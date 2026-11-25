Se eleva humo desde el depósito de almacenamiento de combustible en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid tras los ataques de los hutíes, en Riad, Arabia Saudita (REUTERS/Archivo)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos instó este miércoles a sus ciudadanos en Medio Oriente a que refuercen las medidas de seguridad ante el aumento de las amenazas de ataques atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen y al régimen de Irán contra funcionarios, instalaciones e intereses norteamericanos en la región.

El alerta, emitida por la Oficina de Asuntos Consulares y difundida por embajadas estadounidenses en Kuwait, Bahréin, Irak, Israel, Jordania, Arabia Saudita, Yemen e Irán, advierte que las hostilidades “tienen el potencial de escalar rápidamente”.

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Washington recomendó a los estadounidenses prever eventuales cierres del espacio aéreo, cancelaciones de vuelos y alteraciones en los desplazamientos. También les pidió mantener sus documentos de viaje actualizados, conservarlos en lugares accesibles y registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, conocido como STEP por sus siglas en inglés.

El aviso divulgado por la cartera a cargo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señala que Irán lanzó ataques recientes contra activos de Estados Unidos en Bahréin y Kuwait. A la vez, los hutíes intensificaron sus ofensivas contra Arabia Saudita, con ataques dirigidos contra aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas que dejaron víctimas civiles y afectaron el transporte.

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Las autoridades estadounidenses alertaron además que Teherán, los insurgentes yemeníes y otros grupos aliados terroristas podrían apuntar contra intereses vinculados con Estados Unidos en otros países, incluidas empresas e instituciones norteamericanas.

Vista de los daños sufridos por la torre del Fondo de Inversión Pública (PIF), sede del fondo soberano saudí, tras un ataque hutí en Riad, Arabia Saudí, el 19 de noviembre de 2026 (Agencia de Prensa Saudí/Imagen cedida por REUTERS)

Entre las instrucciones de autoprotección, las representaciones diplomáticas aconsejaron alejarse de ventanas, puertas de vidrio y escombros si ocurre un ataque aéreo. También recomendaron mantener los teléfonos cargados, incorporar los números de emergencia y confirmar con las aerolíneas el estado de cada vuelo antes de trasladarse a los aeropuertos.

La advertencia coincidió con una nueva escalada regional después del ataque del martes contra un rascacielos del Centro Financiero Rey Abdulá, en Riad. La ofensiva, atribuida a los hutíes y ejecutada con un dron, dejó 11 heridos. Tras ese episodio, la coalición liderada por Arabia Saudita ordenó la evacuación inmediata de civiles del puerto yemení de Hodeida ante la previsión de bombardeos. Los rebeldes respondieron con amenazas contra el puerto saudita de Yeda y otros puntos situados sobre el mar Rojo.

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Trump advirtió que el régimen de Irán se volvió más agresivo

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que Irán incrementó los ataques con drones y misiles tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre y aseguró que las fuerzas estadounidenses derribaron todos los proyectiles sin que se registraran daños.

“Los líderes iraníes consideran que los demócratas son débiles, ineficaces y destructores del país, ¡pero no permitiré que eso suceda!”, escribió Trump en el mensaje difundido por su red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 24 de noviembre de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El jefe de la Casa Blanca señaló que había anticipado dos consecuencias de una victoria demócrata: una caída de los mercados bursátiles, que aseguró que ya ocurrió, y una respuesta más agresiva de Irán en el plano militar. “En la última semana, Irán lanzó más drones y misiles que en cualquier otro momento de más de un año”, afirmó el presidente estadounidense, sin detallar cuántos proyectiles se utilizaron ni cuáles fueron los objetivos de los ataques.

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Trump tampoco precisó en qué lugares se produjeron las interceptaciones ni qué unidades estadounidenses participaron de las operaciones. “Que nadie se preocupe, todos fueron derribados y no causaron ningún daño”, agregó. El mandatario acusó además a las autoridades de Teherán de haber matado a 81.000 manifestantes hasta este domingo.

(Con información de EEUU)