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Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

Un especialista en inversión inmobiliaria analiza los dos extremos del mercado y revela por qué ninguno de ellos ofrece la rentabilidad que promete a primera vista

Edificio antiguo con cartel "se vende a reformar" frente a edificio moderno de cristal con balcones y cartel "Luxury Residences".
Una casa antigua con un cartel de "se vende a reformar" se ubica junto a un edificio moderno de lujo con balcones de vidrio y mobiliario exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una casa prácticamente regalada frente al metro cuadrado más caro del planeta. El empresario e influencer francés Matthieu Degli Innocenti lanzó recientemente una pregunta en sus redes sociales que generó debate entre inversores y particulares: ¿qué es mejor, recibir una casa por 1 euro o comprar un apartamento en Mónaco a 50.000 euros el metro cuadrado? Su respuesta es contundente: “Ni lo pienso, me quedo con el apartamento en Mónaco”.

Ante la polémica, el medio local especializado Le Figaro Immobilier recogió el planteamiento de Degli Innocenti y lo sometió a análisis. El veredicto del diario francés matiza el entusiasmo del influencer, aunque confirma el diagnóstico de fondo: que una propiedad barata no es, por sí sola, una buena inversión inmobiliaria.

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Las casas a 1 euro, populares en algunos pequeños municipios italianos y presentes también en algunas localidades francesas y españolas, tienen una trampa conocida pero que muchos compradores descubren tarde. Se ubican en zonas con población en retroceso o en declive económico, y requieren reformas integrales para ser habitables. El coste de esas obras supera con frecuencia el precio de reventa del inmueble, lo que convierte una oportunidad de inversión aparente en una fuente de pérdidasLe Figaro Immobilier advierte a sus lectores sobre estos riesgos, además de documentar casos en los que los beneficiarios han llegado a emprender acciones legales contra el municipio vendedor por la existencia de defectos ocultos.

La rentabilidad de invertir en la capital del lujo

El argumento de Degli Innocenti a favor de Mónaco se apoya en la solidez histórica de ese mercado. El Principado desbancó a Hong Kong hace casi una década como el destino de lujo inmobiliario más caro del mundo, y su demanda no ha dado señales de flaquear. La tasa de desocupación es prácticamente nula, y la seguridad en la reventa resulta difícil de igualar en otros mercados europeos.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

El problema es la barrera de entrada por los elevados precios de esta ciudad y, aun superando esa barrera, la rentabilidad del alquiler en Mónaco no es especialmente alta. Le Figaro Immobilier cifra el rendimiento neto entre el 2% y el 3,5%, una cifra que en el mercado español quedaría por debajo de lo que ofrecen muchas capitales de provincia con mercados más activos y accesibles. El inversor residente fiscal en Francia o en España tampoco escapa a la tributación de su país de origen, lo que erosiona aún más ese margen.

El caso español

El mercado español presenta sus propias tensiones. El precio del alquiler alcanzó en junio de 2026 un nuevo máximo histórico de 15,3 euros por metro cuadrado al mes, con una subida del 4,2% interanual según el portal Idealista. La rentabilidad bruta media del alquiler residencial en España se sitúa en el 6,5% en el segundo trimestre de 2026, un dato que duplica el rendimiento neto que ofrece Mónaco. Pero esa media esconde diferencias profundas: Madrid se queda en el 4,7% y Barcelona en el 5,2%, ambas por debajo de la media nacional y lastradas por precios de compra elevados y mayor exposición regulatoria.

Donde el equilibrio entre precio de entrada, rentabilidad y liquidez resulta más favorable es en las ciudades medianas. Murcia lidera el ranking con una rentabilidad bruta de entre el 7,3% y el 7,5%, seguida de Jaén (7,4%), Huelva (7,1%-7,2%), Castellón (7%-7,2%) y Zaragoza (7,1%), según datos de Idealista para el primer semestre de 2026. El precio de entrada en estos mercados oscila entre los 60.000 y los 100.000 euros, con tasas de desocupación contenidas y mayor facilidad de reventa que en mercados más pequeños o más regulados.

Le Figaro Immobilier concluye que el futuro para los inversores en alquiler no reside ni en las casas a 1 euro ni en Mónaco, sino en ese punto intermedio que combina rentabilidad razonable con mercados que garantizan ocupación estable y salida ordenada de la inversión. Los datos del mercado español apuntan en la misma dirección.

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