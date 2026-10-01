Qué es el pentobarbital, la droga de la inyección letal que sobrevivió Christa Pike

Christa Gail Pike sobrevivió a un intento de ejecución con pentobarbital en Tennessee y requirió traslado hospitalario (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

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Christa Gail Pike, condenada a muerte en Tennessee, sobrevivió el 30 de septiembre a un intento de ejecución en el que recibió dos dosis de pentobarbital, el barbitúrico que el Estado utiliza en sus inyecciones letales, tras ser condenada por un asesinato en 1995. La mujer, de 50 años, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Actualmente, el parte médico es reservado.

La droga, un medicamento que puede deprimir de forma profunda la actividad del sistema nervioso central, es utilizada por el distrito como sustancia única para las ejecuciones desde 2024. Una revisión publicada en Neuropsychiatric Disease and Treatment describe que los barbitúricos, la familia farmacológica a la que pertenece este compuesto, tuvieron usos extendidos como sedantes, anticonvulsivos y anestésicos antes de que muchas de esas aplicaciones fueran reemplazadas por tratamientos con mayor margen de seguridad.

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Qué es el pentobarbital, la droga para las ejecuciones en Tennessee

Se trata de un barbitúrico, una clase de medicamentos que actúan como depresoras del sistema nervioso central, es decir, disminuyen la actividad de las neuronas responsables del estado de alerta, la coordinación de funciones corporales y la respuesta a estímulos. En contextos médicos, se administra bajo supervisión profesional para tratar convulsiones o inducir somnolencia antes de determinados procedimientos.

El pentobarbital actúa como un depresor del sistema nervioso central al disminuir la actividad neuronal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su acción está vinculada al receptor GABA-A, una estructura presente en las neuronas cuya función es responder al ácido gamma-aminobutírico (GABA), un mensajero químico que reduce la excitación del cerebro. Al potenciar ese mecanismo, el pentobarbital puede producir sedación, sueño profundo y una menor actividad cerebral. La Cleveland Clinic señala que también se utiliza en cuadros convulsivos y advierte que requiere control médico por sus posibles efectos sobre la respiración y el nivel de conciencia.

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Los efectos que se buscan en un uso clínico controlado son la somnolencia y la disminución de la actividad nerviosa excesiva. Sin embargo, una exposición excesiva puede causar confusión, pérdida de la conciencia, respiración lenta o ausente, descenso marcado de la presión arterial y coma. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos incluye esos síntomas entre las manifestaciones de una sobredosis y remarca que se trata de una emergencia que requiere atención médica inmediata.

El fármaco no es de uso doméstico habitual. La información farmacológica de la clínica estadounidense indica que puede administrarse en una vena o en un músculo dentro de un hospital o una clínica. Además, advierte sobre interacciones con alcohol, opioides, fármacos para dormir y otros medicamentos que deprimen el sistema nervioso, ya que pueden potenciar sus efectos.

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En Tennessee, el escenario es distinto al de la práctica asistencial. El estado utiliza un protocolo de inyección letal de un solo fármaco, basado en pentobarbital. De acuerdo con el Death Penalty Information Center, la normativa local mantiene en reserva la identidad de las personas y entidades que intervienen de manera directa en el proceso de ejecución o en el suministro de los productos empleados.

La historia del pentobarbital y su uso médico

La reclusa condenada por un asesinato en 1995 fue trasladada a un hospital bajo pronóstico reservado (Europa Press)

El pentobarbital fue sintetizado en 1930 por los químicos Ernest Volwiler y Donalee Tabern, quienes trabajaban para los laboratorios Abbott. Formó parte de una expansión de los barbitúricos, sustancias que durante la primera mitad del siglo XX se utilizaron para inducir el sueño, controlar determinadas convulsiones y facilitar la anestesia intravenosa.

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La historia de estos medicamentos estuvo marcada por su utilidad clínica y por sus riesgos. La revisión histórica publicada en Neuropsychiatric Disease and Treatment señala que se sintetizaron más de 2.500 derivados barbitúricos, aunque solo una parte llegó a emplearse en medicina. Con el tiempo, la dependencia, el riesgo de intoxicación y la posibilidad de depresión respiratoria limitaron su uso y favorecieron la aparición de alternativas farmacológicas.

En la actualidad, el pentobarbital conserva indicaciones específicas. La Universidad de Navarra explica que puede utilizarse en situaciones que demandan un control rápido de la actividad cerebral, como algunos cuadros de estado epiléptico refractario, una emergencia en la que las convulsiones persisten pese al tratamiento inicial. También menciona su empleo para inducir comas médicos en determinadas lesiones agudas, siempre bajo vigilancia especializada.

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El mismo efecto depresor del sistema nervioso explica su incorporación a la inyección letal. Oklahoma fue el primer estado estadounidense en autorizar ese método en 1977 y Texas realizó la primera ejecución mediante inyección letal en 1982. Inicialmente, varios estados utilizaron combinaciones de tres sustancias. Con el paso de los años, la escasez de algunos fármacos y los litigios sobre esos protocolos llevaron a cambios, entre ellos la adopción de esquemas de una sola droga.