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Italia cumple su amenaza y suspende el acuerdo Schengen con España: cierra fronteras marítimas y aéreas por la crisis de Ceuta

Pedro Sánchez ha recordado que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplican las de España

Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. (AFP)
Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. (AFP)
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Italia ha cumplido la amenaza y ha suspedido el acuerdo Schengen con España por la crisis migratoria que sufre actualmente Ceuta, en la que han entrado irregularmente unas 60.000 personas. El Ministerio del Interior italiano (Viminale) ha decretado esta tarde el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España, según ha anunciado la agencia italiana Ansa.

La decisión se ha tomado tras la convocatoria del Comité de Analisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras que ha presidido el ministro Matteo Piantedosi. Según la agencia italiana, Piantedosi ha hablado por teléfono con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para reforzar también a lo largo de la frontera terrestre entre ambos países.

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Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha calificado de “ataque” la llegada masiva de personas desde Marruecos en menos de 24 horas, ha recordado este viernes que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplican las de España y ha pedido respetar los tratados europeos. “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no”, subrayaba en un mensaje en X el jefe del Ejecutivo después de que el gobierno italiano planteara suspender la aplicación del tratado de Schengen de libre circulación y vinculara la crisis de Ceuta con su política migratoria.

En su mensaje, Sánchez señala que, según Frontex, entre 2021 y 2026 el número de entradas irregulares por Italia ascendió a 478.600; por los Balcanes occidentales, a 340.600; por Grecia, a 259.800; por España, a 234.760; y por la frontera oriental, a 48.000. “No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”, ha subrayado.

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Frontera de Ceuta con Marruecos. (Marcos Moreno - Europa Press)
Frontera de Ceuta con Marruecos. (Marcos Moreno - Europa Press)

La Comisión Europea ha considerado este viernes que no se puede especular con los motivos de la llegada de migrantes a Ceuta y ha recordado que esa ciudad autónoma y Melilla no están sujetas a la normativa Schengen después de que, además de Italia, países como Finlandia o Dinamarca plantearan romper la colaboración con España en ese espacio de libre circulación.

“Escenificación de Meloni”

“Es una escenificación por parte de Meloni para denunciar y atacar y cuestionar al Gobierno español en una cuestiónmuy puntual en el caso de Ceuta. Estamos en esa política de escenificación, afirma Blanca Garcés, investigadora en Migraciones del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs).

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Le tienen ganas a Pedro Sánchez y a España por el proceso de regularización. Y esta decisión de cerrar las fronteras externas que puede producirse en cascada es una manera de recordar a España que sus políticas no gustan a muchos estados miembros”, ha explicado la experta en RTVE.

“Hay posturas muy distintas (con respecto a los pactos de asilo de la UE), pero lo que sí hay es una obsesión por la frontera, por las llegadas irregulares -que se han reducido drásticamente-, pero aún así Europa sigue obsesionada con la frontera y la crisis migratoria y de ahí esa sobrereacción con lo que ha pasado ahora mismo”, ha afirmado.

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