del desierto de 79 años cuya condición espinal se agravó sin posibilidad de recuperación.

El Zoológico de San Francisco anunció la muerte el 20 de noviembre. Una tomografía computarizada realizada a principios de este año confirmó que Mojave había desarrollado una afección en la columna vertebral.

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El equipo de cuidadores y el personal hospitalario siguió de cerca su evolución durante los meses siguientes. Cuando el animal comenzó a mostrar señales de que la condición afectaba su calidad de vida, tomaron la decisión de eutanasiarlo. El zoológico indicó que fue una decisión difícil y que el personal pudo despedirse antes del procedimiento.

La enfermedad espinal detectada por tomografía

Mojave llegó al zoológico en 1997 y se convirtió en uno de los residentes más reconocidos del parque. Era una tortuga del desierto de Mojave —especie nativa del suroeste de Estados Unidos— cuyo rango de longevidad, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, oscila entre 50 y 80 años. Con sus 79 años, el animal se encontraba en el límite superior esperable para su especie.

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Casi tres décadas como embajador de su especie

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre sitúa la expectativa de vida de la tortuga del desierto entre los 50 y los 80 años (X:@sfzoo)

Alojado en el Centro de Rescate y Conservación Animal Koret (ARC) desde su llegada, Mojave participó en los programas educativos Wildlife Theater y en los recorridos por el sendero de la naturaleza. En esos espacios, el personal del zoológico lo presentaba ante el público para hablar sobre la situación de las tortugas del desierto en su hábitat natural. El zoológico también destacó que Mojave tocó el corazón de miles de visitantes, miembros del personal y voluntarios a lo largo de sus años en el parque.

La tortuga del desierto de Mojave (Gopherus agassizii) es el reptil oficial de California y Nevada, y una especie clave en los ecosistemas desérticos del estado.

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Caída de hasta el 90% en las poblaciones silvestres durante el último siglo

El estado de conservación de la especie es crítico. La tortuga del desierto de Mojave recibió protección federal como especie amenazada en 1990. En 2024, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de California elevó su categoría a especie en peligro bajo la ley estatal. NatureServe estima una caída poblacional de entre el 70% y el 90% a lo largo del siglo XX, con un declive adicional de al menos el 35% desde los años noventa.

Hace 80 años, el desierto de Mojave albergaba cientos de tortugas por milla cuadrada. Hoy, según SFist, que cita al Los Angeles Times, la mayor parte de las poblaciones en California fuera de las zonas de recuperación designadas se redujeron a apenas 2 o 3 adultos por milla cuadrada. Entre las principales amenazas figuran la destrucción del hábitat, la depredación y una enfermedad respiratoria que se propagó cuando dueños de tortugas mascota las liberaron en el desierto.

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La tortuga del desierto pasa hasta el 98 por ciento de su vida bajo tierra y sus madrigueras sirven de refugio a otras especies (X:@sfzoo)

En 2024, 70 tortugas criadas en cautiverio fueron reintroducidas en su hábitat en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en el sur de California, a través de un programa conjunto entre la San Diego Zoo Wildlife Alliance, The Living Desert Zoo and Gardens, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los investigadores continúan monitoreando al grupo, con seguimiento de su salud, comportamiento y capacidad para construir madrigueras.

La tortuga del desierto de Mojave pasa entre el 95% y el 98% de su vida bajo tierra, en madrigueras que también sirven de refugio para otras especies del ecosistema desértico. Esa función convierte a la tortuga en una especie clave: su desaparición afecta directamente la disponibilidad de hábitat para animales que dependen de esas estructuras.

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