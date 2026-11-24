Las familias hispanas proyectan gastar un promedio de USD 1.821 en la temporada festiva, una cifra casi un tercio menor a la de 2025 (REUTERS/Brendan McDermid)

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Una encuesta encargada por BMO y realizada por Ipsos entre 754 adultos hispanos residentes en Estados Unidos revela que las familias latinas planean gastar un promedio de USD 1.821 esta temporada festiva, casi un tercio menos que los USD 2.745 que destinaron en 2025. El recorte sucede mientras el índice de confianza del consumidor estadounidense trepó a su mayor nivel en casi dos años, lo que marca una distancia entre el ánimo general del mercado y la situación concreta de los hogares hispanos.

El 71% de los latinos encuestados declaró que su preocupación por la inflación y el costo de vida creció en los últimos tres meses. Para cubrir la distancia entre lo que quisieran gastar y lo que pueden, más de la mitad —el 56%— prevé financiar sus compras principalmente con deuda, y el 74% de quienes se endeuden espera arrastrar ese saldo al año nuevo, proporción muy superior al 59% que proyecta la población general.

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Deuda festiva promedio de USD 763 para quienes comiencen 2027 con saldo pendiente

Quienes ingresen a 2027 con saldo pendiente cargarán en promedio USD 763 en deudas de temporada. Aun así, la encuesta detecta una conducta de contención entre ese grupo: los que prevén endeudarse planean gastar casi USD 500 menos que quienes no lo harán (USD 1.695 frente a USD 2.175). El 71% de los deudores proyecta saldar esas obligaciones dentro de los seis meses siguientes. El estrés financiero asociado a las fiestas subió de 57% a 60% en un año.

“Las tradiciones navideñas son muy importantes para las familias latinas, pero mantener el ritmo de los gastos de temporada puede ser estresante”, dijo Lizzy Diaz-Ortiz, vicepresidenta de Banca Hispana/Latina de BMO, en el comunicado de la entidad.

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El entretenimiento y la decoración sufren los mayores recortes del presupuesto

El 56% de los consumidores latinos recurrirá al financiamiento con deuda para costear sus compras navideñas (REUTERS/Brendan McDermid)

El ajuste no afecta a todos los rubros por igual. El gasto destinado a celebraciones cayó de USD 215 a USD 152 respecto de 2025, con la decoración y las bebidas como las categorías más golpeadas. En cambio, el dinero reservado para regalos mostró mayor resistencia: las familias priorizaron mantener los obsequios aunque recortaran en comida, bebida y adornos.

El 37% de los encuestados afirmó no haber podido ahorrar lo suficiente para trasladarse durante las fiestas, diez puntos más que el 26% del año anterior. En total, solo el 33% planea gastar en viajes esta temporada, contra el 41% de 2025. Para compensar la caída de ingresos disponibles, el 46% de los latinos tomó trabajo adicional para financiar sus gastos festivos, un porcentaje que supera al 35% de la población general.

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La generación Z latina mantiene el gasto, pero a costa de endeudarse más

El comportamiento varía de forma marcada según la generación. Mientras los millennials recortaron sus presupuestos casi un 40% —de USD 3.187 a USD 1.925—, los latinos de la generación Z se niegan a reducir lo que destinan a las fiestas y planean gastar USD 1.971 en promedio, cifra prácticamente igual a los USD 2.039 de 2025. El costo de esa decisión es visible: dos tercios de los adultos jóvenes (66%) señalan que el gasto festivo les genera tensión financiera, frente al 58% que lo indicaba el año anterior.

La presión que sienten es, en gran parte, de origen familiar. El 63% de los latinos de la generación Z declara sentir la obligación de equiparar lo que sus seres queridos gastan en ellos, proporción que casi duplica el 40% registrado en la población general. El 58% de ese segmento toma trabajo extra y el 53% sacrifica ahorro de largo plazo. El 67% de los jóvenes encuestados sostiene que mantener las celebraciones navideñas es necesario para su salud mental y bienestar emocional, aun cuando les genere un esfuerzo financiero.

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La doble carga festiva afecta al 48% de los latinos, y sube al 62% entre la generación Z

Los jóvenes latinos de la generación Z mantuvieron su gasto festivo en USD 1.971 pese al aumento de la tensión financiera (Catrinia)

Para muchas familias hispanas, el calendario impone una doble exigencia: participar de celebraciones como el Día de Acción de Gracias junto con festividades propias como el Día de Muertos, las Posadas y el Día de Reyes. El 48% de los latinos encuestados siente presión para financiar ambas tradiciones, porcentaje que trepa al 62% entre los jóvenes de la generación Z y al 58% entre quienes viven en hogares multigeneracionales.

La carga es particularmente pesada para quienes reciben familiares durante una temporada festiva prolongada. De los que sienten esa presión, el 74% admite que recibir visitas les genera ansiedad financiera y el 81% lo encuentra emocionalmente agotador. Pese a ello, el 85% de quienes sienten esa presión dice que reunir a la familia les produce una gran alegría, cifra superior al 77% que registra entre quienes no experimentan esa doble exigencia.

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El 69% de los latinos planea propósitos de salud financiera para 2027, 14 puntos más que la media general

El 69% de los latinos planea hacerse propósitos vinculados a la salud financiera al comenzar 2027, 14 puntos por encima del 55% que lo haría en la población general.

Ese nivel de preocupación individual contrasta con el índice de confianza del consumidor de la Conference Board, que subió 11,4 puntos en noviembre hasta 103,3 —su valor más alto desde enero de 2025—, impulsado por una mayor certidumbre tras las elecciones de mitad de período.

“La confianza del consumidor repuntó nuevamente en noviembre, posiblemente por la menor incertidumbre que siguió a las elecciones de mitad de período”, dijo Fergus McCormick, economista senior de la Conference Board, en declaraciones recogidas por Reuters. Los economistas consultados por la agencia advirtieron que la correlación entre confianza y gasto efectivo es débil.

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