Comienzan a retornar voluntariamente a Marruecos migrantes que entraron a Ceuta

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Cientos de personas que entraron a Ceuta de forma masiva en las últimas horas están empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el espigón fronterizo, según ha podido comprobar Europa Press. Los retornos comenzaron a producirse a última hora de la noche.

A su vez, continúan entrando migrantes a la ciudad autónoma, si bien la afluencia, que no ha aflojado durante la madrugada, se ha ido reduciendo a primera hora de esta mañana, mientras miles de jóvenes han deambulado por las calles del municipio ceutí.

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