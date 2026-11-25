La página de Wrapped 2026 aclara que alcanza con una cuenta y unas horas de escucha para recibirlo. REUTERS/Brendan McDermid

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Spotify todavía no anunció la fecha de su Wrapped 2026, el resumen anual con las canciones, los artistas y los pódcast más escuchados de cada usuario. Su página oficial solo indica que avisará cuando esté listo y recomienda tener instalada la última versión de la aplicación.

La página de Wrapped 2026 también aclara que alcanza con una cuenta y unas horas de escucha para recibirlo. Mientras tanto, ofrece volver a la lista de canciones de 2025.

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El único antecedente oficial es el de la edición anterior: Spotify publicó su Wrapped 2025 el 3 de diciembre de 2025, según su sala de prensa. Fue un miércoles. Cualquier día de 2026 que se mencione es una estimación basada en ese calendario, no un dato confirmado.

Spotify Wrapped es un resumen anual personalizado y una campaña de marketing de Spotify que muestra lo que cada usuario más escuchó durante el año. (Infobae: @Spotify/ X - Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hace falta para que cuente tu escucha

Para la edición de 2025, Spotify exigió haber reproducido al menos 30 canciones durante más de 30 segundos cada una y haber escuchado a por lo menos cinco artistas distintos en el año. La empresa no publicó todavía si repetirá esos requisitos en 2026.

Esos requisitos excluían las reproducciones hechas en sesión privada y las de canciones o listas que el usuario sacó de su perfil de gustos. Ese perfil es la interpretación que hace Spotify de lo que escuchas y cómo lo escuchas, y alimenta tanto las recomendaciones como Wrapped.

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La edición de 2025 estuvo disponible para usuarios gratuitos y de pago en casi todos los países donde opera el servicio, y se veía en la aplicación para iOS y Android.

Para la edición de 2025, Spotify exigió haber reproducido al menos 30 canciones durante más de 30 segundos cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir qué reproducciones quedan fuera

Hay dos herramientas. La primera es la sesión privada: lo que se escucha mientras está activa no cuenta para Wrapped. Según la guía de la comunidad de Spotify, se activa desde la foto de perfil de la aplicación y se desactiva repitiendo el mismo paso. Termina sola al cerrar la aplicación por completo o tras un período de inactividad.

La segunda es la exclusión del perfil de gustos, útil para que la música de dormir, la de los niños o una lista de estudio no distorsionen el resumen. El procedimiento, según el centro de ayuda oficial, tiene tres pasos: abrir la lista o la canción, tocar los tres puntos y elegir la opción de excluir del perfil de gustos.

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Para revertirlo, el mismo menú muestra la opción de incluirla de nuevo. La exclusión tarda hasta 48 horas en surtir efecto, así que conviene hacerla antes del estreno. Spotify advierte una salvedad: si la misma canción se escucha desde otro lugar, como Canciones que te gustan, esas reproducciones siguen contando.

Ocultar una canción en una lista o posponerla durante 30 días no modifica el perfil de gustos, según la misma página. Esas opciones no sirven para sacar música de Wrapped.

Ocultar una canción en una lista o posponerla durante 30 días no modifica el perfil de gustos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si el resumen no aparece

La edición de 2025 se encontraba en la parte superior de la pantalla de inicio de la aplicación móvil, o buscando “2025 Wrapped” en el buscador. Para 2026 se espera el mismo recorrido, pero Spotify no lo confirmó.

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Si no aparece, el primer paso es actualizar la aplicación, porque la compañía pide la última versión. Los moderadores de la comunidad oficial de Spotify añaden que conviene borrar la memoria caché de la app, y que el resumen debería encontrarse por la búsqueda o desde la página de Wrapped.

Si cumples los requisitos y aun así falta, los moderadores de la comunidad de Spotify indican que no pueden modificar los datos ni las listas de Wrapped de un usuario. Algunas secciones dependen del nivel de escucha, por lo que no todos las ven.

Por ejemplo, el resumen de pódcast de 2025 pedía al menos 60 minutos de un pódcast en tres o más episodios y en tres o más días distintos.

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