La llegada masiva de migrantes a Ceuta se gestó en redes sociales: grupos de Facebook compartían información para cruzar a nado

Migrantes de Marruecos llegan a Ceuta. (Fabian Bimmer/REUTERS)

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La situación en Ceuta continúa siendo compleja después de que este jueves miles de personas procedentes de Marruecos cruzasen de forma masiva e irregular hacia Ceuta. Lo han hecho a nado o a pie por el espigón fronterizo del Tarajal, generando un panorama de descontrol en a comunidad autónoma.

El flujo aún no se ha interrumpido en la zona fronteriza y todavía hay un gran número de personas que continúa accediendo a Ceuta. Según las primeras estimaciones, desde el jueves han ingresado más de 40.000 migrantes, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional y Cruz Roja.

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La situación es tan complicado que el Gobierno ha movilizado al Ejército en la zona y se ha procedido al cierre de la frontera de Beni Enzar, entre Marruecos y Melilla. Además, ambos países han adelantado que los migrantes que han entrado en territorio español de forma irregular serán devueltos a Marruecos, lo que, sin embargo, no ha contribuido a aliviar la tensión en la zona.

Cientos de personas se congregaron este jueves en el paso fronterizo de Bab Sebta, entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, tras la difusión en redes sociales de informaciones que apuntaban a un supuesto acceso más fácil al territorio español. (EFE/EPA/JALAL MORCHIDI)

Distintos medios marroquíes y ceutíes apuntan ahora a que, al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, esta movilización masiva ha sido orquestada a través de las redes sociales, ya sea mediante grupos de Whatsapp, Instagram, TikTok o Facebook.

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Capturas de Maps, anuncios de aletas de buceo o datos sobre el estado del mar

Según ha recogido la agencia EFE, una mujer que llegó a Castillejos acompañada de sus hijas explicó que habían viajado hasta allí porque había visto en su teléfono “un aviso de que España abría la frontera para entrar sin papeles”. “¿Es verdad que han abierto la frontera y se puede pasar sin papeles a España?“, preguntaba un joven marroquí que corría junto a un grupo de amigos hacia Ceuta. Este rumor falso, enviado a través de mensajería instantánea y redes sociales, habría alimentado la llegada masiva de migrantes.

Medios marroquíes como Ajbarona han apuntado también a que este cruce masivo ha sido organizado a través de grupos de Whatsapp y redes sociales: “Nuestras fuentes nos han informado de una intensa actividad digital en las redes sociales que insta a la organización de nuevos intentos de migración masiva hacia la ciudad de Ceuta, partiendo desde las costas de Fnideq”, destacaba en una noticia publicada el martes por la noche.

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Miles de migrantes acceden al territorio español desde Marruecos a Ceuta. (EFE/Reduan Dris)

También señala esta cuestión LE360: “El desencadenante fue una convocatoria difundida a través de las redes sociales y el boca a boca que se propagó rápidamente. En pocas horas, el mensaje convenció a cientos de personas de converger hacia Fnideq, el punto de reunión más cercano a Sebta, del que solo la separa una valla metálica y un espigón marítimo”.

Medios ceutíes, como El Faro de Ceuta o CeutaTV, apuntan a la visibilización de estos movimientos de migrantes mediante las redes sociales. Grupos de Facebook como ‘Hraga Ceuta’, que llegó a reunir a miles de miembros, incluían información sobre cómo realizar esta ruta: capturas de Google Maps con la distancia del espigón fronterizo a la zona de costa a la que se pretende llegar, anuncios de venta de aletas de buceo, datos sobre el estado del mar... En estos momentos, el contenido de estos grupos de Facebook no se encuentran disponibles.

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El contenido de los grupos de Facebook en los que se ha gestado la movilización masiva hacia Ceuta no se encuentra disponible. (Captura)

El movimiento ‘Haraga’ en redes sociales

El movimiento Haraga se refiere a jóvenes migrantes que cruzan la frontera entre Marruecos y España de forma clandestina. El nombre procede de un término del norte de África que significa “los que queman”, referido a la idea de quemar las fronteras o los documentos de identidad para evitar ser identificados.

En 2024, este movimiento adquirió especial notoriedad después de que ganasen importancia los contenidos en redes sociales relacionados con esta práctica, que anima a otros a seguir sus pasos presentándolo como “un reto fácil”. Sin embargo, fuentes policiales apuntan a que al menos 19 personas han perdido la vida al intentar ingresar a nado a Ceuta durante esta crisis migratoria.

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