Los registros del Departamento de Bomberos confirmaron al menos nueve muertes por incendios vinculados a baterías hacia fines de 2026 (REUTERS/Maye-E Wong)

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El aumento de los incendios provocados por baterías de iones de litio llevó al Concejo Municipal de Nueva York a analizar sanciones más estrictas contra los comercios que vendan bicicletas eléctricas y baterías sin certificación de seguridad.

La discusión se produce después de que los informes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y del Concejo Municipal situaran entre 401 y 408 los incendios relacionados con baterías de iones de litio hacia mediados de noviembre de 2026. Durante ese período, las autoridades confirmaron nueve muertes vinculadas a este tipo de siniestros.

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Los registros públicos disponibles no permiten corroborar la cifra de 423 incendios ni una comparación exacta con 2025. Tampoco detallan que alguna de las nueve víctimas hubiera fallecido en 2026 por lesiones sufridas en un incendio ocurrido en 2023.

Las tiendas reincidentes podrían enfrentar un cierre obligatorio

Una de las iniciativas en estudio prevé elevar las consecuencias para los establecimientos que comercialicen bicicletas eléctricas o baterías que no cuenten con las certificaciones exigidas.

De acuerdo con la propuesta, un comercio que sea detectado dos veces en un lapso de dos años vendiendo estos productos podría recibir una orden de cierre.

El Concejo Municipal de Nueva York debate sanciones más estrictas contra los comercios que vendan baterías de litio sin certificación (REUTERS/Maye-E Wong)

El objetivo es concentrar el control en la cadena de venta de dispositivos que no cumplen los requisitos de seguridad. La comisionada de Bomberos, Lillian Bonsignore, respaldó que la supervisión se dirija principalmente a los comercios y señaló que muchos usuarios desconocen si la batería que compraron está certificada.

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“Muchas personas poseen estos dispositivos sin siquiera saber que no están certificados”, afirmó Bonsignore.

La funcionaria manifestó reparos frente a otra propuesta que contempla multas para propietarios de bicicletas eléctricas o baterías sin homologación, así como la posibilidad de sanciones civiles o penales para quienes las utilicen sin conocer sus especificaciones técnicas.

Dos incendios mortales recientes reforzaron el debate legislativo

El análisis de las medidas se desarrolló en una audiencia conjunta con representantes del FDNY, el Departamento de Edificios y el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad. El debate cobró impulso tras dos incendios mortales recientes en Brooklyn y el Bronx.

En Sunset Park, Brooklyn, un incendio dejó seis personas muertas y nueve heridas. Los investigadores todavía determinan el origen del siniestro.

La comisionada de Bomberos Lillian Bonsignore rechazó la aplicación de multas a usuarios que desconozcan la falta de homologación técnica (REUTERS/Lloyd Mitchell)

Por otro lado, a fines de octubre, un incendio asociado a la batería de una bicicleta eléctrica en un complejo residencial del Bronx causó la muerte de cuatro integrantes de una familia, incluido un niño de 11 años.

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La concejal Susan Zhuang, que representa a parte de Sunset Park, pidió que la administración municipal aumente los recursos para prevenir este tipo de emergencias. “Debemos presionar a la administración para que destine más recursos a las tareas de prevención”, sostuvo durante la discusión.

Los incendios en camiones de basura expusieron el riesgo del descarte inadecuado

El problema también alcanzó el sistema de recolección de residuos de la ciudad. Datos del FDNY y del Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) situaban entre 76 y 87 los incendios en camiones de basura atribuidos a baterías de iones de litio hacia mediados o finales de 2026.

La cifra de 100 incendios registrada hasta julio correspondía al total de siniestros ocurridos en camiones de recolección por distintas causas. De ese total, 55 fueron atribuidos a baterías desechadas, según los datos de ambos organismos.

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Los registros reforzaron la necesidad de mejorar las pautas de descarte de baterías y de limitar la circulación de equipos que no cumplen las normas de seguridad.

El descarte inadecuado de baterías provocó decenas de incendios en camiones del Departamento de Saneamiento de Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El Concejo plantea reactivar el plan de reemplazo de baterías defectuosas

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, recordó que la Ley Local 131 de 2023 dispuso la creación de un programa de intercambio de baterías de iones de litio.

La administración municipal destinó USD 2 millones a esa iniciativa, gestionada por el Departamento de Transporte en 2025, que permitió reemplazar más de 200 baterías defectuosas.

El programa funcionó durante un año y luego fue suspendido. Menin planteó su reactivación y ampliación ante el crecimiento de incendios y víctimas.

Bonsignore sostuvo que las medidas contra las ventas irregulares deberían complementarse con información dirigida a las comunidades en distintos idiomas para que los usuarios conozcan los riesgos y los requisitos de certificación.

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