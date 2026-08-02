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La historia de superación de Desirée Vila, madrina de ‘El Grand Prix’: de la negligencia médica que le hizo perder la pierna a competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio

La atleta llega a RTVE para representar al pueblo tinerfeño de San Juan de la Rambla contra Secun de la Rosa

Desirée Vila llega a RTVE. (REUTERS/Umit Bektas)
Desirée Vila llega a RTVE. (REUTERS/Umit Bektas)
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Este domingo, Desirée Vila es una de las protagonistas de una nueva entrega de El Grand Prix del Verano. La atleta paralímpica ejercerá como madrina de San Juan de la Rambla (Tenerife) en el divertido enfrentamiento que medirá al municipio tinerfeño con Quintanar del Rey (Cuenca), acompañando al equipo canario durante toda la competición. Frente a ella estará el actor Secun de la Rosa, padrino del conjunto conquense, en una nueva noche de pruebas, humor y espíritu de superación bajo la batuta de Ramón García.

El exitoso formato de La 1 continúa siendo uno de los grandes fenómenos del verano y regresa con una emisión especial tras liderar las dos entregas anteriores. Junto a Ramón García volverán a estar Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la inseparable Vaquilla, mientras que Desirée Vila aportará la cercanía y el optimismo que la han convertido en una de las deportistas más admiradas del panorama nacional.

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Porque detrás de su sonrisa y de sus éxitos deportivos hay una vida marcada por un antes y un después. La gallega pasó de soñar con convertirse en gimnasta profesional a enfrentarse a una de las experiencias más duras de su vida. Sin embargo, lejos de rendirse, logró reinventarse hasta convertirse en una referente del atletismo, divulgadora, modelo ocasional y una voz comprometida con la inclusión y la visibilidad de las personas con discapacidad.

Balanegra es el ganador del segundo capítulo del 'Grand Prix del Verano 2026'. (@GrandPrix_tve/)
Balanegra es el ganador del segundo capítulo del 'Grand Prix del Verano 2026'. (@GrandPrix_tve/)

La negligencia médica que cambió su vida

Nacida en Vigo en 1998, Desirée Vila llevaba toda su infancia dedicada a la gimnasia acrobática. Era una joven promesa de esta disciplina y entrenaba con la vista puesta en un futuro deportivo lleno de posibilidades. Sin embargo, con apenas 16 años, una lesión en un entrenamiento cambió por completo el rumbo de su vida.

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Tras romperse la tibia y el peroné, fue sometida a una intervención quirúrgica que derivó en una grave negligencia médica. La falta de riego sanguíneo provocó una isquemia irreversible que terminó obligando a los médicos a amputarle la pierna derecha por encima de la rodilla. Un golpe devastador para cualquier adolescente y, especialmente, para una deportista cuya vida giraba en torno al entrenamiento.

Lejos de quedarse anclada en aquel dolor, Desirée decidió reconstruirse. Tras un largo proceso de rehabilitación, comenzó a practicar atletismo adaptado y descubrió una nueva forma de competir. En muy poco tiempo empezó a destacar en pruebas de velocidad y salto de longitud, disciplina en la que acabaría representando a España al máximo nivel internacional.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Su progresión fue meteórica. Ha conquistado títulos nacionales, ha participado en campeonatos europeos y mundiales y logró clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Tokio, consolidándose como una de las grandes figuras del deporte adaptado español. Su historia ha servido de inspiración para miles de personas que encuentran en ella un ejemplo de perseverancia y capacidad de superación.

Su faceta más personal: la cocina y las redes sociales

Aunque el deporte ocupa buena parte de su vida, Desirée Vila también ha sabido abrirse camino fuera de las pistas. En los últimos años se ha convertido en una activa creadora de contenido en redes sociales, donde comparte entrenamientos, viajes, reflexiones y momentos de su día a día con total naturalidad. Su objetivo siempre ha sido normalizar la discapacidad y demostrar que una prótesis no define a una persona ni limita sus aspiraciones.

Desirée Vila y su participación en 'Top Chef: Dulces y Famosos'. (Captura de pantalla: RTVE)
Desirée Vila y su participación en 'Top Chef: Dulces y Famosos'. (Captura de pantalla: RTVE)

Además, ha colaborado con distintas campañas de moda y publicidad, rompiendo estereotipos sobre la belleza y la diversidad funcional. También ha destacado en el programa de cocina Top Chef: Dulces y Famosos, donde durante cinco programas fue una concursante única, poniendo su sentido del humor a cada elaboración. Ahora, con su participación en El Grand Prix del Verano como madrina de San Juan de la Rambla, Desirée suma un nuevo reto televisivo a una trayectoria que trasciende lo deportivo.

Su historia demuestra que, incluso después de los momentos más difíciles, siempre puede surgir una nueva oportunidad para volver a empezar. Esa capacidad para reinventarse, unida a su cercanía y naturalidad, la ha convertido en uno de los rostros más inspiradores del deporte español y en una invitada perfecta para contagiar ilusión y espíritu de equipo en una de las citas televisivas más queridas del verano.

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