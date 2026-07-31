Un viaje de ida y vuelta a Marruecos para 50.000 migrantes en 48 horas: Ceuta continúa vaciándose mientras el Ejército toma el control de la frontera

Migrantes intentan cruzar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Photo/Antonio Sempere)

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España vive la mayor crisis migratoria registrada desde la ocurrida, también en Ceuta, en 2021. Entre el 17 y el 18 de mayo de hace cinco años, unas 12.000 personas entraron en la ciudad autónoma después de que la frontera, desde el lado marroquí, se quedara sin custodia policial. En estas últimas 48 horas, las cifras y las imágenes poco tienen que ver con las de entonces: el Ejecutivo ha cifrados en unas 50.000 personas -el ceutí, en 10.000 más- que han rodeado a nado el espigón fronterizo del Tarajal, cruzado la frontera a pie y, una vez en España, han saltado por las verjas un polígono industrial pegado a la misma. Son más de cuatro veces las registradas la última vez.

Este viernes, la ciudad autónoma en la que residen 80.000 personas veía cómo aumentaba de golpe en una cifra equivalente al 62,5% de su población. Tras varios días de esta semana con llegadas constantes, el jueves la situación terminó por desbordarse. La respuesta del Estado ha pasado por reforzar el despliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional, movilizar al Ejército y coordinar con Marruecos el cierre del paso fronterizo de Beni Enzar, entre Melilla y Marruecos. La situación, ya estabilizada, pasa por el regreso de manera voluntaria, de ya al menos, 48.300 personas a pie o nado de vuelta a Marruecos.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, califica la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial", asegurando el total apoyo del Estado a la ciudad autónoma.

Pese a esto, ha última hora de esta tarde, un periodista de RTVE desplazado a Melilla ha informado en directo de que se han escuchado disparos y detonaciones. La reapertura del paso de Beni Enzar estaba prevista para esos momentos, pero finalmente se ha decidido retrasarla ante esta situación.

El origen de la crisis

Pese al caos desatado, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no ha declarado la emergencia nacional, limitada a riesgos naturales y tecnológicos. En nuestro país solo se ha declarado dos veces y ambas recientemente: en los incendios declarados recientemente en la Comunidad de Madrid y Ávila y en el apagón que vivió el país del 28 de abril de 2025.

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En cualquier caso, el origen de la crisis sigue sin estar del todo claro. Desde Ceuta, adonde se desplazó este viernes junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Sánchez, ha atribuido la entrada masiva a las mafias dedicadas al tráfico de personas. Según ha explicado, estas organizaciones han difundido a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatApp o Telegram una “lectura interesada” de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las llamadas “devoluciones en caliente”. La sentencia no permite devolver inmediatamente a quienes sean interceptados en el mar intentando entrar a nado en Ceuta o Melilla, sino que deben someterlos al procedimiento formal de devolución. En esta ocasión, los bulos les han hecho creer que quienes lograran cruzar a Ceuta podrían permanecer en España.

Migrantes viajan en un camión mientras esperan a cruzar de Ceuta, en el lado marroquí de la frontera, a las afueras de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. (REUTERS/Ahmed El Jechtimi)

Esa hipótesis coincide con las informaciones publicadas por distintos medios marroquíes y ceutíes, que apuntan a una movilización organizada mediante grupos de WhatsApp y publicaciones en Instagram, TikTok o Facebook. Según ha recogido EFE, una mujer que llegó a Castillejos junto a sus hijas aseguró que había viajado hasta allí después de recibir en su teléfono un mensaje que afirmaba que “España abría la frontera para entrar sin papeles”.

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El regreso voluntario de los miles de llegados

Si al mediodía el Ministerio del Interior informaba de que más de 25.000 personas ya habían abandonado Ceuta, al caer la tarde el balance se elevó a más de 48.300 retornados, por lo que a esta hora quedan menos de 2.000 en el enclave.

Migrantes descansan en una rotonda mientras esperan la oportunidad de cruzar, en el lado marroquí de la frontera, en Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. (REUTERS/Ahmed El Jechtimi)

La evolución de la crisis también ha traspasado las fronteras españolas. Italia ha sido el primer país en plantear la posibilidad de suspender temporalmente a España del espacio Schengen por considerar que no estaba protegiendo adecuadamente la frontera exterior de la Unión Europea. A esa petición se sumaron después Finlandia y Dinamarca, mientras Francia anunciaba un refuerzo “multiplicado por cinco”de los controles en su frontera con España y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaba de “inaceptables” las imágenes llegadas desde Ceuta y ofreció apoyo a través de Frontex.

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Por el momento, la crisis dista de haber terminado. Los equipos de emergencia mantienen activo un operativo de búsqueda en las aguas cercanas a la frontera —57 personas han fallecido intentando alcanzar Ceuta—, y el Ejército mantiene su despliegue sobre el terreno y miles de migrantes siguen todavía en la ciudad autónoma a la espera de que se resuelva su situación.