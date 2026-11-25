Los países de la ASEAN carecen de una estrategia regional conjunta para gestionar el impacto de la longevidad. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

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La economía plateada de Asia, impulsada por consumidores de 60 años o más, abre mercados en salud, turismo y tecnología, pero también eleva la presión sobre las pensiones, los cuidados de larga duración y el transporte público. Funcionarios, investigadores y empresas debatieron en Kuala Lumpur cómo transformar el aumento de la longevidad en crecimiento sin profundizar las desigualdades sociales y financieras.

Las personas de 60 años o más concentran un gasto anual de consumo estimado en USD 19 billones a nivel mundial, cifra que podría alcanzar los USD 34 billones en 2036. Según World Data Lab, ese grupo representa el 27% del gasto global, pese a constituir alrededor del 15% de la población. La participación se aproximaría a un tercio dentro de una década.

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Para 2050, Asia-Pacífico podría reunir casi 1.300 millones de habitantes de 60 años o más, equivalentes a una cuarta parte de su población. La proyección coincide con estimaciones de Naciones Unidas y del Banco Asiático de Desarrollo. El crecimiento de este segmento impulsa la demanda de turismo para mayores, tecnologías inteligentes y servicios de salud, al tiempo que plantea nuevos desafíos para los sistemas previsionales y sanitarios.

Liu Ye, jefe de la División de Población y Desarrollo del Departamento de Desarrollo Social de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, sostuvo que el envejecimiento es una transformación demográfica irreversible. “El envejecimiento es uno de los cambios demográficos más seguros del siglo XXI y no es solo un desafío: también ofrece un crecimiento económico real”, afirmó durante el foro.

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El envejecimiento de la población asiática impulsa nuevos mercados vinculados con la salud, el turismo y la tecnología. (New York Times)

Diferencias regionales en ingresos, empleo y protección social

Japón y Corea del Sur enfrentan una etapa avanzada de envejecimiento demográfico, mientras que Tailandia y Singapur ya cuentan con poblaciones mayores considerables. Vietnam, Filipinas y Malasia atraviesan una fase más temprana, y Camboya, Laos y Myanmar conservan estructuras poblacionales relativamente jóvenes.

Las brechas de ingresos, cobertura previsional y apoyo al empleo agravan el desafío, sobre todo en economías con una alta proporción de trabajadores informales. La diversidad regional obliga a diseñar respuestas distintas para las necesidades de cada país.

Investigaciones del Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental, conocido como ERIA, en Filipinas y Vietnam hallaron que entre el 30% y el 50% de las personas mayores seguían trabajando. Cerca de la mitad de quienes habían dejado de hacerlo atribuyó su salida a problemas de salud.

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Trabajo y salud entre los mayores de Asia-Pacífico

Los resultados también mostraron contradicciones entre la capacidad física y la participación laboral. Cerca del 20% de las personas mayores sin limitaciones funcionales no trabajaba, mientras que el 30% de quienes sí tenían problemas de salud continuaba empleado.

Alrededor de un tercio de los mayores ocupados manifestó que quería seguir trabajando mientras conservara energía. Para Liem Nguyen, responsable del programa de bienestar social de ERIA, la discusión excede las pensiones y el consumo: “No se trata solo de los ahorros y de cómo las personas mayores gastan su dinero, sino también del empleo para las personas mayores”.

Para Nguyen, la salud, la seguridad financiera y las carencias de las políticas públicas impiden obtener un dividendo económico del envejecimiento. La ASEAN aún no cuenta con una estrategia regional sobre esta economía, aunque Filipinas comenzó conversaciones tras una reunión celebrada en Manila en junio.

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ERIA estudia fórmulas de financiación sostenible para cuidados integrados junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN.

El gasto anual de consumo de las personas mayores de 60 años alcanzará 34 billones de dólares a nivel mundial en 2036. (New York Times)

Japón y China ante los costos de una población más longeva

La preparación japonesa para el envejecimiento se remonta a la cobertura universal de pensiones establecida en 1961 y a la legislación de 1971 para respaldar a los trabajadores mayores. El seguro de cuidados de larga duración llegó en 2000 y se complementó con un modelo de atención integrada en las comunidades.

En las ciudades con menos habitantes, la reducción de pasajeros amenaza la viabilidad del transporte público. Tomonori Misono, director general del Departamento de Políticas y Planificación del Gobierno Prefectural de Osaka, describió el impacto sobre trenes y autobuses: “Cuando la población disminuye, los trenes y los autobuses terminan transportando aire. Cuando eso ocurre, los operadores reducen la frecuencia del servicio o aumentan las tarifas”.

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Misono propuso usar inteligencia artificial y mejorar la coordinación entre los operadores de transporte. Osaka presentó iniciativas de salud preventiva en la Expo 2025 y prepara el encuentro WHX Osaka, previsto entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2027, junto con una conferencia de líderes el último de esos días.

China aprobó en 2024 un marco de políticas para ampliar los productos y servicios destinados a consumidores mayores, reforzar empresas, mejorar la regulación y promover tecnologías. La estrategia incluye medidas de financiación, personal y precios.

Liu calculó que la economía plateada china alcanzó unos 10 billones de yuanes —USD 1,5 billones— en 2025, el 7% del producto interno bruto, y podría llegar a 30 billones de yuanes en 2035. El sector cuenta con casi 600.000 empresas vinculadas a este mercado.

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El turismo ilustra esa expansión: más de 2.500 trenes turísticos circularon por China en los primeros ocho meses de 2026 y los viajeros mayores representaron casi el 80% de los pasajeros. El país también aumenta gradualmente la edad legal de jubilación, con una mirada que considera a los mayores como productores además de consumidores.

Asia-Pacífico reunirá a casi 1.300 millones de habitantes mayores de 60 años hacia 2050. (New York Times)

“El papel de la planificación no es microgestionar, sino establecer direcciones, ofrecer previsibilidad, asignar recursos y fijar reglas”, explicó Liu. “Creemos que lo que más temen las empresas no es la competencia, sino la incertidumbre”.

Innovación médica y prevención para reducir la dependencia

Asia-Pacífico representa cerca del 26% del negocio farmacéutico de Bayer. Simon Rosof, responsable regional para Asia-Pacífico de la división farmacéutica de Bayer, sostuvo que la región desarrolla cada vez más tratamientos nuevos en lugar de limitarse a recibir innovaciones creadas en otros mercados.

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Las prioridades de Bayer incluyen la enfermedad renal crónica, diabetes, insuficiencia cardíaca, cáncer, enfermedades de la retina que pueden causar pérdida de visión, salud femenina —incluida la menopausia— y prevención de accidentes cerebrovasculares recurrentes. La empresa mantiene asociaciones en China, Corea del Sur, Singapur y Japón.

La inteligencia artificial aparece como una herramienta para mejorar la prevención sanitaria y reorganizar los servicios de transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosof relató el caso de un hombre asiático al que le diagnosticaron cáncer de próstata poco después de jubilarse. Un tratamiento anterior le había provocado depresión, fatiga constante y confusión mental, pero volvió a viajar con su esposa y a compartir tiempo con hijos y nietos tras recibir un medicamento para el cáncer de próstata avanzado.

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La esposa del paciente le dijo a Rosof que habían “recuperado sus años dorados”. El ejecutivo sostuvo: “Estos deberían ser los mejores años de la vida de las personas, no los años en que enfrentan problemas de salud y renuncian a todo lo que aman”.