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Ceuta exige al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante el colapso, pero Sánchez la rechaza: “No están entendiendo la dimensión”

El Ejecutivo central rechaza la declaración de emergencia nacional en Ceuta porque la ley no contempla los flujos migratorios como un riesgo dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, pese a la presión y las demandas de las autoridades locales

Decenas de migrantes celebran haber traspasado la frontera entre Ceuta y Marruecos (Marcos Moreno - Europa Press)
Decenas de migrantes celebran haber traspasado la frontera entre Ceuta y Marruecos (Marcos Moreno - Europa Press)
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Más de 49.000 personas han llegado a Ceuta en menos de 48 horas. La ciudad, con 83.000 habitantes, afronta este viernes 31 de julio una jornada marcada por la llegada constante de personas durante la noche y la mañana, lo que ha provocado una crisis migratoria que las autoridades locales consideran ya fuera de control.

A mediodía de este viernes, el Gobierno de Ceuta calcula que la cifra de llegadas supera ampliamente cualquier registro anterior. Las instituciones locales, encabezadas por Juan Jesús Vivas, han reiterado sus solicitudes al Ejecutivo central: declaración de emergencia nacional, coordinación bajo mando único y cierre temporal de fronteras. Hasta ahora todas estas peticiones han sido rechazadas. “Vemos una inacción tremenda por parte del Estado. La sensación es que no son conscientes de la dimensión que esto está teniendo”, señalaron para ABC desde el entorno de Vivas.

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El Ministerio del Interior argumenta que la normativa vigente no contempla los flujos migratorios como riesgo para activar el Sistema Nacional de Protección Civil. Por ello, el Gobierno local ha pedido que se declare la emergencia bajo el paraguas de la seguridad nacional, en virtud del artículo 23 de la Ley 36/2015. Según fuentes de la presidencia ceutí, Vivas expuso la gravedad del momento a Pedro Sánchez por teléfono y “habló con toda la crudeza”. Desde su equipo insisten: “Si esto no es una emergencia, no entendemos qué lo es”.

*en ampliación

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