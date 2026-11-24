USCIS eliminará la opción de solicitar el permiso de trabajo junto con la extensión del parole humanitario (Foto AP/Wilfredo Lee/Archivo).

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dejará de permitir que las personas que soliciten un nuevo período de parole (permiso temporal humanitario) presenten la solicitud de permiso de trabajo mediante el mismo formulario.

El parole es una autorización temporal para ingresar o permanecer en el país por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo. No equivale a una visa ni otorga un estatus migratorio permanente. El cambio afecta a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos y solicitan una nueva extensión de esta autorización.

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La modificación entrará en vigor el 21 de diciembre de 2026, fecha en la que será obligatorio utilizar una nueva edición del Formulario I-131 (Solicitud de documentos de viaje, documentos de libertad condicional y registros de entrada/salida).

Hasta el 20 de diciembre, USCIS aceptará la edición del I-131 con fecha del 20 de enero de 2025. A partir del día siguiente, solo aceptará la versión 04/22/26, publicada el 19 de noviembre.

Las solicitudes presentadas en línea o enviadas por correo con versiones anteriores del formulario serán rechazadas si se presentan o tienen matasellos a partir de esa fecha.

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El parole constituye una autorización temporal que no equivale a una visa ni otorga un estatus migratorio permanente (REUTERS).

El permiso laboral deberá tramitarse después de la aprobación del re-parole

Actualmente, quienes solicitan una extensión pueden incluir en el Formulario I-131 la solicitud de autorización de empleo. La nueva versión del formulario eliminará esa posibilidad.

A partir del 21 de diciembre, el trámite deberá realizarse en dos etapas: primero, se deberá presentar el Formulario I-131 para solicitar el re-parole. Si USCIS aprueba la solicitud, emitirá un nuevo Formulario I-94 (Registro de Llegada/Salida) con una fecha actualizada de permanencia bajo parole.

Posteriormente, una vez aprobada la solicitud, deberá enviarse por separado el Formulario I-765, utilizado para solicitar el Documento de Autorización de Empleo (EAD).

La agencia migratoria exigirá una nueva versión del Formulario I-131 a partir del 21 de diciembre de 2026 (REUTERS).

Qué conviene revisar antes de presentar la solicitud

Antes de enviar el I-131, quienes soliciten un nuevo período de parole deben revisar las instrucciones vigentes y confirmar si su solicitud puede presentarse en línea o debe enviarse por correo.

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No todas las solicitudes del formulario admiten la presentación electrónica: algunas deben enviarse en papel. En el caso de las solicitudes de re-parole, el I-131 puede presentarse electrónicamente mediante una cuenta de USCIS.

La agencia advierte que el tipo de solicitud seleccionado no puede modificarse después de realizar la presentación electrónica. Presentar el formulario bajo una opción incorrecta para acceder al trámite digital puede resultar en la denegación del caso, sin reembolso de la tarifa.

Quienes presenten la solicitud en papel deben asegurarse de que todas las hojas correspondan a la misma versión y de que la fecha de edición y los números de página sean visibles. Esa fecha figura al pie de cada página del Formulario I-131 y de sus instrucciones. USCIS puede rechazar el trámite si faltan páginas o si estas pertenecen a ediciones diferentes.

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