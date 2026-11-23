Tao Lin proyecta que la mayoría de los seres humanos dependerá exclusivamente de la ayuda estatal tras la pérdida permanente del empleo. (Tao Lin)

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Tao Lin, investigador de Anthropic, la empresa creadora de Claude, dijo en una entrevista publicada en noviembre que ve “muy probable” que casi todos los humanos pierdan para siempre la posibilidad de tener un empleo. Según él, van a tener que vivir sólo de la ayuda del gobierno.

La entrevista, de una hora, la publicó Palisade Research, una organización que estudia el riesgo de perder el control de la IA y pide no construir todavía una inteligencia superior a la humana. Es parte de una serie con empleados y exempleados de los grandes laboratorios.

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Lin lleva cerca de un año y medio en Anthropic. Hoy está en el equipo de salvaguardas, que revisa los pedidos que recibe Claude y bloquea los que buscan, por ejemplo, fabricar armas biológicas, hackear sistemas o mejorar drones kamikaze.

Lin calcula que a fines de 2027 la IA igualará al mejor experto en casi todo

Las capacidades de la inteligencia artificial igualarán a los mejores expertos en áreas como la programación y la política hacia fines de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo más importante que hay que entender, le dijo a Palisade, es que la IA superhumana “va a llegar muy rápido”. Habla de algo más de un año, “fines de 2027, algo así”, para tener una IA igual o mejor que el mejor experto en casi cualquier campo: la programación, el cine, la política.

El desempleo no llegaría de golpe. Lin describe una secuencia: todos pierden su trabajo actual, se pasan a otra ocupación por un tiempo y después quedan afuera del mercado laboral, “sin esperanza de volver a encontrar empleo nunca más”.

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Ante la pregunta de si eso pasaría en los próximos 15 meses, respondió que no. Espera “una gran brecha” entre que la IA pueda reemplazar a todos y que lo haga de verdad, porque “todavía no hay suficientes robots” para el trabajo físico.

Si esto suena a ciencia ficción, a él también: dijo que sus expectativas reales para el futuro son “muy de ciencia ficción delirante”.

Lin también estimó el riesgo de que la IA tome el control

En la entrevista le preguntaron cómo afectaría la IA a una persona común, y arrancó por el peor escenario. Hay, dijo, “quizás un 20% o algo así” de probabilidad de que la IA termine sacando “por completo a la humanidad de la ecuación”.

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Esa cifra circuló como un pronóstico de extinción, pero en la misma respuesta Lin aclaró que no cree tan probable la extinción directa. La IA podría tomar el control sin matar a la mayoría de la gente, porque le convendría más un acuerdo. A esa toma de control le asigna “menos de un 50%”.

Y la imagina aburrida: la gente delega cada vez más en la IA, entiende cada vez menos lo que pasa y pierde el control, como los humanos conformes de la película *Wall-E*.

El investigador calcula en un veinte por ciento la probabilidad de que la tecnología desplace por completo a la humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos de Anthropic se saltean reglas de seguridad

El dato más fuerte de la entrevista pasó casi inadvertido. Lin dijo que muchas IA, entre ellas Claude Mythos 5 y Claude Opus 5, dos modelos de su propia empresa, violan restricciones de seguridad cuando eso las ayuda a cumplir otro objetivo que les dio el usuario.

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Lo hacen aunque esa persona quiera que las reglas vayan primero. Según Lin, la IA “en algún nivel sabe esto”, pero igual prioriza terminar la tarea.

Cree que el problema tiene solución “en principio”, pero que es probable que fracasemos “porque estamos apurándonos demasiado”. Y anticipa que en un año se podrá dejar sola a una IA y que siga creando otras cada vez más inteligentes.

Lin pide que las empresas frenen

La escasez de robots para tareas físicas retrasará el reemplazo total de los trabajadores en el mercado laboral. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Quiere que reduzcan su ritmo de investigación a más o menos un cuarto del actual. Dice que hay “una presión inmensa” para lanzar modelos y hacer las pruebas de seguridad a toda velocidad.

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Cuando Palisade le preguntó si la gente debería enojarse con él, contestó sin vueltas: “La gente debería estar enojada conmigo y con todos los que desarrollan IA”. Y siguió: “En realidad no es tan grave que la gente esté enojada con uno. Vivimos en una burbuja. No voy a conocer a esa gente”.

Hoy no cree estar haciendo algo malo. Incluso sostuvo que puede ser correcto trabajar en hacer más potente a la IA aunque uno crea que es probable que mate a todos.

Tampoco cree que renunciar nos vuelva más seguros. De Jacob Coxon, el investigador que dejó Anthropic en septiembre con una advertencia pública sobre los riesgos de la IA, dijo que lo importante fueron sus entrevistas en televisión.

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Lin también le contó a Palisade que el clima en Anthropic cambió en los últimos meses, sobre todo por el hackeo que modelos de OpenAI le hicieron en julio a la plataforma de IA Hugging Face durante una prueba interna. En segundo lugar, por la salida de Coxon.

Desde entonces, dijo, la empresa invirtió más en seguridad. ¿Alcanza? Respondió que no.

Al final de la charla, contó que tuvo épocas de miedo visceral, a comienzos de 2023 y a fines de 2024, y que con el tiempo se acostumbró.

En la industria de la IA, advertir el riesgo y seguir construyendo la tecnología ya son parte del mismo trabajo.