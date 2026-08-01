Agentes españoles critican la “dejadez” de Marruecos durante las primeras horas de la llegada masiva a Ceuta: “Ayer empezaron a hacer sus obligaciones”

Un grupo de migrantes permanece en la ciudad marroquí de Fnideq, cerca de la frontera con Ceuta, (REUTERS/Stringer)

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La crisis migratoria de Ceuta ha evidenciado fallas enormes en la frontera con Marruecos. La sentencia del Supremo cambió el escenario respecto a las personas que se juegan la vida para llegar a nado, sin que se adaptara el espigón y alrededor a ello hasta este sábado. Los policías y guardias civiles denuncian desde hace meses la falta de medios y personal. Al otro lado de la valla, la Gendarmería marroquí no frenó a decenas de miles de personas que se lanzaron hacia España.

Desde las asociaciones de agentes no dudan sobre cómo pudo suceder. Apuntan directamente a la cooperación de las autoridades marroquíes. El portavoz de Jupol, David Otero, ha afirmado que les “consta que quién está detrás es el régimen”. Mohamed VI, que celebra durante estos días su aniversario en el trono, no se ha pronunciado, al igual que su ejecutivo. Pedro Sánchez, lejos de esta teoría, señaló la “cooperación” con Marruecos y acusa solo a las mafias que trafican con personas.

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Tras las primeras horas de crisis, el portavoz de Jupol explica que se produce un cambio de actitud en los agentes de Marruecos. “Ayer a partir de mediodía, en Marruecos se empezó realmente a realizar sus obligaciones respecto a la frontera”, sostiene. No obstante, para ese momento ya habían cruzado más de 60.000 personas. Desde el Sindicato Profesional de Policía, concuerdan con esta idea de que se ha permitido desde la Gendarmería la llegada, aunque recuerdan que son decisiones de un nivel superior y confían en que el “día a día” entre agentes de a pie siga siendo “cordial”.

Desde AUGC, al consultarles reconocen que una de las causas de este “desastre humanitario” ha sido la “dejadez” inicia de las autoridades marroquíes, pero añaden que han ayudado en el retorno, permitiendo la entrada de todas las personas sin pedir documentación. También han explicado que, a través de agente que están en primera línea, han podido comprobar que en Melilla sí actuaron con más “contundencia”.

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Imágenes que muestran los continuos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad marroquíes y grupos de jóvenes que intentan cruzar la frontera hacia España.

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