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España instala en el mar la barrera de contención en Ceuta para frenar la llegada de migrantes a nado desde Marruecos: tendrá una parte visible y otra sumergida

La estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada

Filiss, una mujer de 32 años de Somalia usa un flotador para cruzar a Ceuta desde Marruecos en la playa del Tarajal. (REUTERS/Jon Nazca)
Filiss, una mujer de 32 años de Somalia usa un flotador para cruzar a Ceuta desde Marruecos en la playa del Tarajal. (REUTERS/Jon Nazca)
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España ya está tomando medidas para frenar las llegadas a Ceuta desde Marruecos. Delegación de Gobierno de Ceuta ha informado que a las 7:50 horas ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón de la frontera del Tarajal, tal y como anunció ayer desde Ceuta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad.

Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.Además, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática.

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Iniciada la instalación de una barrera neumática de contención de 500m en el espigón del Tarajal. 30-70 cm sobre la superficie y 1m sumergido. Combinada con una línea de boyas de la Armada. Incluye canal para embarcaciones de la Guardia Civil.

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