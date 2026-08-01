Trump atribuye a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara Occidental en una carta dirigida a Mohamed VI por el 27º aniversario de su coronación: “Cualquier otra vía es inaceptable”

Trump atribuye a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara Occidental en una carta dirigida a Mohamed VI (REUTERS/Nathan Howard/Pool)

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En el marco del 27º aniversario de la coronación de Mohammed VI, el monarca marroquí recibió un mensaje oficial del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en el que el mandatario norteamericano trasladaba su respaldo a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y la apuesta estadounidense por la propuesta de autonomía de Marruecos como vía única para resolver un conflicto que enfrenta al país con Argelia y el Frente Polisario. El mensaje presidencial, difundido a través del Gabinete Real de Marruecos, recoge varios puntos sobre la relación bilateral, la cooperación económica y la seguridad regional.

El mensaje de Trump abre con una felicitación dirigida tanto al jefe de Estado marroquí como a la ciudadanía por el aniversario real y en el contexto de los 250 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. “Este año celebramos 250 años de historia estadounidense y de una amistad duradera con Marruecos, un vínculo forjado en la confianza y el respeto mutuo”, expresa el presidente estadounidense en su comunicación, según la versión difundida por el gabinete real marroquí. Esta alusión pone el foco en los lazos históricos entre Marruecos y Estados Unidos, dado que el reino magrebí fue uno de los primeros en reconocer la independencia estadounidense en el siglo XVIII.

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En el mensaje, Trump aborda la situación del Sáhara Occidental, el principal punto de fricción regional desde hace décadas. En palabras textuales recogidas en el comunicado, el presidente subraya: “Estados Unidos es claro: reconocemos la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y apoyamos la propuesta de autonomía marroquí, seria, creíble y realista, como única base para una solución justa y duradera". Añade que “cualquier otra vía prolonga el statu quo y es inaceptable... Esta disputa debe terminar ahora, y Estados Unidos seguirá impulsando el progreso hacia ese objetivo”, en referencia a la necesidad de avanzar en una solución definitiva. Esta declaración, reproducida por la Agence MAP, representa uno de los gestos más explícitos de apoyo internacional a la posición del reino alauí en el conflicto, que enfrenta a Marruecos con el Frente Polisario.

*en ampliación