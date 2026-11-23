El Tribunal de la Corona de Woolwich condenó a Arion Kurtaj a siete años de prisión y dispuso su libertad tras computar el tiempo bajo custodia preventiva (Composición fotográfica)

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Arion Kurtaj, el integrante de Lapsus$ que filtró 90 videos de Grand Theft Auto VI, fue condenado este lunes a siete años de prisión por una cadena de ciberataques, pero quedó en libertad al salir del Tribunal de la Corona de Woolwich. El tiempo que ya había permanecido bajo custodia se computó para la pena, según informó Sky News.

El británico de 21 años, oriundo de Oxfordshire, admitió delitos de fraude y acceso indebido a sistemas informáticos por ataques cometidos entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, cuando aún era menor de edad. Entre las compañías afectadas estuvieron Rockstar Games, Uber, BT, EE y Revolut.

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La condena no implicó su regreso a prisión

Kurtaj filtró noventa videos con material de desarrollo de Grand Theft Auto VI en foros de internet bajo el seudónimo TeaPotUberHacker (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

La sentencia impuesta por el tribunal londinense fue de siete años de cárcel, pero Kurtaj no volvió a prisión porque el período que ya había cumplido en detención preventiva se descontó de la condena. Por ese motivo, quedó en libertad inmediatamente después de la audiencia.

El juez Turner señaló las capacidades técnicas del acusado y le pidió que no las utilizara para reincidir. “Eres, evidentemente, un joven muy talentoso”, le dijo, de acuerdo con el medio británico. Luego le advirtió que no desperdiciara esas aptitudes entrando y saliendo de prisión.

La resolución puso fin a una etapa judicial que había quedado suspendida por evaluaciones psiquiátricas.

En diciembre de 2023, Kurtaj fue internado por tiempo indefinido bajo la Ley de Salud Mental, después de que especialistas concluyeran que no podía declarar ni enfrentar un juicio. Posteriormente, el proceso penal se reanudó y Kurtaj pudo declararse culpable, aunque no se divulgaron los detalles ni las fechas de las evaluaciones posteriores sobre su capacidad procesal.

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El ataque a Rockstar Games derivó en la filtración de GTA VI

Rockstar Games afrontó costos por USD cinco millones y miles de horas de trabajo para reparar los perjuicios causados por la intrusión (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

El episodio que dio mayor notoriedad al caso ocurrió durante la intrusión contra Rockstar Games, desarrolladora de la franquicia Grand Theft Auto.

En ese marco, Kurtaj obtuvo código y material audiovisual de Grand Theft Auto VI, que en ese momento seguía en desarrollo.

Bajo el seudónimo TeaPotUberHacker, difundió en foros de internet parte de las imágenes robadas y amenazó con publicar el código fuente del juego si la empresa no se comunicaba con él en un plazo de 24 horas. La filtración incluyó 90 videos de jugabilidad, con cerca de una hora de material de una versión aún inacabada del título.

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La recuperación tras la intrusión le costó a Rockstar alrededor de USD 5 millones y miles de horas de trabajo de su personal, según datos atribuidos a la BBC.

Kurtaj reconoció tres cargos por actos no autorizados destinados a perjudicar sistemas informáticos, además de un delito de fraude, otro por acceso no autorizado con fines delictivos y la posesión de un teléfono móvil en prisión. También admitió dos cargos por agredir a un trabajador de emergencias.

Los ataques abarcaron empresas de telecomunicaciones, finanzas y transporte

La justicia británica internó a Kurtaj bajo la Ley de Salud Mental en 2023 debido a evaluaciones que determinaron su incapacidad para enfrentar el juicio penal (REUTERS/Isabel Infantes)

Las primeras intrusiones atribuidas a Kurtaj afectaron a BT y EE entre agosto y noviembre de 2021. La investigación las vinculó con el intercambio no autorizado de tarjetas SIM, una práctica que permite apoderarse de llamadas y mensajes de una víctima para intentar acceder a sus cuentas bancarias o perfiles digitales.

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Después de ser acusado por esos hechos, Kurtaj quedó en libertad bajo fianza y fue alojado en un hotel de Bicester, en Oxfordshire, como medida de protección frente a otros hackers.

Sin acceso a su computadora, que había sido confiscada, desde allí cometió nuevos ataques con un teléfono móvil, la conexión wifi del televisor, un dispositivo Fire Stick, un teclado y un ratón inalámbricos, según los elementos expuestos en el proceso.

También accedió a sistemas de Revolut y comprometió información de miles de clientes de la empresa de tecnología financiera.

En el caso de Uber, obtuvo datos sensibles, eliminó información y cuentas de sistemas internos y envió una imagen obscena a empleados. El ataque generó costos superiores a USD 2,8 millones, equivalentes a 2,15 millones de libras esterlinas.

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Kurtaj fue detenido en septiembre de 2022 y permaneció bajo custodia desde entonces. Ese período fue determinante para que, pese a la condena de siete años dictada este lunes, no tuviera que regresar a prisión.