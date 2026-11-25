La competencia avanza ahora a la fase de traje de noche (Captura de video/Instagram)

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La competencia por la corona de Miss Universo 2026 dejó a 12 representantes en carrera tras una nueva ronda de eliminación en la gala final celebrada este martes 24 de noviembre en Puerto Rico. Las candidatas superaron el desfile en traje de baño, una de las pruebas decisivas de la noche, y consiguieron un lugar en la siguiente fase del certamen.

La selección redujo considerablemente el grupo de aspirantes que llegó a la final. Entre las clasificadas figuran representantes de América Latina y el Caribe, además de candidatas de Europa, Asia, Oceanía y África. Puerto Rico, como país anfitrión, también consiguió mantener a su delegada entre las semifinalistas.

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¿Qué países integran el Top 12 de Miss Universo 2026?

Georgia Waddington y Jennifer Barreto, delegadas de Nueva Zelanda y Puerto Rico en Miss Universo 2026 (Créditos: Instagram)

Chile: Dominga López.

República Dominicana: Melissa Núñez.

Estados Unidos: Justus Kelley.

Nueva Zelanda: Georgia Waddington.

Cuba: Mia Dio.

Puerto Rico: Jennifer Barreto.

Filipinas: Bea Millan-Windorski.

Colombia: María Alejandra López.

Nicaragua: Jasmine Blandford.

Venezuela: Clara Vegas.

República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi.

Francia: Garance Authié

Dominga Lopez, delegada de Chile, fue la primera clasificada en ser llamada al top 12 (Instagram)

La nueva selección llegó después de dos cortes importantes. En la primera ronda, el concurso pasó de 116 participantes a 30 semifinalistas. Para determinar ese grupo se consideraron las evaluaciones del jurado y un cupo para la candidata con mayor cantidad de votos del público en la plataforma oficial.

Las 30 seleccionadas regresaron al escenario para la competencia en traje de baño. Tras esa presentación, el comité de selección anunció a las 12 que avanzaron a la siguiente etapa.

María Alejandra López, Miss Colombia, pasó a la fase de vestido de noche en Miss Universo 2026 (Instagram)

Clara Vegas es la representante de Venezuela, que espera sumar un triunfo más para su país en Miss Universo (Instagram)

¿Qué sigue en la competencia por la corona?

Las semifinalistas deberán presentarse ahora en vestido de gala, una ronda en la que el jurado evaluará aspectos como la elegancia, la seguridad y la presencia escénica. De ese grupo saldrán las cinco finalistas que disputarán la corona.

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La última instancia contempla una ronda de preguntas y respuestas, en la que las candidatas tendrán que demostrar su capacidad para comunicar sus ideas ante el jurado y la audiencia internacional.

La ganadora sucederá a Fátima Bosch, quien entregará la corona al cierre de la edición número 75 del concurso.