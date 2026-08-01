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Feijóo acusa al Gobierno de tener datos de la posible “ocupación” de Ceuta y no actuar y tacha de “ridículas” las barreras en el mar

El presidente del Partido Popular ha comparecido ante los medios desde la ciudad autónoma tras la llegada masiva e irregular de miles de migrantes

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoó, junto al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesus Vivas Lara. (EFE/Reduan)
El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoó, junto al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesus Vivas Lara. (EFE/Reduan)
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En medio de la crisis migratoria que sufre Ceuta, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha cargado duramente contra el Gobierno de España por la respuesta que ha realizado ante la entrada masiva e irregular de entre 50.000 y 70.000 personas. Según ha señalado en una comparecencia ante los medios de comunicación desde la ciudad autónoma, esta actuación ha sido “tardía e insuficiente”.

Feijóo ha afirmado que lo ocurrido en Ceuta durante los tres últimos días es el “resultado de decisiones políticas fallidas que han impedido cumplir con el primer deber de cualquier Gobierno”, que es “garantizar la seguridad de nuestra gente, defender nuestra soberanía y proteger nuestras fronteras”.

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El líder de la oposición ha remarcado la importancia de blindar el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla para que esta situación no vuelva a repetirse. Así, ha indicado que la población de estas dos ciudades autónomas tiene “derecho a sentirse seguros, vivir en paz y ser protegidos por la nación”.

Varios migrantes intentan cruzar a nado a Ceuta. (Europa Press)
Varios migrantes intentan cruzar a nado a Ceuta. (Europa Press)

Feijóo afirma que todo “parece indicar” que el Gobierno sabía lo que iba a ocurrir

En su comparecencia, Feijóo ha afirmado que el Gobierno ya tenía información que alertaba sobre que la crisis migratoria se iba a producir y que, por tanto, no se hizo “nada” para impedirlo. “Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga si conociendo lo que iba a pasar, por qué no actuó. Queremos saber si el Gobierno tenía conocimiento, como parece indicar, desde hacía días que se iba a producir”.

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En este sentido, el líder popular ha afirmado que no se cree que “todos los servicios de información” de España fallaran y no hubiese ninguna previsión de que “miles” de personas se aproximaban a la frontera entre España y Marruecos.

Por el contrario, Fernando Grande-Marlaska ha negado esta mañana que los servicios secretos advirtiesen del asalto masivo que se podía producir. “No, no hay ningún informe al respecto de la situación acontecida”, ha afirmado desde la sede de la Delegación del Gobierno de Ceuta tras reunirse con mandos policiales al frente del operativo desplegado esta semana.

Un gran grupo de migrantes escoltado por policías y soldados en Ceuta. (REUTERS/Jon Nazca)
Un gran grupo de migrantes escoltado por policías y soldados en Ceuta. (REUTERS/Jon Nazca)

Feijóo critica las barreras: “¿Por qué no se pusieron mucho antes?"

El presidente del Partido Popular, además, ha tachado de “ridícula” la reciente medida adoptada por el Gobierno, que este sábado ha anunciado que se ha comenzado a instalar una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar para evitar posibles situaciones similares futuras.

“Si ahora valen las boyas, ¿por qué no se pusieron mucho antes?”, ha cuestionado Feijóo, que ha criticado que en 2021 entraron “entre 10.000 y 15.000 personas” y no se ha hecho “nada” hasta que han entrado 60.000.

La barrera impedirá a las personas migrantes acogerse a la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de las personas que lleguen por mar, ya que no superan un elemento físico de contención en la frontera como podrían ser las vallas.

Junto a él, Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, ha señalado este sábado que en la zona no se “ha logrado la normalidad” completa. “Todavía hay varios miles de personas que deben ser retornadas y un clima anímico en la población marcado por la inquietud y la preocupación”, ha señalado, indicando también que es necesario que en Ceuta se sienten las bases para que esta situación no vuelve a repetirse.

Esto contraste con lo indicado esta mañana desde el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Ceuta, que han asegurado que la mayoría de los migrantes que entraron a Ceuta de forma ilegal ya han vuelto a Marruecos, tras dos días en los que la ciudad ha sido casi imposible encontrar alimento y un lugar en el que dormir.

*Con información de Europa Press y EFE

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