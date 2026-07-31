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El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

El instrumento, el primero del fondo soberano España Crece, incluye por primera vez ayudas a fondo perdido del 30% para abaratar el coste de construcción y ajustar las rentas a la capacidad de pago de los inquilinos

Edificio en construcción. (GRUPO ST)
Edificio en construcción. (GRUPO ST)
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El fondo soberano España Crece pondrá en el mercado su primer producto en septiembre: un instrumento financiero de 12.250 millones de euros destinado a vivienda asequible en alquiler a largo plazo y, en determinados casos, en propiedad. La cifra no es el techo del programa. El conjunto de instrumentos que lo integran podría alcanzar los 13.787 millones de euros y movilizar, con la participación del sector privado, cerca de 23.000 millones de euros en inversión total.

El programa no es una ayuda directa a ciudadanos que quieran comprar o alquilar una vivienda. El dinero del Instituto de Crédito Oficial (ICO) va dirigido a dos perfiles del sector inmobiliario: promotores que quieran construir viviendas para ponerlas en alquiler, e inversores a largo plazo que quieran adquirir esas promociones ya terminadas y gestionarlas durante décadas.

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La lógica del programa es que, al abaratar el coste de construcción mediante una subvención parcial, los promotores puedan ofrecer alquileres por debajo de lo que el mercado permite hoy. El programa contempla el acceso en propiedad solo en determinados casos, sin precisar aún las condiciones concretas de esa modalidad.

Las tres modalidades del instrumento de vivienda

El Consejo General del ICO aprobó la semana pasada las tres formas de acceder a esta financiación, disponibles desde septiembre. La primera cubre la construcción; la segunda, la tenencia y gestión en alquiler a largo plazo; y la tercera integra ambas fases en un único préstamo a 35 años para quienes quieran construir y luego gestionar el alquiler ellos mismos.

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La distribución de los fondos es la siguiente: 6.150 millones de euros para promoción y construcción, y 6.000 millones para la tenencia. “Estamos dispuestos a hacer eso para clientes que quieran ellos al mismo tiempo promover y ser inversores de largo plazo”, confirman fuentes del organismo.

Comprar una vivienda se ‘come’ el salario íntegro de hasta 19 años tras la subida de precios y del coste de construcción.

Por primera vez en la historia del ICO, los préstamos incorporarán un componente de ayuda directa: un tramo no reembolsable del 30% del valor nominal para reducir los costes de construcción de vivienda asequible. Al bajar el coste de la promoción, el precio del alquiler resultante puede ajustarse a la capacidad de pago real de los futuros inquilinos. El resto de la financiación se concederá en condiciones de mercado, con el objetivo de atraer inversión privada y mantener la sostenibilidad financiera del modelo.

Todos los instrumentos de España Crece incorporarán criterios ambientales alineados con el principio europeo de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente y con el sistema de etiquetado climático del Plan de Recuperación. Más de 5.000 millones de euros (el 36,5% de los recursos asignados) se destinarán a proyectos que cumplan los criterios de etiquetado verde de la Unión Europea.

Calendario de despliegue hasta 2027

La aprobación de la Estrategia de Inversión por parte del Consejo General del ICO da cumplimiento a la Orden Ministerial que regula el programa y abre una nueva fase de ejecución. El ICO desplegará de forma progresiva nuevos productos: financiación directa para empresas, plataformas de garantías, instrumentos de capital y soluciones para la transición ecológica. El conjunto del programa estará plenamente operativo en el primer trimestre de 2027.

*Con información de Europa Press

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