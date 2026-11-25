Digital Foundry probó el desbloqueo de framerate en la versión 01.002.001 del juego. (Reuters)

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Grand Theft Auto VI funciona con un límite de 30 cuadros por segundo (fps) en todas las consolas, pero un análisis técnico determinó que un glitch detectado en Xbox Series no permite alcanzar de forma estable los 60 fps, como se había difundido en los últimos días. El estudio, realizado por Digital Foundry, puso a prueba la versión 01.002.001 del juego para verificar el rendimiento real que ofrece este desbloqueo de framerate.

Un glitch que elimina el límite de fotogramas

El hallazgo original consistía en aprovechar la función Quick Resume de Xbox Series junto con pantallas de 120 Hz para desbloquear el límite de 30 fps impuesto por los desarrolladores. GTA 6 no cuenta con un modo de rendimiento a 60 ni a 40 fps debido al nivel de detalle gráfico que exige, por lo que la posibilidad de superar ese techo generó expectativa entre los jugadores.

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El propio funcionamiento del truco trae un efecto secundario: las animaciones y otros elementos del mundo del juego dependen directamente del framerate, por lo que al acelerarse este, también lo hacen esas secuencias. Esta circunstancia convierte al glitch en una forma poco recomendable de jugar, más allá del interés que generó la posibilidad de superar los 30 fps establecidos.

El glitch descubierto en Xbox Series combina la función Quick Resume con pantallas de 120 Hz. (Reuters)

Los resultados reales del análisis técnico

Digital Foundry confirmó que el fallo funciona tanto en Xbox Series X como en Series S, aunque esta última consola presenta mayores dificultades incluso para sostener los 30 fps originales. El análisis se concentró entonces en la versión de Series X, la de mayor potencia dentro de la familia de consolas.

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Con el framerate desbloqueado, las herramientas de medición registraron valores que oscilan entre 30 y 40 fps, con un promedio de 36 fps. En determinadas zonas con alta densidad de elementos o destrucción, la cifra incluso puede caer por debajo de los 30 fps. Solo en espacios vacíos, sin tráfico ni actividad, como ciertas carreteras o el mar, el juego logra superar los 40 fps.

Estos datos contradicen las versiones de algunos jugadores que afirmaban haber experimentado una fluidez cercana a los 60 fps de manera constante. Según el equipo de análisis, “simplemente no es posible” alcanzar esas cifras durante una partida normal, y en ningún momento se registraron números cercanos a esa marca en condiciones habituales de juego.

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El promedio de cuadros por segundo registrado en Xbox Series X fue de 36 fps. (Reuters)

El origen de la confusión sobre los 60 fps

Digital Foundry atribuyó la percepción errónea a herramientas de medición mal configuradas o a lecturas incorrectas provenientes de televisores con tecnología VRR que incorporan Low Frame-rate Compensation (LFC). El equipo explicó que “una tasa de 25 fps se situaría por debajo del rango de VRR en Xbox; por tanto, mediante LFC, esta cifra se duplicaría a 50 fps y aparecería como 50 fps en el indicador de VRR del televisor”, lo que generaría lecturas erróneas en los paneles de los televisores.

A la inestabilidad que produce el glitch se suma otra dificultad: jugar con el framerate desbloqueado complica la experiencia, en particular durante tiroteos y secuencias de conducción. El único beneficio comprobado de activar este truco sería la reducción del input lag, es decir, el tiempo de respuesta entre la acción del jugador y su reflejo en pantalla.

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Las limitaciones de hardware frenan un modo alternativo

Las restricciones de procesamiento de las unidades centrales (CPU) de PlayStation 5 y Xbox Series dificultan la implementación de un modo estable a 40 fps, una cifra que suele representar un punto intermedio entre fluidez y calidad gráfica.

Televisores con tecnología VRR y LFC generarían lecturas erróneas de hasta 50 fps.

Digital Foundry planteó que este objetivo podría alcanzarse con trabajo adicional de optimización, como la reducción del número de personajes no jugables (NPC) y el uso de tecnologías de escalado como FSR 4 en Series X. En el caso de PlayStation 5, la opción equivalente sería QSSR, mientras que PlayStation 5 Pro ya utiliza PSSR.

Según las conclusiones del análisis, un modo estable a 60 fps en GTA 6 queda descartado para la generación actual de consolas, limitación que responde directamente a las capacidades de procesamiento del hardware disponible.

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