Imagen de 'La Odisea'

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La temporada de premios de Hollywood ya empezó a definir sus primeras listas de aspirantes. En efectos visuales, una categoría marcada por las superproducciones, la animación y el cine de ciencia ficción, el proceso previo a las nominaciones dejó 20 películas en competencia.

La Academia redujo a 20 los títulos que siguen en la carrera por el Oscar a mejores efectos visuales de la 99ª edición, según informó Variety. Disney encabeza la selección con cuatro producciones, mientras que Dune. Parte Tres, La Odisea, Ramayana: El nacimiento de una leyenda y Wildwood también avanzaron a la siguiente fase.

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La rama de efectos visuales notificó a los equipos de las películas la selección antes de la fiesta de Acción de Gracias en Estados Unidos, aunque la Academia no divulga públicamente esta instancia inicial ni confirma qué producciones superaron el corte, de acuerdo con la información publicada por Variety.

La lista reúne estrenos de estudios tradicionales, franquicias de larga trayectoria y producciones procedentes de compañías independientes. También incluye títulos que aún no llegaron a los cines.

Disney suma cuatro películas entre las seleccionadas

Disney ha posicionado cuatro películas en este grupo de veinte. La selección incluye Vengadores: Doomsday, de Marvel Studios; Star Wars: The Mandalorian and Grogu, dirigida por Jon Favreau; Whalefall, de 20th Century Studios; y la adaptación de acción real de Vaiana, dirigida por Thomas Kail.

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La nueva versión de Vaiana marca el regreso de Dwayne Johnson como Maui, el personaje que interpretó en la película animada. El estudio se convirtió así en la compañía con mayor cantidad de títulos confirmados en esta etapa.

'Vengadores: Doomsday' (Marvel Studios)

Sony Pictures colocó tres producciones: Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton; Jumanji: Mundo abierto; y Ramayana: El nacimiento de una leyenda, una epopeya mitológica india.

Amazon MGM Studios avanzó con Proyecto Salvación, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, y con Las ovejas detectives, de Kyle Balda, mientras que Universal Pictures también situó dos producciones: La Odisea, de Christopher Nolan, y El día de la revelación, de Steven Spielberg.

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La lucha entre ‘Dune’ y ‘La Odisea’

Dune: Parte Tres, de Denis Villeneuve, figura entre los finalistas de esta primera ronda. La película llegará a los cines el 18 de diciembre y podría prolongar el recorrido de la saga en los premios de la Academia.

Las dos entregas anteriores, Dune y Dune: Parte Dos, obtuvieron el Oscar a mejores efectos visuales. Si la tercera película llegara a imponerse, Villeneuve alcanzaría una seguidilla de tres triunfos con la misma trilogía.

Robert Pattinson en 'Dune. Parte Tres' (Warner Bros.)

La categoría también incluye La Odisea, la nueva producción de Christopher Nolan. El director ya ganó el Oscar de efectos visuales por Origen, Interstellar y Tenet, aunque Oppenheimer no logró entrar entre los 20 títulos de la categoría en la 96ª edición.

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Spielberg vuelve a competir con El día de la revelación. El cineasta ya obtuvo un triunfo en esta área con Parque Jurásico, ganadora del Oscar en 1994.

Skydance, identificada por Variety como la compañía que anteriormente operaba bajo Warner Bros. Discovery, tendría tres películas: Dune: Parte Tres, Digger, dirigida por Alejandro G. Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, y Supergirl, de Craig Gillespie.

Producciones de estudios independientes

Entre las producciones ajenas a los grandes estudios figura Godzilla Minus Zero, dirigida por Takashi Yamazaki. El proyecto llega después de Godzilla Minus One, película que ganó el Oscar de efectos visuales en la 96ª ceremonia y otorgó a la franquicia su primer premio de la Academia.

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Laika logró una plaza con Wildwood, película de animación fotograma a fotograma dirigida por Travis Knight. El estudio había llegado antes a esta categoría con Kubo y las dos cuerdas mágicas, una de las dos películas animadas que han recibido una nominación por efectos visuales, junto a Pesadilla antes de Navidad.

El águila de 'Wildwood' supuso uno de los mayores desafíos técnicos.

Ramayana: El nacimiento de una leyenda representa otra apuesta de gran escala fuera de Hollywood. La película retoma la presencia de producciones indias en la carrera, después de que RRR, de S. S. Rajamouli, alcanzara el grupo de 20 aspirantes para la 95ª edición.

A24 también avanzó con Backrooms, el debut como director de largometrajes de Kane Parsons, de 21 años. La película adapta la serie publicada por Parsons en YouTube sobre los llamados espacios liminales y ha superado los 400 millones de recaudación mundial.

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Netflix obtuvo una plaza con The Mosquito Bowl, el drama bélico dirigido por Peter Berg. El año anterior, la plataforma había situado a Frankenstein y Estado eléctrico entre las producciones ‘preseleccionadas’.

La lista completa y las próximas etapas

Los 20 títulos confirmados son: Vengadores: Doomsday, Backrooms, Digger, El día de la revelación, Dune: Parte Tres, Godzilla Minus Zero, En el corazón de la bestia, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, Jumanji: Mundo abierto y Vaiana.

También siguen en competencia The Mosquito Bowl, La Odisea, Proyecto Salvación, Ramayana: El nacimiento de una leyenda, Las ovejas detectives, Spider-Man: Brand New Day, Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Supergirl, Whalefall y Wildwood.

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Paramount logró mantener en carrera En el corazón de la bestia, el thriller de supervivencia de David Ayer protagonizado por Brad Pitt. De acuerdo con Variety, Scrooge y los fantasmas de la Navidad, con Johnny Depp, y la adaptación del videojuego Street Fighter no superaron esta instancia.

Lionsgate entró con Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, ‘precuela’ dirigida por Francis Lawrence. La película figura entre los proyectos de franquicia que intentarán llegar a la lista definitiva de nominadas.

Avance cinematográfico de la película 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', basada en la obra de Suzanne Collins. (Lionsgate)

La votación preliminar para la preselección comenzará el lunes 7 de diciembre a las 9.00, hora del Pacífico, y finalizará el viernes 11 de diciembre a las 17.00. La Academia anunciará las 10 películas ‘preseleccionadas’ el martes 15 de diciembre.

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Las presentaciones de efectos visuales ante los miembros de la rama se celebrarán entre el 8 y el 10 de enero. La votación para las nominaciones se desarrollará del 11 al 15 de enero, y los candidatos al Oscar se conocerán el jueves 21 de enero. La ceremonia de los 99º Premios de la Academia será el domingo 14 de marzo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood y se emitirá en directo por ABC.