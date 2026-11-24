El estado de Florida superó los registros del año previo tras acumular 36 casos de la infección (Archivo).

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Las autoridades sanitarias de Florida y Luisiana contabilizan hasta ahora 14 muertes vinculadas con infecciones por Vibrio vulnificus, una bacteria capaz de provocar fascitis necrosante y conocida popularmente como “come carne”. Cada estado registra siete, según los datos más recientes de sus respectivos departamentos de Salud.

En Florida, los fallecimientos más recientes se encuentran en los condados de Escambia, en el oeste del estado, y Hillsborough, en el área de la bahía de Tampa. En su última actualización, el estado informó 36 casos, una cifra superior al total de 2025, cuando notificó 33 contagios y cinco muertes.

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En Luisiana, el balance al 18 de noviembre ascendió a 21 infecciones y siete muertes. Diecinueve casos estuvieron asociados al contacto de heridas abiertas con agua de mar, mientras que los otros dos respondieron a otra vía de exposición.

Hasta el 14 de noviembre, los CDC registran 1.541 casos confirmados de infecciones, frente a los 1.466 ocurridos un año antes. Los mayores incrementos se registraron en Nueva York, Florida, Nueva Jersey y Luisiana, precisó EFE.

Las autoridades sanitarias de Florida y Luisiana contabilizan 14 muertes vinculadas a la bacteria Vibrio vulnificus (Karrianne Stewart vía AP).

Las inundaciones en Florida elevan la exposición a la bacteria

El aumento de casos en Florida se produce mientras las inundaciones en la costa este han mantenido calles anegadas durante semanas, una situación que podría ampliar la exposición al agua contaminada.

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De acuerdo con el medio Herald-Tribune, la bacteria prolifera en aguas salobres, donde se mezclan el agua de mar y el agua dulce. Muchas personas debieron atravesar zonas inundadas para entrar o salir de sus viviendas.

Los antecedentes recientes evidencian un aumento de casos tras fenómenos meteorológicos intensos. En 2024, Florida registró un récord de 82 casos y 19 muertes, la mayoría después de los huracanes Helene y Milton.

En 2022, tras el paso del huracán Ian por el suroeste del estado, se notificaron 29 casos y 11 muertes asociadas a esta bacteria, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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Los contagios suelen concentrarse entre mayo y octubre, cuando el agua alcanza temperaturas más elevadas. Sin embargo, la costa de Florida mantiene temperaturas cálidas durante más tiempo que otros estados de Estados Unidos.

Las inundaciones en las costas de Florida elevan la exposición ciudadana al agua salobre contaminada (REUTERS/Eva Marie Uzcategui).

Las heridas expuestas y los mariscos crudos son las principales vías de contagio

El Departamento de Salud de Florida advierte que el contagio se produce principalmente al consumir mariscos crudos o insuficientemente cocidos, especialmente ostras. A su vez, puede infectar a personas con heridas abiertas que entran en contacto con agua de mar.

Los síntomas de la infección por Vibrio vulnificus incluyen náuseas, vómitos, diarrea, calambres estomacales, fiebre y escalofríos.

Cuando la bacteria ingresa al torrente sanguíneo, puede desencadenar baja presión arterial, choque séptico y lesiones ampollosas en la piel.

En los casos más graves, como la infección de una herida, provoca enrojecimiento, dolor localizado, hinchazón, sensación de calor en la zona afectada, cambios de color en la piel y descarga de fluidos.

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La mayoría de las infecciones registradas en Luisiana derivó del contacto de heridas abiertas con agua de mar (Archivo).

Las personas con enfermedades hepáticas, cáncer, diabetes, VIH o sistemas inmunitarios debilitados integran los grupos con mayor riesgo de desarrollar cuadros potencialmente mortales, detalló Herald-Tribune.

Las autoridades recomiendan evitar el ingreso a aguas inundadas o salobres si se tienen heridas expuestas. Si el contacto es inevitable, aconsejan cubrirlas con vendajes impermeables y lavar la piel con agua corriente limpia y jabón tras la exposición.

Además, el organismo aconsejó evitar el consumo de ostras y otros mariscos crudos, así como asegurar una cocción adecuada de ostras, almejas y mejillones. Es importante prevenir la contaminación cruzada entre productos crudos y alimentos ya cocidos, ingerir los mariscos poco después de prepararlos y conservar refrigeradas las sobras.

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