Italia suspende el acuerdo Schengen con España de forma unilateral: qué significa, cómo afectará a los turistas y qué dice la UE

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Italia adelantó ayer que abogaba por expulsar a España del espacio Schengen por la crisis migratoria que estaba sufriendo Ceuta y, al final, ha cumplido su amenaza. Este mismo viernes, el Gobierno italiano ha anunciado que cierra fronteras con España y suspende -de forma temporal- el acuerdo Schengen vigente con el país. Lo hace, según la presidente Giorgia Meloni, como “medida extraordinaria” y con el objetivo de “salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones” después de la entrada masiva e irregular de migrantes procedentes de Marruecos por la frontera de Ceuta.

¿Pero qué dice la UE sobre esta suspensión unilateral de uno de sus tratados más conocidos? Según explica el propio Ministerio del Interior español, el Acuerdo de Schengen es un acuerdo por el que varios países de Europa suprimieron los controles en las fronteras interiores (entre esos países) y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores (con terceros países). En la práctica, esto significa que no se establecen controles en las fronteras internas de los países que componen el espacio excepto amenazas específicas. Esto incluye también a ciudadanos de terceros países que viven en la Unión Europea o están como turistas, estudiantes de intercambio o motivos profesionales. Ellos también pueden circular sin someterse a controles fronterizos.

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El acuerdo, firmado en la ciudad luxemburguesa de Schengen en 1985 y en vigor desde 1995, establece un espacio común -denominado espacio Schengen- que comprende una gran parte del continente europeo. Los países participantes aplican normas comunes para controlar las fronteras exteriores y también en materia de visados y de cooperación entre los servicios policiales y judiciales en el ámbito penal.

Giorgia Meloni habla con Sánchez. (Francois Walschaerts/Pool via REUTERS)

En la actualidad forman parte del espacio Schengen los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Suecia y Suiza.

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Aunque hay una excepción: Ceuta y Melilla. Interior explica que según una resolución de 2022, se acuerda mantener el cierre parcial temporal de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla. Según una respuesta parlamentaria europea de Renew de 2022, a las ciudades de Ceuta y Melilla se le aplican “normas especiales”, por los que se deben efectuar controles de identidad y de documetos en el momento de trasladarse a la península o a otros terriorios Schengen.

¿Cuándo se pueden restablecer los controles fronterizos?

La UE apunta que el Código de Fronteras Schengen permite en algunos casos a los Estados miembros restablecer los controles fronterizos en determinadas fronteras interiores en circunstancias excepcionales que pongan en riesgo el funcionamiento general del espacio Schengen. En estas situaciones el Consejo puede recomendar que uno o varios Estados miembros restablezcan sus controles fronterizos, a propuesta de la Comisión Europea. Sin embargo, este no es el camino que ha seguido Italia, puesto que la UE especifica que los controles se establezcan en caso de circunstancias excepcionales requieren la aprobación del Consejo, cosa que este viernes no ha sucedido.

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Imágenes de la crisis migratoria ocurrida en Ceuta, este viernes 31 de julio. (Ministerio del Interior)

La otra posibilidad que recoge el código es que los Estados miembros puedan introducir controles fronterizos temporales para responder a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. En este caso, el Estado miembro de que se trate debe notificarlo a la Comisión y a los demás países de la UE al menos cuatro semanas antes de la introducción de los controles, o en un plazo más breve si las circunstancias no se conocen de antemano. Este restablecimiento de los controles internos no requiere la aprobación del Consejo.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, apunta en esa dirección. En un mensaje en X, explica que la suspensión temporal del acuerdo con España “es una elección necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas. Una medida prevista por los tratados y que hoy se vuelve ineludible.”

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“La crisis de los migrantes en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común de nuestros países, unos hacia los otros. Es necesario trabajar juntos para evitar que flujos incontrolados de migrantes entren en el territorio de la UE, con todos los riesgos consecuentes y con la amenaza del terrorismo, que debe combatirse sin vacilaciones”, ha afirmado.

Condiciones del cierre de fronteras entre Italia y España

El Viminale, tal y como se conoce al Ministerio del Interior italiano, ha explicado que la medida está “dirigida en particular a controlar la regularidad de circulación de los ciudadanos extracomunitarios en el área Schengen [que vengan de España], permanecerá en vigor durante un mes a partir del 1 de agosto".

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Meloni también ha especificado que se ejecutará “con especial atención a limitar cualquier impacto en los flujos turísticos de verano”.

Italia y España no comparten frontera terrestre, por lo que los controles se reforzarán en la frontera marítima y en la aérea.