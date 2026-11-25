La competencia por la corona de Miss Universo 2026 entró en una nueva fase este martes 24 de noviembre, con el anuncio de las 30 candidatas que superaron el primer corte del certamen. De las 116 representantes que comenzaron la competencia, solo este grupo continuará en carrera por el título y la posibilidad de convertirse en sucesora de Fátima Bosch.
La gala de la 75.ª edición se celebra en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. El espectáculo comenzó con una presentación musical de las puertorriqueñas La India, Didi Romero y Denise Quiñones, quienes dieron la bienvenida a las delegadas con una canción creada especialmente para la ocasión. La producción estuvo bajo la dirección del maestro Cuco Peña.
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La selección también destacó por la presencia latinoamericana. Chile, Brasil, Cuba, República Dominicana, Curazao, Ecuador, Puerto Rico, México, Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Nicaragua consiguieron un lugar entre las 30 semifinalistas, junto a Perú.
En total, 14 representantes de América Latina y el Caribe continúan en competencia por la corona.
¿Quiénes son las 30 clasificadas de Miss Universo 2026?
Esta es la lista completa de las delegadas que continúan en competencia:
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Chile: Dominga López
- Brasil: Marcella Kozinski
- India: Kaziah Mejo
- Países Bajos: Melissa Bottema
- Islas Turcas y Caicos: Selena Grant
- Perú: Luren Márquez
- Cuba: Mia Dio
- Serbia: Nikolina Vujčić
- República Dominicana: Melissa Núñez
- Curazao: Bianty Gomperts
- Estados Unidos: Justus Kelley
- Israel: Danielle Yablonka
- Ecuador: Dalia Bucaram
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- Tanzania: Elizabeth Makune
- México: María Vargas
- Guinea: Justine Kamara
- Colombia: María Alejandra López
- Ucrania: Anna Nikonova
- Panamá: Gabriela González
- Costa Rica: Mariale Acosta
- Uganda: Mitchelle Daka
- Filipinas: Bea Millan-Windorski
- Francia: Garance Authié
- Etiopía: Bruk Belete
- Bélgica: Olga Lombardo
- Venezuela: Clara Vegas
- República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi
- Nicaragua: Jasmine Blandford
¿Qué sigue en Miss Universo 2026?
De acuerdo con el proceso de evaluación, las 30 semifinalistas volverán al escenario para competir en traje de baño. Después, el jurado seleccionará a 12 participantes, quienes desfilarán en vestido de noche. De ese grupo saldrán las cinco finalistas que disputarán la corona en la ronda de preguntas y respuestas.
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