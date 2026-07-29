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Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

El tenista español lleva alejado de las pistas desde que se lesionó de la muñeca durante el torneo Conde de Godó

El tenista español Carlos Alcaraz durante el Six Kings Slam, disputado en Arabia (REUTERS/Stringer)
El tenista español Carlos Alcaraz durante el Six Kings Slam, disputado en Arabia (REUTERS/Stringer)
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Carlos Alcaraz ha confirmado oficialmente su participación en la próxima edición del torneo de exhibición Six Kings Slam, un certamen que se disputará entre el 21 y el 24 de octubre y que promete reunir a varias de las figuras más relevantes del tenis mundial. El tenista español, que se encuentra en plena recuperación tras una lesión de muñeca que lo obligó a alejarse de las canchas, será uno de los protagonistas de un evento que también contará con la presencia de otros cinco tenistas de primer nivel: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Álex de Miñaur.

La organización del torneo ha destacado que, desde su estreno, el Six Kings Slam se ha posicionado como una cita relevante dentro del calendario de exhibiciones del circuito masculino. “Desde su debut en 2024, el Six Kings Slam ha reunido a los nombres más grandes del mundo en el tenis masculino, estableciéndose rápidamente como uno de los eventos más destacados de la temporada de Riyadh”, señaló el comunicado oficial, en el que se subraya el crecimiento y la repercusión internacional del certamen en tan solo dos ediciones.

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Uno de los principales atractivos del evento será la presencia de Jannik Sinner, quien ha logrado imponerse en las dos ediciones celebradas hasta el momento. Sinner, actual campeón, volverá a competir en Riad con el objetivo de defender su corona y sumar un nuevo título a su palmarés. El italiano se ha mostrado ilusionado por regresar a Arabia Saudita, donde ha cosechado grandes resultados: “Estoy contento de estar de vuelta en Riyadh para defender mi título otra vez. Es un evento genial con una atmósfera increíble”, aseguró Sinner en declaraciones facilitadas por la organización.

Jannik Sinner con la copa de ganador del Six Kings Slam (REUTERS/Stringer)
Jannik Sinner con la copa de ganador del Six Kings Slam (REUTERS/Stringer)

En ambas ediciones previas, Sinner se midió en la final ante Carlos Alcaraz, quien resultó subcampeón. El regreso del tenista español, ausente de las pistas desde la gira de tierra, representa otro de los focos de interés para el público y los seguidores del tenis. Alcaraz, que continúa con su proceso de rehabilitación, considera “un auténtico privilegio ser parte de un evento tan único junto a algunos de los mejores jugadores del mundo”, según manifestó en un mensaje dirigido a los organizadores y a los aficionados.

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El resto de participantes en el ‘Six Kings Slam’

El cartel del Six Kings Slam se completa con varios nombres de peso. Novak Djokovic, múltiple campeón de Grand Slam y uno de los grandes referentes del tenis contemporáneo, formará parte de la competición junto a Alexander Zverev, Taylor Fritz y Álex de Miñaur. La presencia de estos jugadores refuerza el atractivo de un torneo que, aunque no reparte puntos oficiales, suele ofrecer partidos de alto nivel y grandes momentos para los espectadores.

Uno de los aspectos destacados de la organización ha sido la apuesta por la difusión global del evento. La edición de 2025 fue transmitida íntegramente y en exclusiva a través de la plataforma Netflix, lo que permitió que la señal llegara a los 325 millones de usuarios de la plataforma en todo el mundo, según datos proporcionados por la organización. Para la edición de 2026, Netflix volverá a ser el canal oficial de transmisión, asegurando que el torneo mantenga su alcance internacional y siga consolidándose como una cita de referencia en el calendario de exhibiciones.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

La expectativa por el regreso de Alcaraz, el dominio reciente de Sinner, la participación de Djokovic y la presencia de otros jugadores destacados han convertido al Six Kings Slam en uno de los torneos más esperados dentro del circuito de exhibiciones. La edición de este año será una nueva oportunidad para ver en acción a varias de las principales figuras del tenis masculino en un formato que prioriza el espectáculo y la competitividad, bajo el marco de una ciudad que aspira a convertirse en sede habitual de grandes eventos deportivos.

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