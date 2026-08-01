Feijóo critica la respuesta "tardía e insuficiente" del Gobierno a la crisis en Ceuta

Ceuta, 1 ago (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este sábado la respuesta "tardía e insuficiente" del Gobierno a la entrada masiva de inmigrantes irregulares en Ceuta desde el pasado jueves.
En una rueda de prensa celebrada en Ceuta, Feijóo ha lamentado la imagen "lamentable" que a su juicio ha dado España ante el mundo por la crisis migratoria, y se ha comprometido a que España volverá a ser "un país seguro".
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"La integridad territorial de España no se negocia, se defiende", ha concluido Feijóo, quien ha añadido que el Gobierno debe esclarecer "qué ha fallado" y exigir a Marruecos una relación basada en el "respeto mutuo" y "la buena fe". EFE
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