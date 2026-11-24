Más de 25 millones de adultos de entre 18 y 34 años residen en el hogar familiar en Estados Unidos debido a los costos de la vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un récord de 25,2 millones de adultos de entre 18 y 34 años vivía con sus padres en Estados Unidos en 2025, una cifra que equivale a cerca de uno de cada tres integrantes de esa franja etaria.

El encarecimiento de las viviendas y los alquileres, sumado a las tasas hipotecarias elevadas, retrasó la independencia residencial.

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En ese contexto, la edad mediana de quienes compran una vivienda por primera vez en el país alcanzó los 40 años, según la National Association of Realtors (NAR).

El total superó en casi un millón el máximo previo de 24,3 millones, registrado en 2021. Vivir en el hogar familiar dejó de ser una situación limitada a la etapa universitaria o a los primeros años posteriores a la graduación: la dificultad alcanza a jóvenes con empleo e ingresos estables que no consiguen afrontar los costos de alquilar o comprar una vivienda.

La consecuencia va más allá de postergar una mudanza. Permanecer en la casa de los padres demora la formación de patrimonio mediante una propiedad, mientras las cuotas hipotecarias, el anticipo y los alquileres absorben una proporción mayor de los ingresos disponibles.

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Las altas tasas y los valores récord llevaron la edad mediana de compra de vivienda a los 40 años, impulsando opciones de inversión alternativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar la primera vivienda a los 40 refleja el deterioro de la asequibilidad

La edad mediana de quienes compran una vivienda por primera vez en Estados Unidos alcanzó los 40 años, un récord nacional, según el informe anual Profile of Home Buyers and Sellers de la National Association of Realtors (NAR).

El indicador resume una brecha que se amplió desde la pandemia entre el valor de las propiedades y la capacidad de compra de los adultos jóvenes.

Los precios de las viviendas crecieron en todas las regiones: 50,8 % en el Noreste, 48,4 % en el Medio Oeste, 38,5 % en el Oeste y 34,8 % en el Sur. Ese avance superó el crecimiento de los salarios y redujo las alternativas tanto para comprar como para alquilar.

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Hacia el cierre de 2025, el precio de las casas alcanzó USD 541.300, según datos federales citados por The Independent. No se incorporan comparaciones adicionales sobre el valor medio de septiembre, ya que no hay información suficiente para verificar esa cifra en los términos difundidos.

El crédito hipotecario añadió otra barrera. La tasa media de una hipoteca fija a 30 años se ubicaba en 7,28 %, casi tres veces el nivel registrado seis años antes en el mismo período.

Una encuesta de septiembre de U.S. Bank indicó que el 29 % de la generación Z y el 26 % de los millennials desistieron de comprar una casa por razones financieras.

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El encarecimiento de los alquileres y las propiedades redujo las opciones de emancipación residencial para la generación Z y los millennials (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Noreste tuvo la mayor tasa de convivencia con los padres

El Noreste concentró la mayor proporción regional de personas de 18 a 34 años que residían con sus padres, con 36,9 %. La tasa fue la más alta entre las cuatro regiones, aunque representó el nivel más bajo de esa zona desde 2010 y quedó apenas por debajo de su promedio de 37,1 % de los últimos 25 años.

Realtor.com atribuyó parte de la presión a la distancia entre la construcción de viviendas y la demanda habitacional en esa región.

La media nacional de convivencia para el período de 25 años analizado fue de 30,2 %; el Medio Oeste promedió 29,4 %, y el Sur y el Oeste, 28,5 % cada uno.

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Entre los adultos que vivían con sus padres en el Noreste, la participación del grupo de 25 a 34 años bajó de 33,4 % en 2019 a 31,2 % en 2025.

La entrega de nuevas unidades multifamiliares durante 2024 y 2025 amplió la oferta de alquiler en varias ciudades, mientras una reducción temporal de las tasas hipotecarias facilitó la salida del hogar familiar para algunos trabajadores.

Los empleos mejor remunerados en finanzas, salud, derecho y tecnología también favorecieron a quienes contaban con ingresos y antecedentes crediticios suficientes.

Nueva York encabezó los mercados urbanos analizados, con 41,3 % de convivencia entre jóvenes adultos; Filadelfia y Boston también figuraron entre las ciudades con tasas más altas de la región, según el estudio citado por The Independent.

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Carteles de “For Sale” frente a viviendas en Estados Unidos, donde los altos precios y las tasas hipotecarias dificultan el acceso a la primera propiedad (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El encarecimiento redujo la ventaja histórica del Sur y el Oeste

El Sur registró una tasa de 32,3 % de jóvenes adultos que vivían con sus padres, cerca de su máximo desde el inicio de la pandemia.

El aumento coincidió con la suba de precios de venta y alquileres en ciudades del Cinturón del Sol, que recibieron residentes con ingresos superiores a los salarios locales.

La moderación de los precios de venta en algunos mercados sureños no alcanzó para mejorar el acceso a la compra, debido a las tasas hipotecarias. Miami y Houston reflejaron esa presión sobre quienes buscaban adquirir su primera vivienda.

El Medio Oeste presentó la menor proporción regional, con 31,7 %, pero igualó el máximo histórico observado durante la pandemia. Entre las personas de 25 a 34 años que vivían en esa zona, 14,8 % residía con sus padres, el registro más alto disponible.

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En el Oeste, la tasa llegó a 32,4 %, apenas por debajo del máximo de 32,9 % de 2020. Los adultos de 25 a 34 años representaban 32,6 % de los jóvenes que convivían con sus padres en la región.

En Los Ángeles, el indicador alcanzó 37,2 % entre las personas de 18 a 34 años, y más de uno de cada cinco habitantes de 30 a 34 años seguía en el hogar familiar.

Las Vegas registró el mayor incremento desde antes de la pandemia, con 4,4 puntos porcentuales. El valor de las viviendas allí subió 62,7 % desde 2019, una variación que alejó la posibilidad de comprar una primera propiedad para una parte de los jóvenes.

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Casas en venta en el mercado estadounidense, en un contexto de menor capacidad de compra para los jóvenes adultos (REUTERS/Mike Blake)

La inversión bursátil gana atractivo frente al acceso limitado a una casa

Ante las dificultades para ingresar al mercado inmobiliario, una parte de la generación Z canaliza antes sus recursos hacia inversiones financieras. Sus integrantes comenzaron a invertir a los 19 años en promedio, frente a los 32 años de los baby boomers.

En ese marco, el 62 % de la generación Z considera que el mercado bursátil ofrece una vía más realista para acumular riqueza que la compra de una vivienda.

Scott Ford, presidente de U.S. Bank Wealth Management, afirmó a The Independent que los jóvenes “no están abandonando las metas financieras tradicionales”, sino que buscan información y evalúan distintas formas de construir patrimonio.

El análisis de Realtor.com utilizó datos de la Encuesta de Población Actual y del Suplemento Social y Económico Anual de IPUMS, con registros entre 2000 y 2025.

El estudio excluyó 2014 debido a una ampliación de la muestra que impidió comparar los conteos absolutos con el resto de la serie.