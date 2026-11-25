WhatsApp prueba en la versión beta para Android una función de stickers con audio de hasta diez segundos. (Silas Stein/dpa)

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WhatsApp evalúa una función que permitiría agregar sonido a los stickers que se comparten dentro de los chats, con grabaciones de voz o archivos de audio de hasta diez segundos adjuntos a cada imagen.

Esta herramienta todavía está en desarrollo y solo se provó en la versión beta de la aplicación para Android, según WAbetaInfo, bajo el nombre de “sound stickers”.

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Cómo se agregaría el audio a los stickers de WhatsApp

Al crear un sticker a partir de una fotografía, aparecería un ícono de ondas de sonido en la barra de herramientas. Al tocarlo, la aplicación ofrecería dos opciones: grabar la voz en el momento o elegir un archivo de audio guardado en el teléfono.

El límite para esa grabación o archivo sería de 10 segundos. Si el audio elegido dura más, la herramienta permitiría recortarlo antes de incorporarlo a la imagen, de modo que el usuario ajuste qué fragmento acompaña al sticker.

La herramienta de edición permite grabar la voz en directo o adjuntar un archivo de sonido almacenado en el teléfono. (WABetaInfo)

Un sticker con sonido consiste en adjuntar una grabación de voz o un archivo de audio de hasta diez segundos a una imagen fija o animada, que se reproduce al tocar el sticker dentro de la conversación. El contenido se transmite bajo el mismo cifrado de extremo a extremo que el resto de los mensajes de WhatsApp.

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Una vez enviado, el sticker mostraría un ícono de volumen para indicar que tiene sonido asociado. Al tocarlo dentro del chat, se reproduciría el audio adjunto, según describió Android Authority tras probar la función en su dispositivo.

En qué se diferencia de los stickers animados

Hasta ahora, los stickers de WhatsApp podían ser estáticos o animados, pero ninguno de los dos formatos producía sonido. Los animados se mueven al aparecer en el chat, aunque no incluyen audio alguno.

Con el nuevo formato, la aplicación incorpora una dimensión adicional: el sticker aparece igual que cualquier otro en la conversación, pero un toque reproduce el audio adjunto. Esto convierte a los sound stickers en el formato más expresivo que ofrece WhatsApp dentro de esta categoría, de acuerdo con lo relevado por WABetaInfo.

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La tienda de WhatsApp sumará paquetes de stickers con sonido que acompañarán a las creaciones de los usuarios. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Para los stickers animados creados a partir de videos, la prueba conserva de forma automática cinco segundos del sonido original del archivo. El usuario también tendría la opción de reemplazar ese audio por una grabación propia o por otro archivo almacenado en el teléfono.

De esa manera, un sticker animado podría mantener tanto el gesto visual como la frase o el sonido que lo acompañó originalmente, o bien sustituirlo por un audio distinto elegido por quien lo crea.

Creación propia y llegada a la tienda de stickers

WhatsApp no trabaja solo en sonidos para el catálogo oficial de la aplicación. Los usuarios también podrán combinar una imagen con un clip de audio para producir su propio sticker con sonido y enviarlo a otros contactos.

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Un ejemplo de este uso sería convertir un video en un sticker animado para generar, a partir de ahí, un nuevo sticker con sonido. Según WABetaInfo, el proyecto contempla además la llegada de paquetes de stickers con sonido a la tienda de la aplicación, en paralelo a las creaciones que hagan los propios usuarios con sus fotos y videos.

La reproducción del audio respeta el modo silencioso del dispositivo y admite la desactivación manual del sonido. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Android Authority encontró, por su parte, un ajuste adicional dentro de la misma pantalla de creación: un interruptor para activar o desactivar el borde que WhatsApp agrega de forma automática a los stickers, un contorno que hasta ahora se incluía sin posibilidad de quitarlo.

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Modo silencioso y otros cambios en desarrollo

El sonido de los stickers respetaría el modo silencioso del teléfono: si el dispositivo está en silencio, el audio no se reproduce de forma automática. Existiría además la posibilidad de silenciar el audio de manera manual con el ícono de volumen, una preferencia que se mantendría para los siguientes stickers que se reproduzcan en la conversación.

Android Authority señaló, además, que WhatsApp trabaja en un cambio en la apariencia del cuadro de redacción de los chats. En la actualidad, ese campo ocupa una sola línea y concentra a la derecha los íconos de adjuntos, cámara y otras funciones.

La versión en desarrollo mostraría un cuadro de dos líneas, con esos íconos ubicados en la línea inferior y la línea superior despejada para escribir el mensaje. El medio no precisó el motivo del cambio, aunque no descartó que responda a la incorporación futura de más funciones en esa barra inferior.

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