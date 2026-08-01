Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: nuevos intentos de entrada a Melilla mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad

Foto: REUTERS/Jon Nazca

Mientras Ceuta afronta una crisis humanitaria en la que cientos de personas siguen vagando por la ciudad sin agua, sin comida y sin techo tras la entrada masiva desde Marruecos, en Melilla las fuerzas de seguridad españolas están también en alerta. La madrugada está siendo de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios está siendo una constante durante toda la noche

La frontera en Melilla de Beni Enzar, he hecho, continúa cerrada después de nuevos intentos de entrada irregular estén frustrando la reapertura prevista del principal paso entre Melilla y Marruecos, prolongando el bloqueo de más de 2.000 viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que permanecen retenidos desde la noche del jueves.