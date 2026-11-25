OpenAI reconoce que el estudio original de RFdiffusion, un modelo especializado, informó tasas de acierto más altas. REUTERS/Dado Ruvic

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OpenAI afirmó que su familia de modelos GPT-6 puede diseñar proteínas nuevas usando solo razonamiento y código, sin recurrir a programas especializados en biología. La empresa respaldó la afirmación con pruebas de laboratorio realizadas junto a Onava, su socio de investigación, y con un estudio previo a su revisión por otros científicos.

Las proteínas son las moléculas que hacen buena parte del trabajo en las células: aceleran reacciones químicas, transportan oxígeno y defienden al cuerpo de infecciones. Diseñar una nueva exige definir su forma tridimensional y la secuencia de aminoácidos, sus componentes químicos, que la produce.

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Hasta ahora, esa tarea se apoyaba en modelos de IA especializados, cada uno con sus propios requisitos. OpenAI sostiene que un modelo general permite cambiar de tarea con solo modificar la instrucción escrita, sin reentrenarlo.

OpenAI afirmó que su familia de modelos GPT-6 puede diseñar proteínas nuevas usando solo razonamiento y código. (Captura OpenAI)

Según la compañía, un modelo de investigación interno igualó o superó a los especializados en muchas de las 14 tareas de proteínas evaluadas. Todos los datos que siguen provienen de OpenAI.

Qué se probó en el laboratorio

En el primer experimento, GPT-6.2 recibió la estructura de cinco proteínas objetivo, con la zona donde debía engancharse una proteína pequeña, llamada minibinder. El modelo escribió código para generar las formas. Un modelo especializado, SolubleMPNN, propuso las secuencias, y otros ayudaron a elegir qué candidatos fabricar.

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Onava probó 322 candidatos. De ellos, 35 (10,9%) se unieron a su objetivo. Hubo 18 aciertos para IL-17A, 8 para VEGF-A, 5 para PD-L1, 3 para IL-7Rα y 1 para TrkA. PD-L1 es una proteína que algunos cánceres usan para evadir el sistema inmune.

OpenAI reconoce que el estudio original de RFdiffusion, un modelo especializado, informó tasas de acierto más altas, aunque aclara que dependen de cuán estrictamente se filtren los diseños antes de la prueba y de cómo se defina la unión.

Cada ilustración usa colores para distinguir los elementos diseñados —hélices en naranja y hebras en azul— acoplados sobre la silueta gris translúcida de la proteína objetivo. (Captura OpenAI)

En un segundo experimento, el modelo debía proponer secuencias nuevas para minibinders ya conocidos. Se observó unión en 75 de 88 diseños para MDM2, 26 de 42 para VEGF-A y 8 de 59 para PD-1. Para tres formas inéditas, 14 de 107 proteínas (13,1%) se unieron.

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La empresa dice que, para una misma estructura inédita, el modelo propuso dos secuencias muy distintas entre sí, que difirieron en 44 posiciones, y que ambas mostraron señales de unión. Lo presenta como indicio de que no se limita a memorizar.

Anticuerpos y pruebas por computadora

Con seis anticuerpos pequeños que se unen a IL-4Rα, OpenAI pidió rediseñar los tres bucles con que se agarran a su objetivo. De 182 diseños, 128 (70%) mostraron unión. En 272 fragmentos de cinco anticuerpos terapéuticos, 179 (66%) conservaron la unión a PD-1 o PD-L1.

Las pruebas por computadora incluyeron 30 desafíos del banco MotifBench. En un análisis preliminar, el 43,7% de los diseños del modelo interno más reciente cumplió los criterios, frente al 27,8% de RFdiffusion. En 200 desafíos de plegado, el modelo logró 18,9% y el especializado Proteina, 17,1%.

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Las pruebas de laboratorio usaron una versión de GPT-6.2 previa a su lanzamiento. REUTERS/Dado Ruvic

Las limitaciones figuran en el propio texto. Los diseños de GPT-6.2 puntuaron algo por debajo de RFdiffusion en las mediciones computacionales, y predecir la estructura completa de una proteína sigue siendo, según OpenAI, una debilidad clara.

Además, los modelos especializados participaron en la selección de candidatos y en la propuesta de secuencias del primer experimento. La capacidad intrínseca de GPT-6 se aplica, por tanto, a la forma, no al proceso completo.

El estudio se titula GPT-6 as a Universal Foundation Model for Protein Biology: Beyond Specialized Models y es un preprint, es decir, un texto que aún no pasó por revisión de pares. Las pruebas de laboratorio usaron una versión de GPT-6.2 previa a su lanzamiento.

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