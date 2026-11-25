Emotivo momento de coronación para Jennifer Barreto (Miss Universo/Instagram)

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Puerto Rico celebra una nueva victoria en Miss Universo. Jennifer Barreto consiguió la corona de 2026 y convirtió a su país en ganador del certamen por sexta vez.

La gala de la edición número 75 se celebró este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La representante local se impuso ante otras 115 candidatas y recibió el título de manos de Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

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El resultado dejó a República Dominicana en el segundo puesto, con Melissa Núñez como Primera Finalista. Venezuela, representada por Clara Vegas, obtuvo el tercer lugar y el título de Segunda Finalista. Filipinas, con Bea Millan-Windorski, quedó en la cuarta posición como Tercera Finalista, mientras que Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, ocupó el quinto puesto como Cuarta Finalista.

Las cinco finalistas deben exponer sus ideas en una ronda de preguntas y respuestas (Instagram - Miss Universo)

Las etapas decisivas de Miss Universo 2026

La gala comenzó con una presentación musical de La India, Denise Quiñones y Didi Romero. Mientras las artistas interpretaban sus canciones sobre el escenario, las 116 candidatas hicieron su entrada ante el público.

Después se anunció el Top 30, que incluyó a representantes de países como Perú, México, Colombia, Chile, Filipinas, Venezuela y Puerto Rico. Las clasificadas participaron en el desfile en traje de baño, una de las etapas que antecedieron a la selección de las 12 semifinalistas.

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La jalisciense dejó una gran participación en la edición 75 de Miss Universe, quedándose cerca de entrar en el listado de 12 finalistas. (Instagram)

El Top 12 regresó a la pasarela con vestidos de noche, mientras el coro infantil Little Sister interpretó “That’s What Friends Are For”, de Dionne Warwick. Más adelante se anunció el Top 5, integrado por Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

En la ronda de preguntas, las finalistas respondieron interrogantes sobre el papel de Miss Universo en la sociedad, el valor de las mujeres, la autenticidad, la participación juvenil y los desafíos de la inteligencia artificial. La pregunta final fue común para las cinco candidatas: “¿Qué es lo que más necesita el mundo de sus líderes en este momento?”

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La ceremonia también incluyó un encuentro de reinas de distintas generaciones. Fátima Bosch apareció junto a Sheynnis Palacios, Zuleyka Rivera, Alicia Machado y Victoria Kjær Theilvig, en un homenaje a la historia del concurso.

Antiguas ganadoras de Miss Universo desfilan sobre el escenario del Coliseo José Miguel Agrelot durante el homenaje por el 75 aniversario del certamen en Puerto Rico.

Puerto Rico alcanza seis coronas en Miss Universo

La victoria de Jennifer Barreto amplía el palmarés de Puerto Rico, que antes de esta edición acumulaba cinco títulos. Marisol Malaret fue la primera puertorriqueña en ganar, en 1970. Después llegaron las coronas de Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

Con el triunfo de 2026, Puerto Rico suma seis victorias y conserva el tercer lugar entre los países con más títulos, detrás de Estados Unidos, con nueve coronas, y Venezuela, con siete.

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