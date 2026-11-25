La competencia contempla distintas etapas de evaluación, entre ellas las entrevistas privadas, el desfile en traje nacional, la presentación en traje de baño y la pasarela en vestido de noche

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La competencia por la corona de Miss Universo 2026 entró en una nueva fase este martes 24 de noviembre, con el anuncio de las 30 candidatas que superaron el primer corte del certamen. De las 116 representantes que comenzaron la competencia, solo este grupo continuará en carrera por el título y la posibilidad de convertirse en sucesora de Fátima Bosch.

La gala de la 75.ª edición se celebra en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. El espectáculo comenzó con una presentación musical de las puertorriqueñas La India, Didi Romero y Denise Quiñones, quienes dieron la bienvenida a las delegadas con una canción creada especialmente para la ocasión. La producción estuvo bajo la dirección del maestro Cuco Peña.

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La selección también destacó por la presencia latinoamericana. Chile, Brasil, Cuba, República Dominicana, Curazao, Ecuador, Puerto Rico, México, Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Nicaragua consiguieron un lugar entre las 30 semifinalistas, junto a Perú.

En total, 14 representantes de América Latina y el Caribe continúan en competencia por la corona.

¿Quiénes son las 30 clasificadas de Miss Universo 2026?

Esta es la lista completa de las delegadas que continúan en competencia:

Nueva Zelanda: Georgia Waddington

Chile: Dominga López

Brasil: Marcella Kozinski

India: Kaziah Mejo

Países Bajos: Melissa Bottema

Islas Turcas y Caicos: Selena Grant

La organización de Miss Universo revela a las delegadas que clasifican a la fase de traje de baño en la gala final (Créditos: Instagram)

Perú: Luren Márquez

Cuba: Mia Dio

Serbia: Nikolina Vujčić

República Dominicana: Melissa Núñez

Curazao: Bianty Gomperts

Estados Unidos: Justus Kelley

La organización de Miss Universo revela a las delegadas que clasifican a la fase de traje de baño en la gala final (Créditos: Instagram)

Israel: Danielle Yablonka

Ecuador: Dalia Bucaram

Puerto Rico: Jennifer Barreto

Tanzania: Elizabeth Makune

México: María Vargas

Guinea: Justine Kamara

La organización de Miss Universo revela a las delegadas que clasifican a la fase de traje de baño en la gala final (Créditos: Instagram)

Colombia: María Alejandra López

Ucrania: Anna Nikonova

Panamá: Gabriela González

Costa Rica: Mariale Acosta

Uganda: Mitchelle Daka

Filipinas: Bea Millan-Windorski

La organización de Miss Universo revela a las delegadas que clasifican a la fase de traje de baño en la gala final (Créditos: Instagram)

Francia: Garance Authié

Etiopía: Bruk Belete

Bélgica: Olga Lombardo

Venezuela: Clara Vegas

República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi

Nicaragua: Jasmine Blandford

La organización de Miss Universo revela a las delegadas que clasifican a la fase de traje de baño en la gala final (Créditos: Instagram)

¿Qué sigue en Miss Universo 2026?

Las candidatas de Miss Universo 2026 permanecen en el escenario iluminado durante la ceremonia de presentación ante el público.

De acuerdo con el proceso de evaluación, las 30 semifinalistas volverán al escenario para competir en traje de baño. Después, el jurado seleccionará a 12 participantes, quienes desfilarán en vestido de noche. De ese grupo saldrán las cinco finalistas que disputarán la corona en la ronda de preguntas y respuestas.

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