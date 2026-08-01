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Pedro Sánchez pide a la UE una reunión de urgencia de ministros del Interior por su “seria preocupación” ante la reacción de algunos gobiernos por la crisis migratoria de Ceuta

Ha pedido este sábado a Bruselas una reunión extraordinaria “con carácter de urgencia” de los ministros del Interior de la Unión Europea

REUTERS/Fabian Bimmer
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado a Bruselas una reunión extraordinaria “con carácter de urgencia” de los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar la crisis migratoria en Ceuta por su “seria preocupación” ante la reacción de algunos gobiernos europeos por la crisis migratoria que ha sufrido Ceuta.

Las imágenes que durante las últimas 48 horas han llegado desde la ciudad autónoma, donde decenas de miles de personas han cruzado a nado la frontera con Marruecos, han dado la vuelta al mundo y encendido la luz de alarma de las instituciones de la Unión Europea. Los momentos de descontrol en la frontera y las miles de personas agolpándose en el mar -donde ya se han recuperado casi 70 cadáveres- fueron calificadas por Ursula von der Leyen de “inaceptables”. Muchos países se sumaron a las críticas hacia la gestión de España en la frontera e Italia llegó a anunciar la suspensión temporal durante un mes del acuerdo Schengen. Los líderes de Finlandia y Dinamarca también se sumaron a esa petición.

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Según la información que adelanta la SER, el presidente considera que hay algunos países que han actuado “por prejuicio, bulos, ignorancia o interés político” al pedir su exclusión temporal del espacio Schengen. Aunque Sánchez no menciona países concretos, el presidente considera esas reacciones “egoístas, polarizantes y fuera de la ley”.

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