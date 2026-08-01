Guillermo Pulido, politólogo, sobre la pretensión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla: “La cuestión de fondo es que creen que deben ser suyas”

El politólogo Guillermo Pulido sostiene que el episodio debe entenderse dentro de una disputa geopolítica más amplia. (Montaje)

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La crisis migratoria vivida esta semana en Ceuta, con la llegada masiva de miles de personas desde Marruecos y su posterior regreso a territorio marroquí, ha sido analizada en Hora 25 de la Cadena SER por el politólogo Guillermo Pulido, autor del informe 'Marruecos, el estrecho de Gibraltar y la amenaza militar sobre España’. Durante la entrevista, Pulido ha abordado las posibles motivaciones de Marruecos, el papel de las autoridades marroquíes en lo ocurrido y las implicaciones que, según su análisis, puede tener este episodio.

Preguntado por el papel de Marruecos en la crisis, Pulido ha señalado que no existen “elementos de juicio sólidos” que permitan afirmar de forma definitiva que las autoridades marroquíes impulsaron los acontecimientos. No obstante, ha apuntado que los indicios observados apuntan, a su juicio, a que las autoridades no habrían impedido el flujo migratorio masivo e incluso podrían haberlo facilitado.

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Para el politólogo, el episodio no puede entenderse únicamente como una crisis migratoria, sino dentro de un contexto geopolítico más amplio marcado por la relación entre España y Marruecos y por la cuestión de la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Pulido ha asegurado que el detonante concreto de la situación sigue siendo “motivo de especulación”, aunque considera que existe una “cuestión de fondo histórica” relacionada con las aspiraciones territoriales de Marruecos.

Las autoridades confirman que la cifra de fallecidos en la crisis migratoria de Ceuta ha ascendido a 67, tras el hallazgo de nuevos cuerpos por la Guardia Civil. Al mismo tiempo, el gobierno informa que 48.300 inmigrantes han sido retornados a Marruecos, mientras se refuerza la seguridad en la frontera y en los centros de estancia.

“El siguiente paso era abrir la cuestión de Ceuta y Melilla, que ellos lo ven como el próximo Sáhara”, ha afirmado durante la entrevista. En este sentido, sostiene que, tras la consolidación de la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental, la cuestión de las ciudades autónomas españolas habría adquirido mayor relevancia dentro de la visión estratégica de Rabat: “La cuestión de fondo es que ellos creen que Ceuta y Melilla deben ser de Marruecos y no de España”.

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Pulido considera la crisis un primer choque por Ceuta y Melilla

El experto también ha relacionado esta situación con la política de defensa de Marruecos y la rivalidad regional con Argelia. Según ha explicado, ambos países mantienen una carrera armamentística por aumentar su influencia militar en la región, un escenario que, a su juicio, va más allá de la cuestión del Sáhara Occidental o de Ceuta y Melilla.

Pulido ha señalado que las dos ciudades españolas “están en la agenda” marroquí y ha llegado a afirmar que el episodio vivido esta semana representa “el primer conflicto serio” relacionado con la cuestión de Ceuta y Melilla. “Cuando hice ese informe en 2021, yo daba por hecho que iba a ocurrir un conflicto por Ceuta o por Melilla; no sabía si sería en 2026, 2030 o cuándo, pero desde luego yo diría que este es el primer disparo de ese conflicto por la marroquinidad o la españolidad de Ceuta y Melilla”, ha explicado.

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El politólogo también ha cuestionado la respuesta del Gobierno español y ha asegurado desconocer los motivos por los que, a su juicio, el Ejecutivo estaría restando importancia a la dimensión política del episodio. Además, Pulido ha criticado que se atribuya la situación principalmente a la actuación de “mafias”.

Migrantes junto al ejército en la frontera entre Ceuta y Marruecos. (Europa Press)

En esa línea, ha señalado que la disuasión no depende únicamente de las capacidades militares, sino también de la percepción de que un país está dispuesto a defender sus intereses: “Para mantener la disuasión hace falta tener capacidades militares y también la credibilidad de que se va a usar la fuerza para defender tus intereses”.

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El politólogo también se ha referido al papel de Estados Unidos y a la relación entre Marruecos y la administración de Donald Trump. Aunque ha descartado un posible acuerdo estadounidense con lo ocurrido, ha planteado que Rabat podría haber interpretado que sus buenas relaciones con Washington le otorgaban un respaldo internacional mayor del que realmente tendría. Según Pulido, esa percepción podría haber provocado un “error de cálculo” por parte de Marruecos al considerar que contaría con apoyo estadounidense en caso de una escalada de tensión con España.