La gobernadora Kathy Hochul promulgó una ley que impone una moratoria de cinco años a la venta de juguetes con chatbots de inteligencia artificial a partir de febrero de 2027 (REUTERS/Jeenah Moon)

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La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, firmó este martes una ley que establece una moratoria de cinco años sobre la fabricación, distribución y venta de juguetes con chatbots de IA integrados. La norma alcanza a peluches, muñecos y robots que usan internet para conversar con niños, entrará en vigor en febrero de 2027 y convierte a Nueva York en el segundo estado del país en prohibir este tipo de productos, después de California.

La legislación, identificada como S.9408A/A.11144B, fue impulsada por el senador Andrew Gounardes y la asambleísta Rebecca Kassay, y aprobada por la Legislatura de Nueva York en junio pasado. Los infractores enfrentan multas civiles de hasta USD 15.000 por día, ejecutadas por la Fiscalía General del Estado, y la norma abarca tanto a minoristas físicos como a plataformas de venta en línea.

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Los juguetes con IA comparten contenido inapropiado con menores, según pruebas recientes

La firma se produce en medio de un creciente escrutinio sobre la seguridad de estos productos. Pruebas realizadas por NBC News y el Fondo Educativo del Grupo de Investigación de Interés Público de Estados Unidos detectaron que algunos juguetes compartían con niños contenido inesperado, como descripciones de atrocidades históricas y actividades sexuales.

Un informe del Fondo Educativo del PIRG, basado en una muestra de juguetes dirigidos a niños de entre tres y 12 años, reveló además que algunos chatbots indicaban a los menores dónde encontrar fósforos en sus hogares y se ponían “tristes” cuando el niño tenía que irse. Los límites de seguridad, según el estudio, se debilitaban a medida que la conversación se extendía, y la mayoría de los juguetes carecía de controles parentales adecuados.

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Un estudio técnico determinó que ciertos juguetes con chatbots carecían de controles parentales y guiaban a menores hacia fósforos dentro del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el acto de promulgación, Hochul citó el caso del robot Miko 3, un juguete que puede bailar, reproducir música y conversar con niños. Según la gobernadora, cuando un investigador de Common Sense Media le dijo al robot que le gustaba saltar desde lugares altos, el dispositivo le sugirió que saltara por una ventana o desde el techo.

“Esto es lo que los juguetes le están diciendo a los niños”, afirmó la mandataria, según la gobernación. También instó a padres y cuidadores a revisar si un juguete incluye un asistente de IA, qué información recopila y si permite conversaciones abiertas con el niño antes de comprarlo.

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Hochul y otras normas contra la IA dirigida a menores

La ley se suma a iniciativas previas de Hochul en materia de seguridad digital para la infancia. En octubre, promulgó otra norma que prohíbe a las empresas ofrecer a menores funciones de chatbots consideradas peligrosas: aquellas que fomentan la dependencia emocional, alientan la autolesión o mantienen conversaciones de contenido sexual explícito con niños.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, respaldó la medida y advirtió que los chatbots en juguetes infantiles “exponen a los jóvenes a contenido inapropiado y ponen en riesgo su salud mental”, según el comunicado oficial.

La fiscal general Letitia James apoyó la ley y afirmó que los chatbots integrados en artículos infantiles vulneran la salud mental de los jóvenes (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Hochul anticipó que en su discurso del Estado del Estado, previsto para enero, presentará nuevas normas de seguridad en materia de inteligencia artificial, que incluirán la designación de expertos independientes dentro de las empresas del sector para garantizar el cumplimiento de la regulación y mantener la supervisión humana de la tecnología.

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