Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Según el mecánico Juan José Ebenezer, El filtro del aire no depende del kilometraje y explica los motivos (Montaje Infobae)

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El mecánico por excelencia viral en TikTok desmonta una de las creencias más extendidas entre los conductores: que el filtro del aire y el filtro del habitáculo se cambian exclusivamente en función del kilometraje. Juan José Ebenezer sostiene que ese criterio, aunque útil como referencia, ignora variables determinantes como el entorno en el que se conduce y el tipo de uso que se da al vehículo.

“El filtro del habitáculo y el filtro del aire dependen del uso que le des al coche y dónde vivas”, afirma Ebenezer en uno de sus vídeos de la red social, donde acumula una audiencia fiel atraída por su manera directa de abordar el mantenimiento del automóvil. “El kilometraje es una guía, pero en función de lo que vea el técnico cuando lo cambie, así tú procede en el siguiente cambio”, agrega.

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La afirmación es importante. Detrás de ella hay una lógica técnica que los fabricantes y los expertos del sector reconocen, aunque los manuales de los vehículos sigan fijando intervalos de sustitución en cifras redondas. Jiffy Lube, una de las cadenas de mantenimiento de automóviles más grandes de Estados Unidos, indica en su portal que el intervalo habitual de sustitución del filtro del habitáculo oscila entre 24.000 y 48.000 kilómetros, pero advierte que “las condiciones de conducción, como las carreteras polvorientas o las zonas urbanas con alta contaminación, pueden acortar la vida útil del filtro”.

Según el mecánico Juan José Ebenezer, dejar que el coche complete la regeneración es clave para el buen funcionamiento del motor (Composición Infobae)

La AAA (American Automobile Association), organización de referencia en el sector del automóvil en Norteamérica, coincide en ese diagnóstico. Según sus recomendaciones, los síntomas de un filtro del habitáculo obstruido incluyen una reducción del caudal de aire por las rejillas de ventilación, olores persistentes y dificultad para desempañar las lunas. La AAA también señala que conducir en zonas con niveles elevados de polvo, polen u otros residuos en suspensión puede obligar a adelantar el cambio.

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De qué depende la contaminación del filtro

Lo que Ebenezer pone sobre la mesa de forma práctica es exactamente eso: la contaminación del filtro no avanza al ritmo del cuentakilómetros, sino al ritmo del aire que respira el coche. “Fíjate la suciedad que tenemos aquí adentro, que tiene aquí acúmulo, para eso está, para acumularla. Pero quizás este filtro debería de haberse cambiado hace cinco mil kilómetros o lo mismo le toca el cambio dentro de otros cinco mil kilómetros”, explica el mecánico mientras mostraba un filtro extraído de un vehículo.

El caso más extremo que describe es el del conductor que utiliza un todoterreno en entornos con mucho polvo, como zonas de obra o caminos sin asfaltar. “Si tienes un todoterreno y vas al campo, vas a una zona donde hay mucho polvo, si vas a un polvero a cargar porque es un vehículo de trabajo y estás todo el día entrando en un polvero, tendrás que cambiarlo antes”, aseguró.

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Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula” (Montaje Infobae)

El mecánico también señala las consecuencias de ignorar el estado real del filtro más allá de la calidad del aire interior. Un filtro del motor obstruido afecta directamente al rendimiento y al consumo del vehículo. “Eso después hace que el coche tenga más consumo, le entre menos aire, pueda tener problemas, se pueda rajar el filtro con la humedad”, advirtió Ebenezer. La humedad, de hecho, es otro factor que los expertos subrayan: Automotoflux señala que en zonas costeras o de alta precipitación, la saturación de humedad en el filtro puede generar colonias de moho en el interior del sistema de climatización, un problema que no tiene relación directa con el número de kilómetros recorridos.

Gregory Prokopenko, mecánico jefe de Momentum MotorSports en Quebec (Canadá), compartió una postura similar con el portal Bumper: “Sugiero a los clientes que el filtro de aire se cambie una vez al año y se inspeccione en cada revisión. Para zonas con mucho polvo o condiciones invernales severas, ese intervalo puede subir a dos o más veces al año”.

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La recomendación de Ebenezer

Ante esa variabilidad, la recomendación práctica de Ebenezer es ajustar el ritmo de revisión a partir de la experiencia acumulada con cada vehículo y cada zona. “En el próximo, pues en vez de esperarte al cambio de aceite, lo haces diez mil kilómetros antes, cinco mil kilómetros antes, cuatro mil kilómetros antes y vas revisando y vas controlando. Siempre es muy importante el tiempo y el kilometraje, dependiendo de la zona donde estés, el tema del aire influye muchísimo”, concluyó el mecánico en su video de TikTok.