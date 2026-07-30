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Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

El tenista madrileño reafirma su regularidad con un año impecable donde ha conseguido a cuartos de final de un torneo en seis ocasiones

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
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Rafa Jódar continúa sumando hitos en su primera temporada como profesional en el circuito ATP. En 2026, el joven madrileño de 19 años ya figura entre los ocho mejores del ATP de Washington, tras dejar fuera de competencia a Kei Nishikori, una leyenda del tenis, en un partido que se resolvió en poco más de una hora y en dos sets, con parciales de 6-3 y 6-2. Esta victoria es una prueba más de la madurez que está mostrando Jódar en su año de debut, en el que la regularidad ha sido una de sus principales características. A pesar de su corta edad, se ha mantenido estable durante los partidos, sin mostrar altibajos ni desconexiones dentro de la pista.

El acceso a los cuartos de final en el torneo de Washington sitúa a Jódar como el tenista más joven en llegar a esta instancia desde 2018, cuando el australiano Álex de Miñaur, ahora consolidado en el top-10 mundial, logró avanzar hasta esa ronda. En el contexto del tenis español, Jódar es el más precoz en conseguir este resultado en lo que va de siglo. Ha igualado, e incluso superado en juventud, a otros españoles que han llegado a cuartos de final en Washington, como Alejandro Davidovich (2025), Fernando Verdasco (2010 y 2011) y Álex Corretja (2002).

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El triunfo ante Nishikori le ha dado un premio directo en el ranking ATP. De forma provisional, Jódar se posiciona en el puesto 21 del ranking mundial, el mejor de su carrera hasta ahora. En junio, había llegado al puesto 23, y aunque descendió al lugar 24 el lunes pasado, ahora tiene la oportunidad de entrar al top-20 si logra una victoria ante Lorenzo Musetti, actual número 15 del mundo y cuarto cabeza de serie en Washington. Una victoria ante el italiano, junto con ciertos resultados en otros partidos, le podría abrir la puerta para ubicarse entre las 20 mejores raquetas del circuito.

El tenista Rafa Jódar en Roland Garros (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)
El tenista Rafa Jódar en Roland Garros (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

El desempeño de Jódar en Washington confirma la regularidad que ha mostrado en su estreno como profesional. Ya es el sexto torneo de la temporada en el que alcanza al menos la antepenúltima ronda. Anteriormente logró llegar a esas instancias en Marrakech, donde fue campeón, en Barcelona, donde llegó a semifinales, y en Madrid, Roma y Roland-Garros, donde alcanzó los cuartos de final. Así, Washington representa la primera ocasión en que consigue avanzar de ronda en una superficie diferente a la tierra batida, ya que el torneo se disputa sobre pista dura. Esto sugiere que el madrileño puede adaptarse y destacar también en superficies rápidas, ampliando su abanico de posibilidades en el circuito internacional.

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La progresión de Rafa Jódar

En lo que va del año, solo en Dallas e Indian Wells no logró superar el primer partido, lo que refleja una evolución positiva y una rápida adaptación al circuito profesional. La eliminación en la tercera ronda de Wimbledon, ante el japonés Shintaro Mochizuki, puede explicarse por su falta de experiencia en césped, debido a problemas abdominales que le impidieron competir en los torneos previos de Eastbourne y Queen’s. Esa ausencia de preparación específica le pasó factura en el Grand Slam londinense. Con el objetivo de no repetir esa situación de cara al US Open, Jódar tiene previsto disputar los torneos de Montreal y Cincinnati tras finalizar su participación en Washington, buscando llegar en la mejor forma posible al último Grand Slam del año.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

La progresión de Jódar en 2026 está marcada por logros estadísticos y por una madurez competitiva que le permite medirse de igual a igual con jugadores experimentados del circuito. La combinación de resultados en distintas superficies y la posibilidad inmediata de mejorar su ranking lo consolidan como una de las revelaciones de la temporada dentro del tenis español y mundial.

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