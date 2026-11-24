La cena tradicional de Acción de Gracias para diez personas en el estado de Nueva York cuesta en promedio USD 59,59 en 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

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La cena tradicional de Acción de Gracias para 10 personas costará en promedio USD 59,59 en el estado de Nueva York en 2026, según el relevamiento anual de la New York Farm Bureau.

El monto representa una baja de USD 6,47, o 9,8 %, frente a los USD 66,06 calculados en 2025, a dos días de la celebración del jueves 26 de noviembre.

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La referencia equivale a USD 5,96 por comensal y responde de forma directa a cuánto cuesta preparar el menú clásico en el estado.

No es un precio único para la ciudad de Nueva York: el desembolso de cada familia puede variar por supermercado, barrio, marcas, promociones y productos que se agreguen a la lista.

El sondeo incluye cantidades para 10 porciones de pavo, relleno, batatas, arvejas congeladas, panecillos, arándanos frescos, leche entera, crema batida, masa y mezcla para tarta de calabaza.

También contempla una bandeja de zanahorias y apio, además de otros ingredientes de preparación. No incorpora bebidas alcohólicas, aperitivos ni platos extra.

El costo del menú clásico en Nueva York registra una baja interanual del 9,8 por ciento frente a los valores calculados en 2025 (REUTERS/Shannon Stapleton)

El pavo de 7,3 kilogramos explica gran parte del descenso estatal

La reducción del presupuesto en Nueva York se debe principalmente al pavo congelado. El ave de unos 7,3 kilogramos (16 libras) relevada por la organización promedió USD 21,86, o USD 1,37 por libra, una caída interanual de 23 %. Es el componente de mayor peso dentro de una compra tradicional y concentró buena parte del ahorro respecto de 2025.

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La New York Farm Bureau advirtió que su cálculo es una instantánea y no una medición de la evolución general de los precios de los alimentos.

Compradores voluntarios tomaron los valores durante la primera semana de noviembre, por lo que una oferta puntual o una compra tardía puede modificar el costo final de la cena.

El menú neoyorquino cuesta USD 0,96 más que el promedio de Estados Unidos

Aunque el total cayó dentro del estado, el menú clásico nacional para 10 personas se encareció más de 6 % y alcanzó USD 58,63, o USD 5,86 por persona, de acuerdo con la 41.ª encuesta de la American Farm Bureau Federation.

Por eso, la cuenta promedio de Nueva York quedó USD 0,96 por encima de la referencia de Estados Unidos, pese a su descenso anual.

El noreste de Estados Unidos encabeza los costos regionales del menú festivo con un promedio de USD 61,57 (REUTERS/Jeenah Moon)

El contraste se observa con claridad en el pavo. A nivel nacional, uno congelado del mismo tamaño costó USD 23,68, o USD 1,48 por libra, tras una suba de 10,1 % frente al año anterior.

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La federación atribuyó el incremento general a precios más altos de productos centrales de la celebración, entre ellos el pavo, la leche, los panecillos y los arándanos frescos.

En sentido contrario, bajaron los valores nacionales de la bandeja de verduras, las arvejas congeladas, las masas para tarta y la crema batida.

La encuesta reunió datos de los 50 estados y Puerto Rico, por lo que sus resultados reflejan un promedio de productos y cantidades definidos, no el ticket de una cadena de supermercados determinada.

El noreste lidera el costo de la cena clásica, pero no llega a USD 86,62

El noreste de Estados Unidos, región que incluye a Nueva York, registró el mayor valor para el menú clásico: USD 61,57. El sur tuvo el menor promedio regional, con USD 54,33; el medio oeste marcó USD 56,89 y el oeste, USD 58,74. Esas cifras permiten ubicar el resultado estatal de USD 59,59 por debajo de la media regional, aunque por encima de la nacional.

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Los montos de USD 86,62 en el noreste y USD 76,91 en el sur corresponden a otra canasta: el menú ampliado. Esa variante agrega jamón deshuesado, papas russet y judías verdes congeladas, y su promedio nacional asciende a USD 81,72. Compararla con la cena tradicional neoyorquina llevaría a sobredimensionar el gasto previsto para los 10 comensales.

El pavo de 7,3 kilogramos bajó un 23 por ciento en el estado de Nueva York y concentra la mayor parte del ahorro (REUTERS/David Ryder)

El promedio estatal es una referencia y puede variar según la compra

El relevamiento de la New York Farm Bureau no mide las preferencias de los hogares ni fija el presupuesto de cada celebración. Calcula una canasta concreta, con cantidades predeterminadas y precios observados durante un período limitado.

Por ese motivo, una cena con bebidas, aperitivos, postres adicionales, invitados extra o marcas de mayor precio puede superar los USD 59,59.

A la inversa, las promociones y la sustitución de productos pueden reducir el gasto. Comparar el precio por libra del pavo y verificar las ofertas de cada comercio permitirá ajustar la compra al presupuesto disponible.

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En cualquier caso, la cifra de USD 59,59 ofrece una guía para el menú relevado; comparar precios por libra y revisar las promociones disponibles antes del jueves determinará el importe que cada hogar pague finalmente.