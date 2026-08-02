La crisis de Ceuta, en cinco claves: de las falsas promesas de asilo a la avalancha de 60.000 personas y el papel de Marruecos

Las autoridades confirman que la cifra de fallecidos en la crisis migratoria de Ceuta ha ascendido a 67, tras el hallazgo de nuevos cuerpos por la Guardia Civil. Al mismo tiempo, el gobierno informa que 48.300 inmigrantes han sido retornados a Marruecos, mientras se refuerza la seguridad en la frontera y en los centros de estancia.

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Ceuta ha pasado esta semana por la mayor crisis migratoria de su historia. En menos de dos días, más de 60.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos, desbordando la capacidad de una ciudad de 84.000 habitantes. El fenómeno supera incluso la crisis de 2021, cuando entre 8.000 y 12.000 personas entraron en Ceuta en apenas 48 horas.

En ambas ocasiones, el repunte migratorio coincidió con movimientos diplomáticos con Argelia: en 2021, la hospitalización en La Rioja del entonces líder del Frente Polisario; y ahora, la reciente visita de Pedro Sánchez al presidente argelino. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha negado cualquier relación entre la entrada masiva y la visita a Argelia. “La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia”, han apuntado desde el equipo de José Manuel Albares.

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Migrantes caminan por el lado marroquí de la frontera, tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, tal como se observa desde Cueta, España, el 1 de agosto de 2026. REUTERS/Jon Nazca

La policía había advertido sobre la falta de recursos

En los días previos, sindicatos y asociaciones policiales advirtieron sobre la presión migratoria y la falta de recursos para gestionar los límites fronterizos con Ceuta. El 24 de julio, el sindicato Independientes de la Guardia Civil (IGC) describía en un comunicado una “difícil situación” para los agentes destinados en Ceuta por un “incremento de las entradas de migrantes por vía marítima” que mantenía a la plantilla “completamente desbordada”.

Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura

Sergio Márquez, secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Melilla, expresó en un comunicado que la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio - que hace ilegales las expulsiones inmediatas de migrantes que accedan a España por vía marítima - deja a los agentes “sin cobertura legal suficiente” y genera “incertidumbre”.

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Ciertamente, a 27 de julio ya se hablaba de una “presión extraordinaria” sobre los recursos de acogida de personas migrantes desde la Delegación de Gobierno en Ceuta. Se referían, este lunes, a la llegada de más de mil migrantes durante la semana anterior por esa vía. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con sus 512 plazas, acumulaba ya el cupo y algo más para el lunes, y a lo largo de la semana las llegadas continuaron produciéndose. El miércoles, el presidente ceutí Juan Jesús Vivas daba la cifra de 1.500 personas en la última quincena de julio, 200 al día. Los centros de menores estaban, según Vivas, al 1.600% de ocupación, y ya pedía entonces una acción “inmediata, decidida y enérgica” del Gobierno central.

Migrantes esperando para poder entrar en el CETI de Ceuta. (REUTERS/Jon Nazca)

Aunque el flujo migratorio era constante, estaba muy por debajo de las cifras que se registrarían después, y aun así ya avisaban entonces las autoridades fronterizas de su incapacidad para garantizar la seguridad y el éxito de sus actuaciones.

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La tesis sobre el origen de la avalancha: las redes sociales y la sentencia del Supremo

El movimiento migratorio se organizó principalmente a través de redes sociales. Grupos de Facebook y de otras aplicaciones de mensajería difundían rutas para llegar a Ceuta a nado y mensajes que aseguraban que España había abierto sus fronteras. El 30 de julio, miles de personas -mayoritariamente jóvenes, aunque también familias y menores- empezaban a llegar a la ciudad autónoma a nado o a pie, bordeando el espigón del Tarajal o saltando la valla.

Foto: REUTERS/Stringer

Medios marroquíes como Alyaoum24 responsabilizan de aquellos bulos a grupos de Whatsapp y Facebook con “fines y objetivos perversos” que animaban a cruzar para “desprestigiar la imagen de Marruecos” el Día del Trono. Por su parte, tanto las autoridades marroquíes como el Ministerio del Interior español apuntan a redes de tráfico de personas como responsables de fomentar estos flujos, explotando una lectura errónea y sensacionalizada de la sentencia del Supremo del pasado 8 de julio que ilegalizaba la “devolución en caliente” - repatriación inmediata - de migrantes que accediesen a España por vía marítima.

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El Ministerio del Interior y Pedro Sánchez también han atribuido el detonante a una interpretación errónea de la sentencia del Supremo sobre devoluciones en caliente, que habría sido difundida, según la tesis que comparten con las autoridades marroquíes, por mafias de tráfico de personas en redes sociales. “Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafias que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de la dimensión que vivimos ayer”, declaró Sánchez. Cabe plantearse cómo se beneficiarían estas redes de que 60.000 personas se hayan llevado a sí mismas al otro lado de una frontera y de vuelta.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, califica la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial", asegurando el total apoyo del Estado a la ciudad autónoma.

La crisis: un colapso inmediato y una respuesta “tardía”

El jueves 31 de julio, los centros de acogida y servicios sociales de Ceuta se saturaron en cuestión de horas. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, solicitó la declaración de emergencia nacional, argumentando que desde el Ejecutivo central “no se estaba entendiendo la dimensión de lo que estamos viviendo”. El Gobierno central rechazó esta medida, ya que la ley no contempla los flujos migratorios como un riesgo dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, pero desplegó refuerzos policiales y militares. La Asamblea de Ceuta, integrada por todos los grupos políticos de la ciudad autónoma, pidió más medios y la activación del Ejército. El Gobierno acabó movilizando al ejército por la tarde, cuando miles de personas ya habían cruzado la frontera, lo que motivó críticas desde la oposición por una respuesta “tardía e insuficiente”.

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Foto: REUTERS/Jon Nazca

Sánchez, por su parte, defendió la actuación del Gobierno, asegurando además “la interlocución con Marruecos ha sido constante, fluida y muy razonable, a diferencia de 2021”. Agentes españoles no comparten esta percepción, y denuncian una “dejadez” por parte de Marruecos, en especial en las primeras horas de la crisis, que permitió que la situación alcanzase la dimensión que acabó por alcanzar.

Durante el viernes y el sábado, la presión en las calles fue máxima. Guardia Civil, Policía Nacional y el ejército canalizaron el retorno de quienes habían cruzado. El ritmo de regreso, según fuentes de Interior, alcanzó las 150 personas por minuto. Según datos oficiales, a esta hora del sábado más de 70.000 personas han regresado a Marruecos, muchas en autobuses organizados por ese país y otras por sus propios medios.

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El Gobierno, acusado por los partidos de la oposición de haber permitido la crisis al conocer que iba a suceder y no hacer nada al respecto, ha defendido que “es una evidencia que no teníamos información. Si la tienes, no entran 50.000 personas de la forma en que lo han hecho en 24 horas”, a través de un alto miembro del Ejecutivo central citado por El País.

Migrantes en Ceuta (Europa Press)

La reacción internacional

La crisis en Ceuta provocó una reacción inmediata en la Unión Europea. Italia, junto a Dinamarca y otros países, pidió una reunión urgente y reclamó reforzar el control de las fronteras exteriores para evitar que la migración irregular se perciba como una vía de entrada legal a la UE. El viernes, Italia suspendió unilateralmente la aplicación de Schengen con España y empezó a aplicar controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España, a lo que el Ministerio del Interior aclaró que en Ceuta y Melilla se aplica un régimen específico: el control Schengen se realiza a la salida y ninguna persona puede viajar a la península ni circular por Europa sin identificarse.

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Francia y Portugal no respaldaron la exclusión de España del espacio Schengen y reiteraron su confianza en la capacidad del Gobierno español para gestionar la situación. Paralelamente, Francia reforzó la frontera con más controles y ofreció ayuda a España.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las imágenes de Ceuta como “inaceptables” y, este sábado, Pedro Sánchez ha pedido a Bruselas una reunión extraordinaria “con carácter de urgencia” de los ministros de Interior de la UE para tratar la crisis, ya que considera que algunos estados - en clara referencia a Italia - han tenido una reacción “egoísta, polarizadora e ilegal”.

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Danny Danon, embajador israelí ante la ONU, aprovechó la crisis migratoria para cuestionar la presencia española en Ceuta y Melilla, tratando con ello de deslegitimar a España como denunciante de las vulneraciones israelíes de derechos humanos y la legalidad internacional en Palestina, algo que Danon considera “sermonear”. En una publicación en X, Danon acusó a España de “mantener enclaves coloniales en África”, y reclamó explicaciones a Madrid por seguir administrando estos territorios. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itama Ben Gvir, felicitó con ironía a Pedro Sánchez en una publicación de X "por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la ‘diversidad humana’“. ”Abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar. Esta es una excelente oportunidad para contribuir un poco más a la ‘diversidad humana’“.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y solicitando una reunión de urgencia de los ministros de Interior de la UE.

El silencio de Marruecos y su reclamo territorial

Durante la crisis, el Gobierno marroquí guardó silencio institucional, salvo por la declaración de la embajadora en España, Karima Benyaich, el jueves: “El Gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado la frontera vuelvan a nuestro país. No es algo que nos complazca; queremos siempre una inmigración ordenada y segura para todos”.

Paralelamente, el medio Le360, muy afín al rey Mohamed VI, atribuyó la crisis al “estatus insostenible” de Ceuta y Melilla, a las que considera territorios ocupados, y defendió que ambas “se reintegrarán en su entorno natural, Marruecos”; obviando por completo la realidad socioeconómica que numerosos jóvenes marroquíes han relatado estos días para la prensa española, describiendo condiciones de precariedad, de pobreza y de falta de oportunidades.

La reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla se remonta a 1956, si bien la petición no fue formalizada ante la ONU hasta 1975. El organismo internacional, sin embargo, reconoce la soberanía española. No así los Estados Unidos: un informe reciente del Congreso de Estados Unidos, sin carácter vinculante, describe ambas ciudades como “administradas por España, situadas en territorio marroquí”. El país norteamericano incluía en su estrategia de seguridad nacional y su hoja de ruta de cooperación de defensa para 2026 el objetivo de consolidar a Marruecos como su principal aliado en África en los ámbitos económico, militar y de seguridad. Este enfoque queda plasmado en los acuerdos bilaterales firmados, que prevén la ampliación de la cooperación en defensa, la modernización de capacidades tecnológicas, la realización de ejercicios conjuntos, la promoción de inversiones en sectores estratégicos y el refuerzo de la colaboración en inteligencia y en la lucha contra el terrorismo.

Con la instalación de una barrera marina en el espigón del Tarajal - para poder repatriar a los migrantes que sobrepasen esa barrera física - y la mayoría de los migrantes retornados, la situación en Ceuta se ha estabilizado mínimamente. Todavía quedan migrantes en la ciudad, muchos otros la abandonan, y los servicios sociales atienden a los menores no acompañados. Vivas, presidente ceutí, ha advertido hoy de que la normalidad “no se ha recuperado”, que “miles de personas” todavía “deben ser retornadas”, y que aún “existe un clima marcado por la inquietud y la preocupación” en la ciudad. Habrá que esperar a los próximos días para que se estabilice la situación y qué consecuencias a nivel humanitario y diplomático dejan los sucesos de esta últia semana de julio.