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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: nuevos intentos de entrada a Melilla mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad

A la situación en Ceuta se le une la de Melilla: la madrugada está siendo de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios ha sido una constante

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Foto: REUTERS/Jon Nazca
Foto: REUTERS/Jon Nazca

Mientras Ceuta afronta una crisis humanitaria en la que cientos de personas siguen vagando por la ciudad sin agua, sin comida y sin techo tras la entrada masiva desde Marruecos, en Melilla las fuerzas de seguridad españolas están también en alerta. La madrugada está siendo de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios está siendo una constante durante toda la noche

La frontera en Melilla de Beni Enzar, he hecho, continúa cerrada después de nuevos intentos de entrada irregular estén frustrando la reapertura prevista del principal paso entre Melilla y Marruecos, prolongando el bloqueo de más de 2.000 viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que permanecen retenidos desde la noche del jueves.

05:48 hsHoy

La noche en Ceuta: altercados y un apuñalamiento

Un migrante, de nacionalidad marroquí, ha resultado herido este viernes por la noche en Ceuta después de recibir una puñalada en un costado por otro migrante con el que había mantenido una discusión en plena calle.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la situación se ha producido en el entorno del colegio público Andrés Manjón cuando dos de las personas que han entrado ilegalmente en la ciudad se enzarzaban en una pelea.

Uno de los migrantes hirió con un arma blanca a su compatriota, el cual cayó al suelo y tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario.El agresor se dio rápidamente a la fuga antes de que llegaran las fuerzas del orden.

Por otro lado, se han registrado varios altercados en otros puntos de la ciudad producido por peleas entre migrantes y los ciudadanos, quienes les indicaban que debían de irse hacia la frontera.

Esta recomendación ciudadana ha acabado en varias peleas en diferentes barriadas ante la negativa de los que han entrado de forma irregular por el espigón fronterizo a regresar voluntariamente.

05:47 hsHoy

Restringen el acceso a un ferry entre Motril y Melilla

Los pasajeros marroquíes que tenían previsto utilizar la noche de este viernes la línea marítima que une el puerto de Motril (Granada) con Melilla, no han podido embarcar al quedar restringido su acceso.

Según apuntan a EFE fuentes de la Guardia Civil, debido al cierre del paso fronterizo entre Melilla y Marruecos, se ha dispuesto restricción de embarque de las personas que no acrediten residencia en Melilla, nacionalidad española o visita a familiares residentes en la ciudad autónoma.

La salida del barco con destino Melilla estaba prevista para las 23:30 horas de este viernes, y los pasajeros no han conocido la orden hasta momentos antes, generando un gran malestar entre los usuarios, ya que algunos llevaban horas en las instalaciones de la dársena granadina.

Según apuntan fuentes portuarias, la naviera les ha dado la opción de cambiar el pasaje para que continúen su viaje desde el puerto de Algeciras. Por el momento se desconoce si la decisión afectará a otras rotaciones previstas durante el fin de semana desde el puerto de Motril, que se encuentra inmerso en la Operación Paso del Estrecho.

05:37 hsHoy

Las advertencias días antes sobre lo que podía ocurrir en la frontera de Ceuta y Marruecos por la sentencia del Supremo y la falta de medios: “Se encuentran completamente desbordados”

El 24 de julio, un escrito de la asociación Independientes de la Guardia Civil avisaba que, con el cambio legislativo del Supremo, estaban aumentando los intentos de cruzar a nado y la presión migratoria

Independientes de la Guardia Civil alerta sobre el aumento de la presión migratoria en Ceuta y el elevado coste humano de las rutas marítimas, en un contexto de cambios legislativos sobre devoluciones. (IGC)
Independientes de la Guardia Civil alerta sobre el aumento de la presión migratoria en Ceuta y el elevado coste humano de las rutas marítimas, en un contexto de cambios legislativos sobre devoluciones. (IGC)

La entrada masiva de 50.000 personas en Ceuta y su progresiva vuelta a Marruecos deja muchas dudas sobre las causas que han llevado a esta situación y ha provocado la relajación en la frontera de los controles migratorios: ¿ha sido la sentencia del Tribunal Supremo sobre las “devoluciones en caliente? ¿Ha sido el viaje de Sánchez a Argelia? Según la teoría dl Gobierno español, las mafias de tráfico de personas habrían aprovechado este cambio legislativo para fomentar la entrada de personas en la ciudad autónoma, engañándolas con un futuro mejor asegurado al otro lado. Pero las asociaciones policiales recuerdan ahora que este escenario no es una completa sorpresa, sino que avisaron de que podía ocurrir.

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