Grison confiesa que lleva 30 años construyendo una casa junto a su padre en Alicante: “Una parte de mi vida está allí, hemos puesto piedra por piedra”

Grison y su casa en Alicante. (Montaje Infobae)

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La vida de Grison, conocido por millones como el carismático colaborador de La Revuelta, guarda un capítulo íntimo lejos de los platós y la música. Detrás de su popularidad televisiva y su destreza con el beatbox, se esconde una historia de raíces, esfuerzo y vínculo familiar en el interior de Alicante. Durante tres décadas, Grison ha dedicado fines de semana y veranos a construir una casa junto a su padre, en una finca del municipio de Confrides, en la Marina Baixa.

El propio Grison, cuyo nombre real es Marcos Martínez, lo ha contado sin artificios en El Faro de la Cadena SER: “Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra”. Mis padres se compraron una finca para eso en el interior de Alicante, que eran bastante hippies ellos”, recuerda con humor, subrayando el carácter alternativo y comunitario del sueño familiar.

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En ese entorno, su infancia transcurrió entre ladrillos, sacos de cemento y herramientas, alternando el trabajo en la finca con excursiones a Benidorm, Altea y La Vila Joiosa. Las experiencias compartidas en la construcción de la vivienda forman parte de un patrimonio emocional que, según confiesa, trasciende cualquier logro profesional.

El proyecto más grande de Grison

La casa que Grison ha levantado junto a su padre no es solo un refugio físico, sino el testimonio de una complicidad tejida a lo largo de tres décadas. “Siempre he sido ayudante de albañil, he puesto ladrillos”, relata, subrayando la naturalidad con la que asumió tareas manuales desde pequeño. Los fines de semana se convertían en una sucesión de rutinas: trabajo desde primera hora, aprendizaje de electricidad y albañilería, y finalmente, las ansiadas escapadas a la costa. “El tema de la electricidad me gusta bastante”, añade.

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La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

El proceso, lejos de resultar pesado o rutinario, fue para él una fuente de orgullo y pertenencia. La convivencia diaria con su padre y la labor compartida en la finca han marcado su carácter, aportándole valores de esfuerzo, paciencia y dedicación. “Llevo 30 años con mi padre levantando esa casa. Ahora, cada vez que vuelvo a Alicante, siento que una parte importante de mi vida está allí”, reconoce. La vivienda, construida piedra a piedra, resume la historia de una familia que apostó por el trabajo manual y el compromiso a largo plazo, en contraste con la inmediatez que reina en la vida mediática.

Alicante como refugio sentimental

El vínculo de Grison con Alicante va mucho más allá de la casa en Confrides. La provincia ha sido el escenario de muchas de sus primeras vivencias y descubrimientos, y sigue siendo un lugar al que regresa siempre que puede. “Mi padre es de Confrides, he bajado al ‘Continente’ toda mi vida”, cuenta con orgullo, recordando cómo la comarca de la Marina Baixa forma parte esencial de su identidad. “Conozco la coca de Polop, los minxos, la mistela y el café licor de Tàrbena”, enumera, mostrando un conocimiento que luego integra en sus actuaciones para conectar con el público alicantino.

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Grison y su amor por Alicante. (Europa Press)

El artista reconoce que su pasado como ayudante de albañil y su crianza en una familia de trabajadores le ha dado una perspectiva diferente de la vida y el éxito. “Siempre he estado pasando penurias, empeñado en vivir de la música. Ahora vivo tranquilo”, confesó en El Faro, poniendo en valor la estabilidad alcanzada tras años de esfuerzo y sacrificio. A