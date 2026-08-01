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Qué es el espacio Schengen y por qué ha generado tanta polémica durante la crisis de Ceuta

El concepto que leemos en los titulares en los últimos días después de que Italia sea el primer país que ha planteado la suspensión de la libre circulación con España por la situación migratoria

Italia considera suspender el acuerdo de Schengen con España por la situación en Ceuta. (Luca Zennaro/EFE)
Italia considera suspender el acuerdo de Schengen con España por la situación en Ceuta. (Luca Zennaro/EFE)
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La crisis migratoria que afecta a España en la frontera entre Ceuta y Marruecos ha devuelto al espacio Schengen al centro de los titulares de máxima actualidad y el debate político en Europa. La situación que el presidente del gobierno Pedro Sánchez calificó como “una violación a la integridad territorial de España”, tras la llegada masiva de aproximadamente 50.000 personas a territorio español, ha generado preocupación en varios países de la Unión Europea, como el caso de Italia, y ha reavivado las discusiones sobre la seguridad de las fronteras internas.

La propuesta anunciada el pasado jueves por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de cerrar el espacio Schengen con España ha desencadenado una crisis diplomática entre ambos países. Por su parte, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha subrayado que no están produciendo movimientos de inmigrantes desde Ceuta hacia otros Estados miembro y ha reafirmado el compromiso de la Comisión Europea de seguir apoyando a España para gestionar la crisis, en coordinación con Marruecos y los instrumentos previstos en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

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Este episodio expone la fragilidad de los equilibrios políticos en torno al espacio Schengen, uno de los pilares de la integración europea. El acuerdo se ha visto sometido en los últimos años a múltiples tensiones, tanto por la crisis migratoria como por la seguridad y la gestión de las fronteras exteriores de la Unión. Pero, seguramente no sepas de dónde viene este concepto del espacio Schengen.

Qué es el espacio Schengen

El espacio Schengen nació en 1985, cuando cinco países (Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) firmaron un acuerdo para suprimir los controles fronterizos internos. Desde 1995, esta zona de libre circulación se ha ampliado hasta incluir a 29 países, entre ellos 25 Estados miembros de la UE (todos salvo Chipre e Irlanda), así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Desde el 1 de enero de 2025, Bulgaria y Rumanía también forman parte del espacio tras la eliminación de controles en sus fronteras interiores.

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Espacio Schengen (Parlamento Europeo)
Espacio Schengen. (Parlamento Europeo)

El espacio Schengen abarca más de 4 millones de kilómetros cuadrados y una población superior a los 450 millones de personas, permitiendo que cada día unos 3,5 millones crucen las fronteras interiores para trabajar, estudiar o visitar a familiares. El acuerdo afecta directamente la vida cotidiana de los ciudadanos, al facilitar los desplazamientos por turismo, trabajo o estudios, y beneficia a la economía y la cultura gracias a los casi 1.250 millones de viajes anuales registrados dentro del área.

Por qué ha generado tanta polémica

Tras la crisis migratoria en Ceuta, países como Finlandia, Alemania e Italia han sugerido cerrar temporalmente el espacio Schengen con España. Sin embargo, ningún Estado miembro de la UE puede suspender unilateralmente la participación de otro en el espacio Schengen, según la legislación europea. De esta manera, el Código de Fronteras permite a los Estados miembros restablecer los controles fronterizos en determinadas fronteras interiores en circunstancias excepcionales que pongan en riesgo el funcionamiento general, pero sólo puede producirse como último recurso, a propuesta de la Comisión Europea y con la aprobación del Consejo.

“Esa opción simplemente no existe en la arquitectura legal de la Unión", ha recalcado el que fuera Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, a través de un hilo de comentarios publicados en su perfil de la red social ‘X’, recogidos por Europa Press. Así, ha criticado esta postura de Italia porque, según ha remarcado, “simplemente no puede”.

Josep Borrell exponiendo su opinión. (Archivo)
Josep Borrell exponiendo su opinión. (Archivo)

No obstante, la experiencia reciente demuestra que el acuerdo no está exento de tensiones. La gestión de la crisis en Ceuta y las reacciones de algunos países evidencian el desafío de preservar el equilibrio entre la libertad de circulación y la seguridad en el espacio europeo, así como la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación y respeto al marco jurídico común.

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