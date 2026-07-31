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El despliegue militar y las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta en 2021: cientos de soldados y un cambio en las relaciones con Marruecos

Aquella primavera, el motivo de las oleadas quedó evidenciado por la actitud de los policías marroquíes. La frontera, desde el lado del país norteafricano, quedó sin custodia policial

Legionarios españoles y vehículos BMRs en 2021 (REUTERS/Jon Nazca)
Legionarios españoles y vehículos BMRs en 2021 (REUTERS/Jon Nazca)
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Ceuta vive una crisis migratoria histórica. Las cifras todavía son inestables, pero se apunta a superar cualquier récord de personas cruzando a España en apenas unos días. Este jueves la situación se desbordó cuando cientos de migrantes pasaban cada pocos minutos alrededor del espigón que hay junto a la frontera, sumando miles de personas en apena unos días. Las autoridades españolas poco hacían, por imposibilidad legal de actuar en algunos casos y por falta de medios y personal en otros. El único precedente de algo similar es lo que ocurrió en 2021.

Entre el 17 y el 18 de mayo de hace cinco años, miles de personas entraron en Ceuta. Las cifras apuntan a una cantidad cercana a los 12.000. Aquel suceso tiene evidentes similitudes con lo que se vive en estos momentos, aunque también varias diferencias en la forma de abordarlo. Las entradas no se dieron por los mismos puntos y la respuesta fue más ágil que en esta ocasión.

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Aquella primavera, el motivo de las oleadas quedó evidenciado por la actitud de los policías marroquíes. La frontera, desde el lado del país norteafricano, quedó sin custodia policial, permitiendo que miles de personas cruzaran por las puertas o realizaran agujeros en la valla para atravesarla. Esta decisión de las autoridades de Marruecos, según apuntan los expertos, respondió a un enfado diplomático por atender en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Soldado español con un niño que cruzó a Ceuta en 2021 (REUTERS/Jon Nazca9
Soldado español con un niño que cruzó a Ceuta en 2021 (REUTERS/Jon Nazca9

Actuación y respuesta militar en 2021

Hace cinco años, el ministerio del Interior solicitó la ayuda de Defensa ante un escenario que se desbordaba por momentos. Aquel 17 de mayo, los militares asumieron buena parte de la vigilancia, protección y salvamento de personas. El despliegue militar quedó en manos de la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU), que cuenta con diversas unidades y recursos. Estas son el Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, el Regimiento de Caballería Montesa nº 3, el Regimiento Mixto de Artillería nº 30, el Regimiento de Ingenieros nº 7, la Unidad Logística nº 23 y el Batallón de Cuartel General.

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No se transmitieron datos concretos de efectivos desplegados, pero las imágenes mostraron vehículos blindados en la frontera y a cientos de soldados actuando en los alrededores de la valla, mientras miles de personas se jugaban la vida para llegar a España. La revista oficial de La Legión, en su número 555, como adelantó en aquel momento El Confidencial Digital, la IV Bandera de La Legión explicó cómo fue movilizada urgentemente ante la llegada masiva de inmigrantes. En coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, los legionarios lograron controlar la situación en pocas horas gracias a su rápida disponibilidad y conocimiento del terreno. La presencia de los BMRs (vehículos blindados) resultó clave para disuadir el avance de los inmigrantes.

Luna Reyes, miembro de Cruz roja, abraza a joven subsahariano recién llegado a Ceuta (REUTERS/Jon Nazca)
Luna Reyes, miembro de Cruz roja, abraza a joven subsahariano recién llegado a Ceuta (REUTERS/Jon Nazca)

Consecuencias de la anterior crisis

Ceuta quedó durante semanas abarrotada de personas. Los supermercados y parques tenían colas de jóvenes sin recursos que demandaban cualquier ayuda. Según datos del Gobierno, en las primeras horas se logró devolver a la mitad de las personas que entraron. Después, a través de un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se aprobó el traslado de 200 menores que ya estaban previamente tutelados en la ciudad autónoma hacia la Península. Así, se liberó a Ceuta de migrantes que atender, pero la ciudad autónoma seguía desbordada. Esta situación no se ha reparado, con denuncias constantes de la sobreocupación del CETI.

A nivel político, si la molestia de Marruecos fue apoyar al líder del Frente Polisario, las paces irían por el mismo camino. Un año después, en 2022, se produce el famoso envío de la carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI donde acepta la autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental como la opción “más realista”. Volviendo al presente, si buscamos un origen similar, Marruecos podría haber respondido a la reciente visita del presidente del Gobierno a Argelia, su máximo rival, o a la ley de nacionalidad española para los saharauis, aunque desde el Ministerio de Exteriores niegan cualquiera de estas opciones.

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