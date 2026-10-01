Estados Unidos

Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales, está en estado crítico y recibe “atención médica vital”

En una conferencia de prensa, sus abogados informaron que permanece bajo cuidados hospitalarios y advirtieron sobre demoras y falta de comunicación durante el procedimiento

Fotografía policial de una mujer con cabello rizado frente a una escala de estatura, sosteniendo una placa con números de identificación
La defensa denunció que el protocolo impidió la comunicación inmediata del abogado con la cámara de ejecución y el tribunal (AP).
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Christa Pike permanece en estado crítico y recibe atención médica para salvarle la vida tras sobrevivir a dos intentos de ejecución mediante inyección letal de pentobarbital en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, Tennessee.

Los abogados Randy Spivey y Stephen Ferrell informaron en una conferencia de prensa virtual que la mujer, de 50 años, fue trasladada a un hospital después de que el procedimiento no lograra causar su muerte la noche anterior.

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Christa está viva en este momento”, dijo Spivey. “No tenemos un pronóstico ni mucha información sobre su salud, pero sabemos que está recibiendo atención médica para salvarle la vida”, añadió.

Ante las preguntas de los periodistas sobre precisar si estaba consciente, si podía comunicarse o si había sufrido daños permanentes, el abogado dijo contundentemente “no”. A su vez, explicaron que ninguno tuvo contacto con Pike ni pudieron verla en el hospital.

De acuerdo con TMZ, uno de los abogados, al que no se identificó, confirmó: “Christa se encuentra en estado crítico, pero según tengo entendido, no está en coma”. Sin embargo, explicó que está inconsciente e incapaz de comunicarse.

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Pike recibió una sentencia de pena de muerte por el homicidio de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que participaba con ella en un programa de formación laboral en Knoxville.

Según la fiscalía, Pike habría actuado junto a su pareja, Tadaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson para llevar a Slemmer a un lugar apartado, donde fue golpeada con trozos de asfalto y herida con un cúter y una cuchilla de carnicero.

Primer plano de una joven con cabello rubio rojizo rizado y flequillo, sonriendo y mirando al frente. Lleva pendientes y un top claro
La reclusa recibió la condena a pena de muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer en Knoxville (May Martinez/Archivo)

La defensa cuestionó el acceso a información durante el procedimiento

En la conferencia, Ferrell afirmó que el abogado presente para resguardar los derechos de Pike no pudo observar de forma continua lo que ocurría dentro de la cámara ni comunicarse con rapidez con el tribunal. Según contó, cuando se colocan las vías, se retira al abogado de la sala, se lo lleva junto a los periodistas y se le permite acceso telefónico, pero ese acceso no funcionó.

En consecuencia, la defensa trató de contactar a la oficina del gobernador Bill Lee y a la Corte Suprema de Tennessee, pero no obtuvo respuesta y el número de emergencia derivó al buzón de voz. Recién cuando presentaron una moción de emergencia y enviaron un correo electrónico recibieron una respuesta.

Ferrell estima que tardaron al menos 15 o 20 minutos en acceder al tribunal mientras “Christa sufría siendo torturada en la cámara de ejecución”.

Por consiguiente, relataron que recibían información contradictoria sobre lo que sucedía. “Nadie nos permitía conocer información alguna, salvo lo que llegaba al fiscal general y eso solo llegaba de manera fragmentaria y muy gradual. Finalmente nos enteramos. Yo tenía en mi pantalla la transmisión en vivo y pude ver llegar la ambulancia”, dijo Ferrell.

Respecto a por qué pudo haber fallado la inyección letal, la defensa planteó la hipótesis de que una vía intravenosa pudo haberse desplazado de la vena, lo que habría impedido que los fármacos ingresaran directamente al torrente sanguíneo. Ferrell aclaró que esa posibilidad coincidía con las advertencias de expertos médicos de la defensa sobre el acceso venoso de Pike y su condición sanguínea.

Por su parte, Spivey dijo haber observado que el brazo derecho de Pike “se puso morado”, especialmente después de una segunda administración de químicos, y que le informaron que presentaba ampollas y quemaduras alrededor de las vías. No obstante, aclaró que no podía determinar el significado médico de esos signos y que no quería “especular”.

Pantalla dividida que muestra los rostros de dos hombres con traje, camisa y anteojos durante una llamada
Los abogados sostuvieron la hipótesis de que el desplazamiento de una vía intravenosa impidió el ingreso de los fármacos al torrente sanguíneo (Captura de video: WBIR Channel 10).

La cronología de la ejecución fallida

El estado de Tennessee había programado la ejecución para el miércoles 30 de septiembre. Pike habría sido la primera mujer ejecutada en el estado en más de dos siglos.

La jornada acumuló más de nueve horas de demoras judiciales: el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal suspendió inicialmente la ejecución y la Corte Suprema de Estados Unidos revocó luego esa decisión por 6 votos contra 3, sin ofrecer una fundamentación pública.

Según los periodistas que presenciaron el procedimiento, las cortinas de la cámara de ejecución se abrieron a las 19:27. La reportera Tori Gesner, de WKRN, relató que Pike mantuvo contacto con su asesor espiritual y cantó con él antes de que comenzara la administración de los fármacos.

A las 19:34, de acuerdo con su testimonio, la condenada dijo: “Siento como si mi brazo estuviera a punto de reventar” y preguntó si esa reacción era normal.

Los testigos indicaron que las cortinas se cerraron por primera vez a las 19:46, cuando Pike aún seguía con vida, y se reabrieron tres minutos después. La mujer continuaba viva y roncaba con la boca abierta.

El cierre definitivo ocurrió cerca de las 20:05. Catherine Sweeney, de WPLN, aseguró que, cuando los periodistas fueron retirados a las 20:53, aún se escuchaba la respiración de Pike. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia a un hospital.

Los testigos presentes reportaron que la prisionera aún registraba respiración más de media hora después del inicio del procedimiento (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK vía REUTERS).
Los testigos presentes reportaron que la prisionera aún registraba respiración más de media hora después del inicio del procedimiento (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK vía REUTERS).

Tras el episodio con Pike, el gobernador Lee ordenó suspender las ejecuciones programadas en Tennessee durante el resto del año y encargó una revisión externa del fallido procedimiento.

“Nadie deseaba que ocurriera lo de anoche. Es una tragedia y me resulta profundamente inquietante que esto haya sucedido en este estado. La gente merece algo mejor y nos aseguraremos de que así sea”, declaró el funcionario a los periodistas.

El equipo defensor solicitó que Lee conmute la sentencia de muerte, al sostener que Pike sobrevivió a un intento completo de ejecución mediante inyección letal tras más de 20 años en régimen de aislamiento. La apelación de la defensa sigue pendiente ante el Sexto Circuito Federal.

Los abogados señalaron en la conferencia que evaluarán nuevas presentaciones relacionadas con el procedimiento. “Queremos asegurarnos de que Christa se recupere y pueda opinar sobre lo que quiere”, aseveró Ferrell.

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