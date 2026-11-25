David Anthony Sanchez fue condenado a 47 meses de prisión federal por suplantar la identidad del streamer N3ON en un fraude con criptomonedas (Composición fotográfica)

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Un tribunal federal de Miami, en el sur de Florida, condenó a David Anthony Sanchez a 47 meses de prisión por un fraude de USD 260.000 que incluyó una voz generada con inteligencia artificial para suplantar al popular streamer N3ON.

El hombre, de 36 años y residente de Port St. Lucie, admitió los delitos de lavado de dinero y robo de identidad agravado.

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La sentencia fue dictada el martes por la jueza federal de distrito Melissa Damian, según informó la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.

El caso muestra cómo una grabación de audio creada con herramientas de IA fue utilizada como parte de una maniobra para dar apariencia de legitimidad a un proyecto de criptomonedas.

La Fiscalía sostuvo que el acusado aprovechó la identidad y la voz de un creador de contenido para inducir transferencias a cuentas bajo su control.

N3ON fue suplantado mediante perfiles falsos y una grabación de audio sintética para aparentar su participación en un proyecto de criptomonedas (Captura Kick)

La falsa participación de N3ON apuntaló un proyecto de memecoin

De acuerdo con los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Sanchez se presentó ante los organizadores de una “memecoin” como si fuera N3ON, un streamer con millones de seguidores en plataformas como Twitch y YouTube. Les hizo creer que el creador de contenido aceptaba respaldar, promocionar y participar en el proyecto.

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Las memecoins son criptomonedas que suelen nacer vinculadas a referencias culturales, comunidades en línea o figuras públicas.

Su valor puede depender en gran medida de la atención que reciben en redes sociales, por lo que la presunta adhesión de un influencer puede resultar decisiva para quienes impulsan estos activos.

Para reforzar el engaño, Sanchez abrió cuentas en línea diseñadas para parecer auténticas y se comunicó con los organizadores tanto como N3ON como en el papel de su supuesto representante. También suscribió acuerdos con la identidad del streamer, según la fiscalía.

La maniobra se basó en un audio sintético. Fiscales afirmaron que el acusado envió una grabación con inteligencia artificial que imitaba la voz de N3ON y confirmaba falsamente su participación. La emisora local CBS12 informó que superó el filtro de organizadores junto con perfiles y documentos falsos.

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Creó una voz falsa con inteligencia artificial para hacerse pasar por un streamer: fue condenado por una estafa de USD 260.000 (Broward County Sheriff's Office)

Las víctimas enviaron criptomonedas a cuentas controladas por el acusado

Convencidos de que el acuerdo era real, los responsables del proyecto transfirieron aproximadamente USD 260.000 en criptomonedas a direcciones controladas por Sanchez. El dinero no fue destinado a la iniciativa promocionada ni a una colaboración con el streamer, de acuerdo con la acusación federal.

Después de recibir los activos digitales, Sanchez convirtió gran parte en dólares estadounidenses a través de operaciones para ocultar el origen y la titularidad de los fondos. La Fiscalía indicó que usó el producto de esas transacciones en beneficio personal.

La condena abarca el lavado de dinero derivado de esas conversiones y el robo de identidad agravado por el uso de la imagen pública de N3ON. La cadena WFLX señaló que Sanchez también utilizaba los alias “Dave the Jewler” y “Rueben Alexis De Jesus Santana”, además de otros nombres.

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La fiscal federal interina Yara Lorenzo Klukas sostuvo que “detrás de cada esquema de fraude hay personas reales que sufren un daño financiero real”.

En una declaración difundida por su oficina, agregó que Sanchez explotó la IA para manipular la confianza de víctimas que desconocían la falsedad de la comunicación.

El acusado admitió su culpabilidad en los delitos federales de lavado de dinero y robo de identidad agravado (REUTERS/Brendan McDermid)

Sanchez se declaró culpable de lavado de dinero y robo de identidad agravado

Sanchez compareció ante la justicia federal tras declararse culpable de ambos cargos. La pena de 47 meses equivale a tres años y 11 meses de prisión.