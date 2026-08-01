El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

Surtidores de gasolina sin plomo en una estación de servicio de BP. REUTERS/Hollie Adams

Guardar

Repostar cuesta más desde este sábado en España. El recorte del descuento en el impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que pasó de 15 a 10 céntimos por litro el 1 de agosto, encarece el repostaje en más de seis céntimos por litro, según advierte la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). Sobre un depósito de 55 litros, eso supone unos 3,30 euros adicionales por cada visita a la gasolinera, en el inicio de la operación salida de agosto. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5,6 millones de desplazamientos por carretera entre el viernes y el domingo, y 54,5 millones de viajes de largo recorrido a lo largo de todo agosto, el mes con mayor movilidad del año.

El encarecimiento tiene dos motivos. El primero es la reducción de cinco céntimos en la rebaja del IEH respecto a julio. El segundo es el IVA del 21% que se aplica sobre esa diferencia, lo que eleva el impacto final por encima de los seis céntimos en el surtidor. Según informa EFE, la CEEES precisó que el incremento total “supera los 6 céntimos de encarecimiento por litro”, una vez sumado el efecto fiscal completo.

PUBLICIDAD

Los precios de partida ya eran los más altos desde la primavera. De acuerdo con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por EFE el 29 de julio, la gasolina se situaba en 1,66 euros por litro (máximo desde mediados de marzo) y el diésel en 1,75 euros por litro, nivel no visto desde abril. Llenar un depósito de 55 litros de gasolina costaba 91,24 euros, frente a los 79,31 euros de hace un mes; el de diésel, 96,25 euros frente a los 82,83 euros anteriores. Desde el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio el pasado 28 de febrero, la gasolina acumula una subida del 12% y el diésel del 21,8%.

Una medida atada a la inflación

El calendario fiscal fijado en el Real Decreto-ley 18/2026 prevé un nuevo recorte en septiembre, cuando la rebaja del IEH descenderá a 5 céntimos por litro, y su desaparición completa en octubre. La norma, no obstante, incluye una cláusula de salvaguarda: si el índice de precios al consumo (IPC) de julio supera en más de un 15% el del mismo mes de 2025, el descuento de septiembre se elevaría a 20 céntimos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará ese dato el próximo 13 de agosto.

PUBLICIDAD

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de julio en el 3,5%, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos de inflación de julio apuntan en una dirección que complica ese escenario. El IPC subió al 3,5% interanual, tres décimas más que en junio y el nivel más alto desde mayo de 2024, impulsado precisamente por los carburantes y la electricidad, según el dato adelantado del INE. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció la presión de la guerra en Irán sobre los precios, aunque señaló que el plan anticrisis ha permitido contener la inflación en una media de un punto porcentual, lo que equivale a más del 60% del impacto generado por el conflicto.

La patronal pide mantener las ayudas

La CEEES también ha reclamado formalmente al Gobierno la extensión de las rebajas fiscales al menos hasta el final del periodo estival. La patronal argumenta que la situación de los mercados energéticos globales “está lejos de haberse consolidado” y que retirar los descuentos en el momento de mayor consumo del año “añade un factor de incertidumbre prescindible”. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el propio Ejecutivo han avalado que las estaciones de servicio trasladaron con transparencia las rebajas fiscales a los precios finales durante todo el periodo de aplicación.

PUBLICIDAD

Las ayudas extraordinarias al transporte profesional por carretera (autónomos, empresas con licencias de transporte y titulares de autobuses urbanos, entre otros) seguirán vigentes hasta el 30 de septiembre, tanto para quienes tienen derecho a la devolución parcial del IEH como para quienes no se benefician de esa devolución.