La competencia por la corona de Miss Universo 2026 va rumbo a su última etapa. Después de la presentación en vestido de noche, el jurado eligió a las cinco candidatas que continúan en carrera por el título, en una de las rondas decisivas de la gala que se celebra en Puerto Rico.
Las representantes de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico consiguieron un lugar en el Top 5 y ahora se preparan para afrontar la ronda de preguntas y respuestas. Esta instancia definirá quién sucederá a Fátima Bosch, ganadora de la edición anterior.
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¿Quiénes clasificaron al Top 5 de Miss Universo 2026?
Las cinco participantes que avanzaron a la fase final del concurso son:
- Filipinas: Bea Millan-Windorski
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Venezuela: Clara Vegas
- República Dominicana: Melissa Núñez
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
La elección se produjo después de que las 12 semifinalistas desfilaran en vestido de noche ante el comité de selección. En esta presentación, las concursantes debían demostrar elegancia, seguridad y desenvolvimiento escénico para convencer al jurado y conseguir un lugar entre las finalistas.
Con este resultado, quedaron fuera de la competencia las representantes de Chile, Dominga López; Estados Unidos, Justus Kelley; Cuba, Mia Dio; Colombia, María Alejandra López; Nicaragua, Jasmine Blandford; República Democrática del Congo, Jessi Kalambayi; y Francia, Garance Authié.
¿Qué sigue en Miss Universo 2026?
Las cinco clasificadas deberán afrontar la ronda de preguntas y respuestas, una de las últimas evaluaciones del certamen. En esta fase, el jurado observará su capacidad para expresar ideas con claridad, argumentar y responder con seguridad ante una audiencia internacional.
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Al concluir esta instancia se conocerá a la nueva Miss Universo, quien recibirá la corona de manos de Fátima Bosch y asumirá el título en el concurso internacional de belleza.
La pregunta final que se realizó a las cinco clasificadas fue: ¿Qué lo que más necesita el mundo de sus líderes en este momento?
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