Miss Universo 2026 avanza a la fase de preguntas y respuestas con cinco candidatas (Instagram)

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La competencia por la corona de Miss Universo 2026 va rumbo a su última etapa. Después de la presentación en vestido de noche, el jurado eligió a las cinco candidatas que continúan en carrera por el título, en una de las rondas decisivas de la gala que se celebra en Puerto Rico.

Las representantes de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico consiguieron un lugar en el Top 5 y ahora se preparan para afrontar la ronda de preguntas y respuestas. Esta instancia definirá quién sucederá a Fátima Bosch, ganadora de la edición anterior.

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La delegada de Nueva Zelanda fue recibida entre aplausos por el auditorio (Instagram)

¿Quiénes clasificaron al Top 5 de Miss Universo 2026?

Las cinco participantes que avanzaron a la fase final del concurso son:

Filipinas: Bea Millan-Windorski Nueva Zelanda: Georgia Waddington Venezuela: Clara Vegas República Dominicana: Melissa Núñez Puerto Rico: Jennifer Barreto

La concursante de Puerto Rico sigue firme en competencia (Instagram)

La elección se produjo después de que las 12 semifinalistas desfilaran en vestido de noche ante el comité de selección. En esta presentación, las concursantes debían demostrar elegancia, seguridad y desenvolvimiento escénico para convencer al jurado y conseguir un lugar entre las finalistas.

Bea Millan-Windorski, representante de Filipinas, consiguió un lugar entre las cinco finalistas de Miss Universo 2026 (Instagram)

Con este resultado, quedaron fuera de la competencia las representantes de Chile, Dominga López; Estados Unidos, Justus Kelley; Cuba, Mia Dio; Colombia, María Alejandra López; Nicaragua, Jasmine Blandford; República Democrática del Congo, Jessi Kalambayi; y Francia, Garance Authié.

La modelo dominicana superó la ronda de vestido de noche y obtuvo un lugar entre las cinco finalistas (Instagram)

¿Qué sigue en Miss Universo 2026?

Las cinco clasificadas deberán afrontar la ronda de preguntas y respuestas, una de las últimas evaluaciones del certamen. En esta fase, el jurado observará su capacidad para expresar ideas con claridad, argumentar y responder con seguridad ante una audiencia internacional.

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Al concluir esta instancia se conocerá a la nueva Miss Universo, quien recibirá la corona de manos de Fátima Bosch y asumirá el título en el concurso internacional de belleza.

Las cinco finalistas deben exponer sus ideas en una ronda de preguntas y respuestas (Instagram - Miss Universo)

La pregunta final que se realizó a las cinco clasificadas fue: ¿Qué lo que más necesita el mundo de sus líderes en este momento?